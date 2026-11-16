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16.11.2026 10:00:03

EQS-News: MS Industrie AG veröffentlicht freiwilligen Q3-2026 Bericht

MS Industrie
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EQS-News: MS Industrie AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen
MS Industrie AG veröffentlicht freiwilligen Q3-2026 Bericht

16.11.2026 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

MS Industrie AG veröffentlicht ungeprüfte Neunmonatszahlen 2026: EBITDA steigt um 61%

•  EBIT nach neun Monaten bei 3,8 Mio. Euro (Vj. 0,2 Mio. Euro)

•  Drittes Quartal: 13,9% Umsatzplus und nahezu verdreifachtes EBITDA

•  Auftragsbestand von MS XTEC steigt um 10 % auf 82,8 Mio. Euro


Die MS Industrie AG hat in den ersten neun Monaten 2026 einen Konzernumsatz von 116,8 Mio. Euro erzielt (Vj. 111,3 Mio. Euro). Das EBITDA stieg von 5,4 Mio. Euro auf 8,7 Mio. Euro. Das EBIT erreichte 3,8 Mio. Euro nach 0,2 Mio. Euro im Vorjahr. Das Konzernergebnis nach Steuern drehte von minus 2,3 Mio. Euro auf plus 0,9 Mio. Euro.
 

Den stärksten Ergebnisbeitrag lieferte das dritte Quartal. Der Umsatz erhöhte sich von 36,1 Mio. Euro auf 41,1 Mio. Euro. Das EBITDA sprang von 1,2 Mio. Euro auf 3,5 Mio. Euro, das EBIT von minus 0,3 Mio. Euro auf plus 1,8 Mio. Euro. Nach Steuern verdiente MS Industrie 0,8 Mio. Euro (Vj. minus 0,9 Mio. Euro).
 

Dr. Andreas Aufschnaiter, Vorstand der MS Industrie AG: „Im dritten Quartal hat sich die höhere Auslastung unmittelbar im Ergebnis niedergeschlagen. Die Einmalkosten für den Hochlauf unseres US-Werks in Charlotte haben sich in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahr von 1,2 auf 0,5 Mio. Euro mehr als halbiert. Auch beim Umsatz liegen wir nach neun Monaten über Plan.“
 

Zum 30. September 2026 lag der Auftragsbestand von MS XTEC bei 82,8 Mio. Euro nach 75,3 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Wesentliche Kunden rufen mehr ab als geplant. In den USA steigt die Nachfrage; der dortige Markt steht inzwischen für rund 10% des Konzernumsatzes.
 

Die vor rund zwei Jahren gegründete Business-Development-Einheit hat im dritten Quartal weitere Aufträge ausserhalb des angestammten Geschäfts für schwere Nutzfahrzeuge gewonnen. MS XTEC erschliesst damit neue Branchen für seine Präzisionsfertigung.
 

Armin Distel, Vorstand der MS Industrie AG: „Mit unserer flexibel automatisierten 5-Achs-Fertigung bearbeiten wir komplexe Bauteile für alle Branchen wie z.B. Komponenten für Grossmotoren, die KI-Rechenzentren mit Strom versorgen. Auch im Defence-Bereich haben wir weitere Aufträge gewonnen. Die zusätzlichen Produkte können wir weitgehend mit unseren bestehenden Anlagen fertigen. Damit geht unsere Strategie auf und unser Investitionsbedarf bleibt gering.“


Am 30. September 2026 erwarb MS XTEC 51% an der IDAS d. o. o. in Mol/Serbien. Damit kommt ein dritter Fertigungsstandort hinzu. IDAS ergänzt die automatisierte Serienfertigung um kundenspezifische Präzisionsfertigung in kleineren Stückzahlen und bringt Kunden aus der Pharma-, Verpackungs- und Prozessindustrie mit. Das Unternehmen setzte 2025 rund 8,5 Mio. Euro um und beschäftigt rund 190 Mitarbeiter. Die Konsolidierung beginnt im Oktober 2026.


Der Vorstand bestätigt die Prognose für 2026: rund 155 Mio. Euro Konzernumsatz, deutlich höhere operative EBITDA- und EBIT-Ergebnisse und ein positives Konzernergebnis. Ab 2027 rechnet die MS Industrie-Gruppe mit einem jährlichen Umsatz von mehr als 165 Mio. Euro.


Die ausführliche freiwillige Quartalsmitteilung steht im Bereich Investor Relations auf der Internetseite der MS Industrie AG zur Verfügung.


Hintergrund:

Die MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) mit Sitz in München ist die gelistete Muttergesellschaft einer fokussierten Technologiegruppe mit Kernkompetenz in der hochautomatisierten Metallbearbeitung und Montage („MS XTEC“: Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren sowie hybride und elektrische Antriebsformen) und einer – seit Anfang Juli 2024 minderheitlichen – Kapitalbeteiligung in der Ultraschalltechnik („MS Ultrasonic“: Sondermaschinen, Serienmaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen der MS XTEC zählen die weltweite Nutzfahrzeug-Industrie gefolgt von der Baumaschinenindustrie und anderen Heavy-Duty-Anwendungen bis hin zur stationären Energieerzeugung. Die Gruppe erwirtschaftete im Jahr 2025 ein Umsatzvolumen von rund 145 Mio. Euro mit rund 400 Beschäftigten und drei Produktionsstandorten in Trossingen / Baden-Württemberg, in Charlotte / North Carolina (USA) sowie – ab Oktober 2026 – in Mol / Serbien.


Pressekontakt:

BeckerBeratungsGesellschaft (BBG)

Am Schwarzfelder Weg 3

55296 Gau-Bischofsheim / Mainz

Klaus-Karl Becker  

+49 (0) 172 61 41 955

kkb@b-bg.de

 

Hinweise:

Der Herausgeber dieses Dokumentes ist die MS Industrie AG mit Sitz in München. Obwohl die Informationen in diesem Dokument aus Quellen stammen, die die MS Industrie AG für zuverlässig erachtet, kann für die Richtigkeit der Informationen in diesem Dokument keine Gewähr übernommen werden. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt dar und ist ebenfalls nicht geeignet, als Grundlage zur Beurteilung der in dem Dokument vorgestellten Wertpapiere herangezogen zu werden. In diesem Dokument enthaltene Schätzungen und Meinungen stellen die Beurteilung der MS Industrie AG zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokumentes dar und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die MS Industrie AG und / oder die mit ihr in Verbindung stehenden Unternehmen können von Zeit zu Zeit Positionen an den in diesem Dokument  genannten Wertpapieren oder an darauf basierenden Optionen, Futures und anderen Derivaten halten, können andere Dienstleistungen (einschliesslich solcher als Berater) für jedes in diesem Dokument genannte Unternehmen erbringen oder erbracht haben, und können (soweit gesetzlich zulässig) die hierin enthaltenen Informationen oder die Recherchen, auf denen sie beruhen, vor ihrer Veröffentlichung verwendet haben. Ein wie auch immer geartetes Beratungsverhältnis zwischen der MS Industrie AG und dem Empfänger dieses Dokumentes wird durch die Zurverfügungstellung dieses Dokuments nicht begründet. Jeder Empfänger hat seine eigenen Recherchen zu unternehmen und Vorkehrungen zu treffen, um die Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit einer Anlageentscheidung unter Berücksichtigung seiner persönlichen und wirtschaftlichen Belange zu prüfen. Die MS Industrie AG haftet weder für Konsequenzen aus dem Vertrauen auf Meinungen oder Aussagen dieses Dokuments noch für die Unvollständigkeit desselben. Jeder Bürger / jede Bürgerin der Vereinigten Staaten von Amerika, die dieses Dokument erhält und Transaktionen mit hierin genannten Wertpapieren tätigen möchte, ist verpflichtet, dies durch einen in den USA zugelassenen Broker zu tun.


16.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MS Industrie AG
Brienner Strasse 7
80333 München
Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 20 500 900
Fax: +49 (0) 89 20 500 999
E-Mail: info@ms-industrie.ag
Internet: www.ms-industrie.ag
ISIN: DE0005855183
WKN: 585518
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate BSX
LEI Code: 391200CE11B23RTMJV77
EQS News ID: 2435076

 
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2435076  16.11.2026 CET/CEST

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