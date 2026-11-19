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19.11.2026 17:40:03
EQS-News: MPH Health Care AG kündigt Platzierung von Aktien der M1 Kliniken AG an
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EQS-News: MPH Health Care AG
/ Schlagwort(e): Verkauf
MPH Health Care AG kündigt Platzierung von Aktien der M1 Kliniken AG an
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG UNGESETZLICH SEIN KÖNNTE. WEITERE INFORMATIONEN ENTNEHMEN SIE BITTE DEM WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.
Berlin, 19. November 2026 – Die MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03; „MPH“) beabsichtigt, bis zu 927.755 bestehende, auf den Inhaber lautende Stückaktien der M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8; „M1“) mittels einer Privatplatzierung im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren an institutionelle Investoren zu veräussern. Der endgültige Platzierungspreis sowie die Anzahl der tatsächlich platzierten Aktien werden im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.
„Mit der geplanten Platzierung wollen wir die institutionelle Aktionärsbasis verbreitern und die Handelbarkeit der M1-Aktie stärken. Zugleich unterstreichen wir mit unserer fortbestehenden Mehrheitsbeteiligung unser langfristiges Engagement für M1 und die weitere Entwicklung des Unternehmens.“
- Patrick Brenske, CEO der MPH Health Care AG
Bei vollständiger Platzierung würde MPH weiterhin rund 11,4 Millionen M1-Aktien halten und damit Mehrheitsaktionärin bleiben. Die Platzierung erfolgt ausschliesslich aus dem bestehenden Aktienbestand von MPH.
Transaktionsdetails
Über MPH Health Care AG
Die MPH Health Care AG ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Berlin. Ihr Fokus liegt auf dem Aufbau und der langfristigen Wertentwicklung von Unternehmensbeteiligungen, insbesondere in Wachstumssegmenten des Gesundheitsmarktes. Die M1 Kliniken AG ist die strategische Kernbeteiligung von MPH.
Investor Relations
MPH Health Care AG
Grünauer Strasse 5
12557 Berlin
ir@mph-ag.de
Wichtiger Hinweis:
Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschliesslich ihrer Territorien und Besitzungen), Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder anderen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte, freigegeben, veröffentlicht oder verbreitet werden. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die im Besitz dieser Bekanntmachung oder anderer hierin erwähnter Informationen sind, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der M1 Kliniken AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder einer anderen Rechtsordnung dar. Weder diese Bekanntmachung noch irgendetwas in dieser Bekanntmachung darf als Grundlage für ein Angebot in irgendeiner Rechtsordnung dienen oder im Zusammenhang mit einem solchen Angebot verwendet werden. Die angebotenen Wertpapiere sind nicht und wurden nicht gemäss dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach dem Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. In den Vereinigten Staaten von Amerika findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren statt.
In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich die in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Wertpapieren ausschliesslich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (Prospektverordnung) in der jeweils geltenden Fassung sind.
Im Vereinigten Königreich richtet sich die in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Wertpapieren ausschliesslich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Absatz 15 des Anhangs 1 der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 sind, und bei denen es sich um Personen handelt, die (i) professionelle Anleger sind, die unter Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der geänderten Fassung) (die "Order") fallen, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital, Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit usw.) oder (iii) an die sie auf andere Weise rechtmässig übermittelt werden kann (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung handeln oder sich auf sie verlassen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.
Es wurden keine Massnahmen ergriffen, die ein Angebot oder einen Erwerb der Wertpapiere oder eine Verbreitung dieser Mitteilung in einer Rechtsordnung erlauben würden, in der ein solches Vorgehen ungesetzlich wäre. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.
Kontakt:
Patrick Brenske, Vorstand
Corporate Communications
E-Mail: ir@mph-ag.de
19.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MPH Health Care AG
|Grünauer Strasse 5
|12557 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|030 / 863 21 45 60
|Fax:
|030 / 863 21 45 69
|E-Mail:
|info@mph-ag.de
|Internet:
|www.mph-ag.de
|ISIN:
|DE000A289V03
|WKN:
|A289V0
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900RLXP5HZXHVCT80
|EQS News ID:
|2438898
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2438898 19.11.2026 CET/CEST
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