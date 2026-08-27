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MPC Münchmeyer Petersen Capital Aktie 20991409 / DE000A1TNWJ4

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27.08.2026 10:46:13

EQS-News: MPC Oceanic Group: Einladung zum H1 2026 Earnings Webcast am 3. September 2026

MPC Münchmeyer Petersen Capital
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EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Konferenz
MPC Oceanic Group: Einladung zum H1 2026 Earnings Webcast am 3. September 2026

27.08.2026 / 10:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Einladung zum H1 2026 Earnings Webcast am 3. September 2026

Hamburg, 27. August 2026 – Die MPC Oceanic Group AG* (ISIN DE000A1TNWJ4), eine integrierte Investment- und Betreibergesellschaft im Bereich Maritime und Energy Infrastructure, veröffentlicht ihren Halbjahresfinanzbericht 2026 am Donnerstag, den 3. September 2026 um 7:00 Uhr CEST.

Ein Webcast findet am Donnerstag, den 3. September 2026 um 10:00 Uhr CEST statt.

CEO Constantin Baack und CFO Dr. Philipp Lauenstein werden die Kennzahlen erläutern und ein Update zur aktuellen Geschäftsentwicklung geben. Der Webcast wird in englischer Sprache abgehalten.

Nach der Präsentation wird es eine Q&A-Session geben. Eine Aufzeichnung des Webcast wird im Anschluss auf der Website des Unternehmens veröffentlicht. Die Webcast-Präsentation wird am 3. September 2026 ab 08:30 Uhr CEST auf der Website zur Verfügung gestellt: https://www.mpc-oceanic.com/de/investor-relations/kennzahlen-finanzberichte

Informationen zum H1 2026 Earnings Webcast:

Datum: 3. September 2026
Uhrzeit: 10:00 Uhr CEST
Dauer: ca. 60 Minuten inkl. Q&A

Melden Sie sich hier für den Webcast an:

https://www.appairtime.com/event/f239e000-c2ab-4afb-9820-0c27ee9be5e0

*Die Gesellschaft firmiert derzeit noch als MPC Münchmeyer Petersen Capital AG. Vorbehaltlich der Zustimmung der ordentlichen Hauptversammlung am 28. August 2026 sowie der Eintragung im Handelsregister wird die Gesellschaft ab September 2026 unter „MPC Oceanic Group AG“ firmieren.

Kontakt

MPC Oceanic Group AG
Stefan Zenker
Head of Investor Relations & Corporate Communications
Tel.: +49 (40) 38022-4347
E-Mail: s.zenker@mpc-oceanic.com
 


27.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
Palmaille 67
22767 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 380 22-0
Fax: +49 (0)40 380 22-4878
E-Mail: ir@mpc-capital.com
Internet: www.mpc-capital.com
ISIN: DE000A1TNWJ4
WKN: A1TNWJ
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200D201CARYBPU604
EQS News ID: 2389688

 
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2389688  27.08.2026 CET/CEST

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