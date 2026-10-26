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Mutares Aktie 43469302 / DE000A2NB650

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26.10.2026 07:30:04

EQS-News: Mutares erhält unwiderrufliches Angebot zum Erwerb der SRT Group und ihrer Tochtergesellschaften von Quiver

Mutares
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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Verkauf
Mutares erhält unwiderrufliches Angebot zum Erwerb der SRT Group und ihrer Tochtergesellschaften von Quiver

26.10.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mutares erhält unwiderrufliches Angebot zum Erwerb der SRT Group und ihrer Tochtergesellschaften von Quiver

  • Führende Plattform für urbane und Last-Mile-Logistik
  • Umsatz von rund EUR 50 Mio.
  • Closing der Transaktion wird in Q4/2026 erwartet

München, 26. Oktober 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ein unwiderrufliches Angebot zum Erwerb von Stuart (SRT Group SAS und ihrer Tochtergesellschaften, „Stuart“) von Quiver erhalten. Das Closing der Transaktion wird in Q4/2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der Information der Arbeitnehmervertreter.

Stuart betreibt eine der führenden Plattformen für urbane und Last-Mile-Logistik in Europa und verbindet Unternehmen branchenübergreifend mit einem Netzwerk selbstständiger Kuriere, um ihren Kunden schnelle, flexible und effiziente Lieferungen zu ermöglichen. Stuart setzt auf eine eigene, spezifische IT-Infrastruktur und -Lösung, um Kunden mit einer Flotte selbstständiger Kuriere zu verbinden. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Frankreich und ist zudem im Vereinigten Königreich und in Polen tätig. Unterstützt wird es dabei von einem technologischen Kompetenzzentrum in Spanien.

Seit der Übernahme von Stuart durch Mutares im Jahr 2023 hat das Unternehmen seinen Kundenstamm diversifiziert, um die Abhängigkeit von einer kleinen Zahl grosser Kunden zu verringern, weiter in seine proprietäre Technologie investiert, um die Margen zu festigen, und durch gezielte Neukundengewinnung sowie die Optimierung operativer Prozesse Wachstum erzielt, wodurch die Kosten pro Auftrag deutlich verbessert wurden. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 70 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Umsatz von rund EUR 50 Mio.

Die Transaktion steht im Einklang mit der Strategie von Mutares, Portfoliounternehmen zu stabilisieren und neu zu positionieren, bevor sie an Käufer veräussert werden, die ihre langfristige Entwicklung unterstützen und beschleunigen können. Darüber hinaus markiert die Veräusserung einen weiteren Schritt in der Umsetzung der Portfoliostrategie von Mutares, das Engagement im Retail-Segment zu reduzieren.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Es war uns eine Freude, die Entwicklung von Stuart in den vergangenen Jahren zu begleiten. Gemeinsam mit dem Management-Team haben wir die Kundenbasis erfolgreich diversifiziert, die operativen und technologischen Fähigkeiten gestärkt und die Kostenstruktur des Unternehmens durch gezielte Effizienzmassnahmen deutlich verbessert. Dadurch ist eine stärkere und widerstandsfähigere Plattform für zukünftiges Wachstum entstanden, und wir sind überzeugt, dass Quiver der richtige Partner ist, um Stuart in der nächsten Entwicklungsphase zu unterstützen.“
 

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräussert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.com

Pressekontakt in Deutschland
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich
VAE SOLIS COMMUNICATIONS
Marie-Caroline Garnier
Telefon: +33 6 22 86 39 17
E-Mail: mutares@vae-solis.com

Pressekontakt in Grossbritannien und USA
14:46 Consulting
Tom Sutton
Telefon: +44 7796 474940
E-Mail: tsutton@1446.co.uk


26.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200NWMO6NLQFSCU64
EQS News ID: 2416618

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

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