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25.08.2026 09:00:04

EQS-News: MS Industrie AG: Halbjahresergebnis deutlich verbessert - operativer Cashflow steigt um mehr als 150%

MS Industrie
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EQS-News: MS Industrie AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
MS Industrie AG: Halbjahresergebnis deutlich verbessert - operativer Cashflow steigt um mehr als 150%

25.08.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

MS Industrie AG: Halbjahresergebnis deutlich verbessert - operativer Cashflow steigt um mehr als 150%

Die MS Industrie AG veröffentlicht die ungeprüften Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2026. Der Umsatz lag mit 75,8 Mio. EUR leicht über Vorjahr mit 75,2 Mio. EUR.

Das EBITDA stieg um 22,3% von 4,2 Mio. EUR auf 5,2 Mio. EUR. Die EBITDA-Marge erhöhte sich von 5,6% auf 6,8%. Das EBIT legte von 0,5 Mio. EUR auf 2,0 Mio. EUR zu und hat sich damit nahezu vervierfacht. Unter dem Strich schrieb MS Industrie wieder schwarze Zahlen: Nach -1,4 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2025 lag das Konzernergebnis nach Steuern bei +0,1 Mio. EUR.

Noch deutlicher fiel die Verbesserung beim operativen Cashflow aus. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit stieg um mehr als 150% von 3,2 Mio. EUR auf 8,3 Mio. EUR.

Beim Ergebnis war das zweite Quartal deutlich stärker als das erste. Das EBITDA stieg von 1,9 Mio. EUR im ersten Quartal auf 3,3 Mio. EUR im zweiten Quartal. Beim EBIT ging es von 0,4 Mio. EUR auf 1,6 Mio. EUR. Das Nachsteuerergebnis drehte von -0,4 Mio. EUR auf +0,5 Mio. EUR.

Der Auftragsbestand von MS XTEC lag Ende Juni bei 81,7 Mio. EUR. Das sind 4,7% mehr als Ende 2025.

Dr. Andreas Aufschnaiter, Vorstand der MS Industrie AG: „Unsere Transformationsstrategie zeigt Früchte. Bei praktisch stabilem Umsatz ist das EBITDA um 22% gestiegen, das EBIT hat sich nahezu vervierfacht. Gleichzeitig ist der operative Cashflow um mehr als 150% auf 8,3 Mio. Euro angewachsen. Beim Ergebnis war das zweite Quartal deutlich stärker als das erste. Charlotte läuft hoch, gute Aufträge im amerikanischen Grossmotorengeschäft sind da und der Sicherheitsbereich wird für uns wichtiger. Für 2026 erwarten wir weiterhin rund 155 Mio. Euro Konzernumsatz und ein positives Jahresergebnis.“

MS XTEC fährt seit dem ersten Quartal die Serienproduktion am neuen Standort in Charlotte, North Carolina, hoch. Neben dem Grossmotorengeschäft soll der Standort künftig auch Märkte in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Ersatzteilwesen, Defence und Industrie adressieren.

Das addierte Volumen aller Langfristverträge von MS XTEC liegt für die Vertragsjahre bis einschliesslich 2032 bei mehr als einer Milliarde Euro.

Der Halbjahresbericht 2026 sowie die aktuellen Corporate News sind unter der Rubrik https://www.ms-industrie.de/investor-relations/ verfügbar.
Hintergrund:

Die MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) mit Sitz in München ist die gelistete Muttergesellschaft einer fokussierten Technologiegruppe mit Kernkompetenz in der hochautomatisierten Metallbearbeitung und Montage („MS XTEC“: Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren sowie hybride und elektrische Antriebsformen) und einer – seit Anfang Juli 2024 minderheitlichen – Kapitalbeteiligung in der Ultraschalltechnik („MS Ultrasonic“: Sondermaschinen, Serienmaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen der MS XTEC zählen die weltweite Nutzfahrzeug-Industrie gefolgt von der Baumaschinenindustrie und anderen Heavy-Duty-Anwendungen bis hin zur stationären Energieerzeugung. Die Gruppe erwirtschaftete im Jahr 2025 ein Umsatzvolumen von rund 145 Mio. Euro mit rund 400 Beschäftigten und zwei Produktionsstandorten in Trossingen / Baden-Württemberg sowie Charlotte / North Carolina (USA).
Pressekontakt:
BeckerBeratungsGesellschaft (BBG)
Am Schwarzfelder Weg 3
55296 Gau-Bischofsheim / Mainz
Klaus-Karl Becker  
+49 (0) 172 61 41 955
kkb@b-bg.de

Hinweise:

Der Herausgeber dieses Dokumentes ist die MS Industrie AG mit Sitz in München. Obwohl die Informationen in diesem Dokument aus Quellen stammen, die die MS Industrie AG für zuverlässig erachtet, kann für die Richtigkeit der Informationen in diesem Dokument keine Gewähr übernommen werden. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt dar und ist ebenfalls nicht geeignet, als Grundlage zur Beurteilung der in dem Dokument vorgestellten Wertpapiere herangezogen zu werden. In diesem Dokument enthaltene Schätzungen und Meinungen stellen die Beurteilung der MS Industrie AG zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokumentes dar und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die MS Industrie AG und / oder die mit ihr in Verbindung stehenden Unternehmen können von Zeit zu Zeit Positionen an den in diesem Dokument  genannten Wertpapieren oder an darauf basierenden Optionen, Futures und anderen Derivaten halten, können andere Dienstleistungen (einschliesslich solcher als Berater) für jedes in diesem Dokument genannte Unternehmen erbringen oder erbracht haben, und können (soweit gesetzlich zulässig) die hierin enthaltenen Informationen oder die Recherchen, auf denen sie beruhen, vor ihrer Veröffentlichung verwendet haben. Ein wie auch immer geartetes Beratungsverhältnis zwischen der MS Industrie AG und dem Empfänger dieses Dokumentes wird durch die Zurverfügungstellung dieses Dokuments nicht begründet. Jeder Empfänger hat seine eigenen Recherchen zu unternehmen und Vorkehrungen zu treffen, um die Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit einer Anlageentscheidung unter Berücksichtigung seiner persönlichen und wirtschaftlichen Belange zu prüfen. Die MS Industrie AG haftet weder für Konsequenzen aus dem Vertrauen auf Meinungen oder Aussagen dieses Dokuments noch für die Unvollständigkeit desselben. Jeder Bürger / jede Bürgerin der Vereinigten Staaten von Amerika, die dieses Dokument erhält und Transaktionen mit hierin genannten Wertpapieren tätigen möchte, ist verpflichtet, dies durch einen in den USA zugelassenen Broker zu tun.

25.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MS Industrie AG
Brienner Strasse 7
80333 München
Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 20 500 900
Fax: +49 (0) 89 20 500 999
E-Mail: info@ms-industrie.ag
Internet: www.ms-industrie.ag
ISIN: DE0005855183
WKN: 585518
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate BSX
LEI Code: 391200CE11B23RTMJV77
EQS News ID: 2387730

 
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2387730  25.08.2026 CET/CEST

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