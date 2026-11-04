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04.11.2026 11:00:03

EQS-News: MPC Oceanic Group wird strategischer Gesellschafter von Marlow Navigation

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EQS-News: MPC Oceanic Group AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
MPC Oceanic Group wird strategischer Gesellschafter von Marlow Navigation

04.11.2026 / 11:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pressemitteilung

MPC Oceanic Group wird strategischer Gesellschafter von Marlow Navigation

  • MPC Oceanic Group erwirbt eine Minderheitsbeteiligung von 41 % an Marlow Navigation
  • Langjährige Partner bündeln komplementäre Kompetenzen; Unabhängigkeit, Marke und Führungsteam von Marlow bleiben erhalten
  • Partnerschaft begleitet den Generationswechsel bei Marlow und schafft eine breitere Plattform für Kunden, Mitarbeitende und Seeleute
  • Die bestehenden Marlow-Gesellschafter werden im Zuge der Transaktion mit rund 9 % an der MPC Oceanic Group beteiligt

Hamburg / Limassol, 4. November 2026 – Die MPC Oceanic Group AG („MPC Oceanic Group“, Deutsche Börse Scale, MPCG:DE) und die Gesellschafter der Marlow Navigation Co. Ltd. („Marlow“) haben heute eine Vereinbarung unterzeichnet, wonach die MPC Oceanic Group eine Beteiligung von 41 % an Marlow erwerben wird. Die Transaktion baut auf einer mehr als zehnjährigen Zusammenarbeit beider Gruppen auf und begründet eine langfristige strategische Partnerschaft. Marlow bleibt operativ unabhängig; die etablierte Marke und das bestehende Führungsteam bleiben erhalten.

Marlow mit Sitz in Limassol, Zypern, ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Ship Management mit Schwerpunkt auf dem Crew Management und der Ausbildung von Seeleuten. Mit mehr als 1.300 Mitarbeitenden an Land in 13 Ländern und zu jeder Zeit über 16.000 Seeleuten im Einsatz an Bord erbringt die Marlow Group Crew Management-Dienstleistungen für mehr als 1.150 Schiffe von Reedereien und Schiffsbetreibern weltweit.

Die MPC Oceanic Group ist eine börsennotierte Unternehmensgruppe mit Sitz in Hamburg, die Unternehmen und Projekte in der maritimen Industrie und im Energiesektor aufbaut, in diese investiert und sie operativ betreibt. Die Gruppe ist in acht Ländern tätig und verantwortet das Management und den Betrieb von mehr als 400 Schiffen und Energieanlagen.

Strategischer Hintergrund: komplementäre Kompetenzen und langfristige Kontinuität

Die MPC Oceanic Group und Marlow verbindet eine langjährige Beziehung und ein partnerschaftliches Verständnis von maritimen Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit führt in hohem Masse komplementäre Kompetenzen zusammen: Marlow verfügt über eine globale Präsenz und umfassende Expertise im Crew Management, im technischen Schiffsmanagement sowie in der Ausbildung und Entwicklung von Seeleuten. Die MPC Oceanic Group bringt ihr globales Netzwerk und ihre langjährige Erfahrung im Ausbau maritimer Unternehmen ein. Gemeinsam können beide Unternehmen ihren Kunden Zugang zu einem breiteren Spektrum spezialisierter Leistungen bieten und zugleich die Eigenständigkeit und Kundenorientierung ihrer jeweiligen Geschäfte bewahren.

Für Marlow bedeutet der Einstieg eines langjährigen Partners Kontinuität im Generationswechsel, während die unternehmerische Identität und die Mehrheitsbeteiligung der bisherigen Gesellschafter gewahrt bleiben. Zugleich erweitert sich der Zugang zu Investitionskapazitäten, Digital- und KI-Kompetenzen, Kapitalmarktexpertise und neuen Wachstumschancen. Für die MPC Oceanic Group ergänzt die Zusammenarbeit ihr maritimes Dienstleistungsangebot um eine führende globale Crew Management-Plattform mit umfassendem operativem Know-how. Angesichts zunehmender Komplexität, Regulierung und Datenorientierung der Schifffahrt sehen beide Gruppen Chancen für gemeinsame Investitionen in Technologie, Talente, Ausbildung und Dienstleistungsinnovationen.

Die bisherigen Marlow-Gesellschafter behalten die Mehrheit an Marlow. Marlow bleibt unter seiner etablierten Marke und mit dem bestehenden Führungsteam operativ eigenständig. Zudem gibt die MPC Oceanic Group im Rahmen der Transaktion neue Aktien an die bisherigen Marlow-Gesellschafter aus, die damit eine strategische Beteiligung von rund 9 % an der MPC Oceanic Group halten werden.

Constantin Baack, CEO der MPC Oceanic Group: „Die Schifffahrt wird digitaler und stärker automatisiert und genau deshalb steigen die Anforderungen an die Menschen, die diese Schiffe fahren. Komplexere Antriebe, neue Kraftstoffe und mehr Regulierung verlangen besser qualifizierte Besatzungen. Technologie entfaltet ihre Wirkung erst, wenn sie an Bord beherrscht wird, und genau an dieser Schnittstelle setzt unsere Partnerschaft mit Marlow an. Unsere Investition ist ein langfristiges Bekenntnis zu Marlow als unabhängigem Crew- und Schiffsmanager und zu seinem Auftrag, die Seeleute auszubilden, die die Branche braucht. Marlow und die MPC Oceanic Group arbeiten seit mehr als zehn Jahren zusammen. Auf dieser bewährten Partnerschaft aufbauend freuen wir uns darauf, das Marlow-Team dabei zu unterstützen, das nächste Kapitel der Unternehmensgeschichte zu gestalten.“

Hermann Eden, Gründer und Chairman von Marlow: „Marlow ist über Jahrzehnte auf der Grundlage von Vertrauen, Unabhängigkeit, engen Kundenbeziehungen und dem Engagement unserer Mitarbeitenden an Land und auf See gewachsen. Auf dem Weg in die nächste Generation war es uns wichtig, einen strategischen Gesellschafter an Bord zu holen, der unser Geschäft versteht und respektiert, was Marlow erfolgreich macht. Durch die langjährige enge Zusammenarbeit kennen wir die MPC Oceanic Group und ihre Werte gut. Mit ihr als Partner erhält Marlow Zugang zu einem grösseren globalen Netzwerk und starken Branchenbeziehungen. Das wird unsere Position als führender Crew Management-Anbieter weiter stärken und Chancen eröffnen, unser maritimes Leistungsangebot weltweit auszubauen. Unsere Marke, Werte, Mitarbeitenden und Kundenorientierung bleiben dabei erhalten.“

Über Marlow Group

Die Marlow Group ist ein führender Anbieter von Schiffsmanagement-Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf dem Crew Management und der Ausbildung von Seeleuten. Das Unternehmen beschäftigt über 1.300 Mitarbeitende an Land in 13 Ländern; jederzeit sind mehr als 16.000 Seeleute an Bord im Einsatz. Die Marlow Group erbringt Crew-Management-Dienstleistungen für mehr als 1.150 Schiffe von Reedereien und Schiffsbetreibern weltweit.

Über MPC Oceanic Group

Die MPC Oceanic Group wurde 1994 gegründet und hat ihren Sitz in Hamburg. Die börsennotierte Unternehmensgruppe im maritimen und Energiesektor bietet integrierte Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette: vom Investment- und Asset Management über kommerzielles und technisches Schiffsmanagement bis zu technologiegestützten Lösungen. Sie beschäftigt rund 280 Mitarbeitende in acht Ländern und managt und betreibt mehr als 400 Schiffe und Energieanlagen. Die Aktien der MPC Oceanic Group AG sind im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE000A1TNWJ4 notiert.

Pressekontakte:

Marlow Navigation

Christian Fuehrs
Commercial Director
media@marlowgroup.com

MPC Oceanic Group

Stefan Zenker
Head of Investor Relations & Public Relations
s.zenker@mpc-oceanic.com


04.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MPC Oceanic Group AG
Palmaille 71
22767 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 380 22-0
Fax: +49 (0)40 380 22-4878
E-Mail: ir@mpc-oceanic.com
Internet: www.mpc-oceanic.com
ISIN: DE000A1TNWJ4
WKN: A1TNWJ
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200D201CARYBPU604
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2427958  04.11.2026 CET/CEST

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