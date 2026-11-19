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MPH Health Care AG kündigt Platzierung von Aktien der M1 Kliniken AG an



19.11.2026 / 17:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MPH Health Care AG kündigt Platzierung von Aktien der M1 Kliniken AG an



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Die MPH Health Care AG („ MPH “) beabsichtigt, bis zu 927.755 bestehende Aktien der M1 Kliniken AG („ M1 “), entsprechend rund 5 Prozent des ausgegebenen Grundkapitals, mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens an institutionelle Investoren zu veräussern

“) beabsichtigt, bis zu 927.755 bestehende Aktien der M1 Kliniken AG („ “), entsprechend rund 5 Prozent des ausgegebenen Grundkapitals, mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens an institutionelle Investoren zu veräussern Bei vollständiger Platzierung würde die Beteiligung von MPH an M1 von rund 66Prozent auf rund 61 Prozent sinken; MPH bliebe damit Mehrheitsaktionärin

Die Transaktion soll den Streubesitz der M1-Aktie erhöhen, die institutionelle Aktionärsbasis verbreitern und die Handelsliquidität der Aktie nachhaltig stärken

Berlin, 19. November 2026 – Die MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03; „MPH“) beabsichtigt, bis zu 927.755 bestehende, auf den Inhaber lautende Stückaktien der M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8; „M1“) mittels einer Privatplatzierung im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren an institutionelle Investoren zu veräussern. Der endgültige Platzierungspreis sowie die Anzahl der tatsächlich platzierten Aktien werden im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.



„Mit der geplanten Platzierung wollen wir die institutionelle Aktionärsbasis verbreitern und die Handelbarkeit der M1-Aktie stärken. Zugleich unterstreichen wir mit unserer fortbestehenden Mehrheitsbeteiligung unser langfristiges Engagement für M1 und die weitere Entwicklung des Unternehmens.“

- Patrick Brenske, CEO der MPH Health Care AG

Bei vollständiger Platzierung würde MPH weiterhin rund 11,4 Millionen M1-Aktien halten und damit Mehrheitsaktionärin bleiben. Die Platzierung erfolgt ausschliesslich aus dem bestehenden Aktienbestand von MPH.



M1 ist die zentrale Beteiligung innerhalb des Portfolios von MPH und betreibt unter der Marke M1 Med Beauty 59 Fachzentren in zehn Ländern.

Transaktionsdetails

Das Bookbuilding soll unmittelbar nach Veröffentlichung dieser Mitteilung am 19. November 2026 nach Xetra-Handelsschluss beginnen. Das Orderbuch kann kurzfristig geschlossen werden. Preis und Platzierungsumfang sollen nach Abschluss des Verfahrens feststehen; über das Platzierungsergebnis soll voraussichtlich am oder um den 19. November 2026 informiert werden.

Die angebotenen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2026 voll dividendenberechtigt.

MPH hat sich hinsichtlich ihrer nach der Platzierung verbleibenden M1-Aktien zu einer dreimonatigen Veräusserungssperre (Lock-up) verpflichtet, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

Als Handelstag (Trade Date) ist der 20. November 2026 und als Abwicklungstag (Settlement Date) der 24. November 2026 vorgesehen.

Cantor begleitet die Platzierung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.

Über MPH Health Care AG

Die MPH Health Care AG ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Berlin. Ihr Fokus liegt auf dem Aufbau und der langfristigen Wertentwicklung von Unternehmensbeteiligungen, insbesondere in Wachstumssegmenten des Gesundheitsmarktes. Die M1 Kliniken AG ist die strategische Kernbeteiligung von MPH.

Investor Relations

MPH Health Care AG

Grünauer Strasse 5

12557 Berlin

ir@mph-ag.de

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Kontakt:Patrick Brenske, VorstandCorporate CommunicationsE-Mail: ir@mph-ag.de