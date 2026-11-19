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MPH Health Care AG platziert erfolgreich 927.755 Aktien der M1 Kliniken AG zu 17,50 Euro je Aktie und erzielt einen Bruttoerlös von rund 16 Millionen Euro



19.11.2026 / 21:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



MPH Health Care AG platziert erfolgreich 927.755 Aktien der M1 Kliniken AG zu 17,50 Euro je Aktie und erzielt einen Bruttoerlös von rund 16 Millionen Euro



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NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG UNGESETZLICH SEIN KÖNNTE. WEITERE INFORMATIONEN ENTNEHMEN SIE BITTE DEM WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

MPH Health Care AG („ MPH “) hat 927.755 bestehende Aktien der M1 Kliniken AG („ M1 “), entsprechend rund 5 Prozent des ausgegebenen Grundkapitals, im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert

“) hat 927.755 bestehende Aktien der M1 Kliniken AG („ “), entsprechend rund 5 Prozent des ausgegebenen Grundkapitals, im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert Der Platzierungspreis wurde auf 17,50 Euro je Aktie festgelegt; der Bruttoerlös für MPH beläuft sich auf rund 16 Millionen Euro

Nach Abwicklung der Platzierung wird sich die Beteiligung von MPH an M1 von rund 66 Prozent auf rund 61 Prozent reduzieren; MPH bleibt damit Mehrheitsaktionärin

Berlin, 19. November 2026 – Die MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03; „MPH“) hat die am 19. November 2026 angekündigte Platzierung von 927.755 bestehenden Aktien der M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8; „M1“) im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren erfolgreich abgeschlossen.

Die Aktien wurden zu einem Preis von 17,50 Euro je Aktie platziert. Daraus ergibt sich für MPH ein Bruttoerlös von rund 16 Millionen Euro. Nach Abwicklung der Transaktion wird MPH weiterhin rund 61 Prozent des ausgegebenen Grundkapitals von M1 halten.



„Mit der erfolgreichen Platzierung erhöhen wir den Streubesitz von M1 und schaffen die Voraussetzungen für eine breitere institutionelle Aktionärsbasis. Unsere fortbestehende Mehrheitsbeteiligung unterstreicht zugleich unser langfristiges Engagement für die weitere Entwicklung von M1.“

Patrick Brenske, CEO der MPH Health Care AG

Transaktionsdetails Die platzierten Aktien sind für das Geschäftsjahr 2026 voll dividendenberechtigt.

Für die nach der Platzierung verbleibenden M1-Aktien von MPH gilt eine dreimonatige Veräusserungssperre (Lock-up), vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

Als Handelstag (Trade Date) ist der 20. November 2026 und als Abwicklungstag (Settlement Date) der 24. November 2026 vorgesehen.

Cantor begleitete die Platzierung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.

Über MPH Health Care AG

Die MPH Health Care AG ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Berlin. Ihr Fokus liegt auf dem Aufbau und der langfristigen Wertentwicklung von Unternehmensbeteiligungen, insbesondere in Wachstumssegmenten des Gesundheitsmarktes. Die M1 Kliniken AG ist die strategische Kernbeteiligung von MPH.



Investor Relations

MPH Health Care AG

Grünauer Strasse 5

12557 Berlin

ir@mph-ag.de



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Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschliesslich ihrer Territorien und Besitzungen), Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder anderen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte, freigegeben, veröffentlicht oder verbreitet werden. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die im Besitz dieser Bekanntmachung oder anderer hierin erwähnter Informationen sind, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der M1 Kliniken AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder einer anderen Rechtsordnung dar. Weder diese Bekanntmachung noch irgendetwas in dieser Bekanntmachung darf als Grundlage für ein Angebot in irgendeiner Rechtsordnung dienen oder im Zusammenhang mit einem solchen Angebot verwendet werden. Die angebotenen Wertpapiere sind nicht und wurden nicht gemäss dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach dem Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. In den Vereinigten Staaten von Amerika findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren statt.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtete sich die in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Wertpapieren ausschliesslich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (Prospektverordnung) in der jeweils geltenden Fassung sind.

Im Vereinigten Königreich richtete sich die in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Wertpapieren ausschliesslich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Absatz 15 des Anhangs 1 der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 sind, und bei denen es sich um Personen handelt, die (i) professionelle Anleger sind, die unter Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der geänderten Fassung) (die "Order") fallen, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital, Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit usw.) oder (iii) an die sie auf andere Weise rechtmässig übermittelt werden kann (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung handeln oder sich auf sie verlassen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, stand nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen durchgeführt.

Es wurden keine Massnahmen ergriffen, die ein Angebot oder einen Erwerb der Wertpapiere oder eine Verbreitung dieser Mitteilung in einer Rechtsordnung erlauben würden, in der ein solches Vorgehen ungesetzlich wäre. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.



Kontakt:

Patrick Brenske, Vorstand

Corporate Communications

E-Mail: ir@mph-ag.de Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG UNGESETZLICH SEIN KÖNNTE. WEITERE INFORMATIONEN ENTNEHMEN SIE BITTE DEM WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.– Die MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03; „MPH“) hat die am 19. November 2026 angekündigte Platzierung von 927.755 bestehenden Aktien der M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8; „M1“) im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren erfolgreich abgeschlossen.Die Aktien wurden zu einem Preis von 17,50 Euro je Aktie platziert. Daraus ergibt sich für MPH ein Bruttoerlös von rund 16 Millionen Euro. Nach Abwicklung der Transaktion wird MPH weiterhin rund 61 Prozent des ausgegebenen Grundkapitals von M1 halten.„Mit der erfolgreichen Platzierung erhöhen wir den Streubesitz von M1 und schaffen die Voraussetzungen für eine breitere institutionelle Aktionärsbasis. Unsere fortbestehende Mehrheitsbeteiligung unterstreicht zugleich unser langfristiges Engagement für die weitere Entwicklung von M1.“Die MPH Health Care AG ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Berlin. Ihr Fokus liegt auf dem Aufbau und der langfristigen Wertentwicklung von Unternehmensbeteiligungen, insbesondere in Wachstumssegmenten des Gesundheitsmarktes. Die M1 Kliniken AG ist die strategische Kernbeteiligung von MPH.MPH Health Care AGGrünauer Strasse 512557 Berlinir@mph-ag.deDiese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschliesslich ihrer Territorien und Besitzungen), Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder anderen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte, freigegeben, veröffentlicht oder verbreitet werden. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die im Besitz dieser Bekanntmachung oder anderer hierin erwähnter Informationen sind, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der M1 Kliniken AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder einer anderen Rechtsordnung dar. Weder diese Bekanntmachung noch irgendetwas in dieser Bekanntmachung darf als Grundlage für ein Angebot in irgendeiner Rechtsordnung dienen oder im Zusammenhang mit einem solchen Angebot verwendet werden. Die angebotenen Wertpapiere sind nicht und wurden nicht gemäss dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach dem Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. In den Vereinigten Staaten von Amerika findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren statt.In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtete sich die in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Wertpapieren ausschliesslich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (Prospektverordnung) in der jeweils geltenden Fassung sind.Im Vereinigten Königreich richtete sich die in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Wertpapieren ausschliesslich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Absatz 15 des Anhangs 1 der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 sind, und bei denen es sich um Personen handelt, die (i) professionelle Anleger sind, die unter Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der geänderten Fassung) (die "") fallen, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital, Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit usw.) oder (iii) an die sie auf andere Weise rechtmässig übermittelt werden kann (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung handeln oder sich auf sie verlassen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, stand nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen durchgeführt.Es wurden keine Massnahmen ergriffen, die ein Angebot oder einen Erwerb der Wertpapiere oder eine Verbreitung dieser Mitteilung in einer Rechtsordnung erlauben würden, in der ein solches Vorgehen ungesetzlich wäre. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.Kontakt:Patrick Brenske, VorstandCorporate CommunicationsE-Mail: ir@mph-ag.de

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