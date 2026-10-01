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01.10.2026 09:00:04

EQS-News: MS Industrie AG: MS XTEC übernimmt Mehrheit an IDAS

MS Industrie
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EQS-News: MS Industrie AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Firmenübernahme
MS Industrie AG: MS XTEC übernimmt Mehrheit an IDAS

01.10.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 01. Oktober 2026

Corporate News

MS Industrie AG: MS XTEC übernimmt Mehrheit an IDAS

Die MS XTEC GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der MS Industrie AG, übernimmt 51% der Anteile an der IDAS d.o.o. mit Sitz in Mol/Serbien. Der Kaufvertrag wurde gestern unterzeichnet (siehe ADHOC-Meldung vom 30.09.2026). 49% bleiben im Besitz des bisherigen Gesellschafters und Unternehmers Jovan Pejic. Ab Anfang Oktober 2026 wird IDAS in den Konsolidierungskreis der MS Industrie Gruppe einbezogen.

IDAS (https://www.idas-metal.com/) ist seit mehr als 55 Jahren in der Präzisionsfertigung tätig. Das Unternehmen produziert hochpräzise Metallkomponenten, Industriemodule und Baugruppen, vor allem für die pharmazeutische Verpackungs- und Prozessindustrie. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte IDAS einen Umsatz von rund EUR 8,5 Mio. und beschäftigt aktuell rund 190 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.

Mit IDAS kommt ein dritter Fertigungsstandort zur MS XTEC. Gleichzeitig erweitert die Gruppe ihr Fertigungsspektrum und ihre Kundenbasis. MS XTEC ist bislang vor allem auf automatisierte Serienfertigung ausgerichtet. IDAS arbeitet dagegen stark in der kundenspezifischen Präzisionsfertigung und in kleineren Stückzahlen. Zugleich kommen mit der Pharma-, Verpackungs- und Prozessindustrie neue Kundenbranchen hinzu.

„Mit IDAS schliessen wir eine Lücke in unserem bisherigen Fertigungsspektrum. Wir gewinnen nicht einfach zusätzliche Kapazität und neue Kunden in anderen Branchen, sondern auch Fähigkeiten in der Kleinserien- und kundenspezifischen Fertigung“, sagt Dr. Andreas Aufschnaiter, Vorstand der MS Industrie AG.

Armin Distel, Vorstand der MS Industrie AG führt weiter aus: „Unsere Stärke liegt heute vor allem in der automatisierten Serienfertigung. IDAS ergänzt genau den Bereich davor. Wir können Kunden damit künftig vom ersten Prototypen über die Kleinserie bis in die Grossserie und ganz am Ende des Produktlebenszyklus auch im Ersatzteilbereich begleiten“.

Jovan Pejic bestätigt: „Wir freuen uns sehr über die strategische Partnerschaft mit MS XTEC und werden für die Vermarktung unserer Produkte und Dienstleistungen von Synergien, insbesondere im deutschsprachigen Raum und auch in den USA, profitieren können.“
Hintergrund:

Die MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) mit Sitz in München ist die gelistete Muttergesellschaft einer fokussierten Technologiegruppe mit Kernkompetenz in der hochautomatisierten Metallbearbeitung und Montage („MS XTEC“: Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren sowie hybride und elektrische Antriebsformen) und einer – seit Anfang Juli 2024 minderheitlichen – Kapitalbeteiligung in der Ultraschalltechnik („MS Ultrasonic“: Sondermaschinen, Serienmaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen der MS XTEC zählen die weltweite Nutzfahrzeug-Industrie gefolgt von der Baumaschinenindustrie und anderen Heavy-Duty-Anwendungen bis hin zur stationären Energieerzeugung. Die Gruppe erwirtschaftete im Jahr 2025 ein Umsatzvolumen von rund 145 Mio. Euro mit rund 400 Beschäftigten und drei Produktionsstandorten in Trossingen / Baden-Württemberg, in Charlotte / North Carolina (USA) sowie in Mol / Serbien.

Pressekontakt:

BeckerBeratungsGesellschaft (BBG)
Am Schwarzfelder Weg 3
55296 Gau-Bischofsheim / Mainz
Klaus-Karl Becker  
+49 (0) 172 61 41 955
kkb@b-bg.de

Hinweise:

Der Herausgeber dieses Dokumentes ist die MS Industrie AG mit Sitz in München. Obwohl die Informationen in diesem Dokument aus Quellen stammen, die die MS Industrie AG für zuverlässig erachtet, kann für die Richtigkeit der Informationen in diesem Dokument keine Gewähr übernommen werden. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt dar und ist ebenfalls nicht geeignet, als Grundlage zur Beurteilung der in dem Dokument vorgestellten Wertpapiere herangezogen zu werden. In diesem Dokument enthaltene Schätzungen und Meinungen stellen die Beurteilung der MS Industrie AG zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokumentes dar und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die MS Industrie AG und / oder die mit ihr in Verbindung stehenden Unternehmen können von Zeit zu Zeit Positionen an den in diesem Dokument  genannten Wertpapieren oder an darauf basierenden Optionen, Futures und anderen Derivaten halten, können andere Dienstleistungen (einschliesslich solcher als Berater) für jedes in diesem Dokument genannte Unternehmen erbringen oder erbracht haben, und können (soweit gesetzlich zulässig) die hierin enthaltenen Informationen oder die Recherchen, auf denen sie beruhen, vor ihrer Veröffentlichung verwendet haben. Ein wie auch immer geartetes Beratungsverhältnis zwischen der MS Industrie AG und dem Empfänger dieses Dokumentes wird durch die Zurverfügungstellung dieses Dokuments nicht begründet. Jeder Empfänger hat seine eigenen Recherchen zu unternehmen und Vorkehrungen zu treffen, um die Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit einer Anlageentscheidung unter Berücksichtigung seiner persönlichen und wirtschaftlichen Belange zu prüfen. Die MS Industrie AG haftet weder für Konsequenzen aus dem Vertrauen auf Meinungen oder Aussagen dieses Dokuments noch für die Unvollständigkeit desselben. Jeder Bürger / jede Bürgerin der Vereinigten Staaten von Amerika, die dieses Dokument erhält und Transaktionen mit hierin genannten Wertpapieren tätigen möchte, ist verpflichtet, dies durch einen in den USA zugelassenen Broker zu tun.

01.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MS Industrie AG
Brienner Strasse 7
80333 München
Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 20 500 900
Fax: +49 (0) 89 20 500 999
E-Mail: info@ms-industrie.ag
Internet: www.ms-industrie.ag
ISIN: DE0005855183
WKN: 585518
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate BSX
LEI Code: 391200CE11B23RTMJV77
EQS News ID: 2408360

 
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2408360  01.10.2026 CET/CEST

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