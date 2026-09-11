Mountain Alliance Aktie 25220719 / DE000A12UK08
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11.09.2026 09:00:04
EQS-News: Mountain Alliance AG investiert in Evolved Aerospace und baut Engagement im europäischen Defence-Technologiemarkt aus
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EQS-News: Mountain Alliance AG
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Mountain Alliance AG investiert in Evolved Aerospace und baut Engagement im europäischen Defence-Technologiemarkt aus
München, 11. September 2026 – Die Mountain Alliance AG (MA, ISIN DE000A12UK08) erweitert ihr Engagement im europäischen Defence-Technologiemarkt und beteiligt sich an der Evolved Aerospace Ltd., einem in Grossbritannien ansässigen Entwickler autonomer Missionssysteme für moderne Verteidigungs- und Sicherheitsoperationen.
Mit der Investition stärkt die Mountain Alliance AG gezielt ihr Portfolio im Bereich zukunftsweisender Verteidigungstechnologien. Evolved Aerospace verfolgt einen innovativen Ansatz zur Modernisierung bestehender militärischer Fähigkeiten: Legacy-Systeme werden durch leistungsfähigere, skalierbare und kosteneffizientere autonome Lösungen ergänzt oder perspektivisch ersetzt. Ziel ist es, europäischen Streitkräften technologische Souveränität zu sichern und ihre Einsatzfähigkeit nachhaltig zu erweitern.
Dr. Hans Ulrich Tetzner, Vorstand der Mountain Alliance AG, erklärt: „Wir freuen uns, in das Team von Evolved Aerospace zu investieren, das an vorderster Front der nächsten technologischen Entwicklungsstufe steht. Moderne, autonome Verteidigungssysteme sind ein zentraler Baustein zur Sicherung der europäischen Souveränität. Wir sehen hier einen adressierbaren Markt mit generationenübergreifendem Wachstumspotenzial.“
Mikael Taveniku, CEO von Evolved Aerospace, ergänzt: „Der anhaltende Konflikt in der Ukraine hat deutlich gemacht, wie sich das moderne Gefechtsfeld strukturell hin zu verteilten, autonomen und kollaborativen Systemen entwickelt. Unsere autonomen Langstrecken-Missionssysteme ermöglichen es Streitkräften, Fähigkeiten effizient zu skalieren. Wir freuen uns sehr über das Vertrauen der Mountain Alliance AG.“
Über die Mountain Alliance AG:
Kontakt:
11.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mountain Alliance AG
|Theresienstrasse 40
|80333 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 231 41 41 00
|Fax:
|+49 89 231 41 41 11
|E-Mail:
|sh@crossalliance.de
|Internet:
|www.mountain-alliance.de
|ISIN:
|DE000A12UK08
|WKN:
|A12UK0
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200XWTRFJ0JRKK852
|EQS News ID:
|2397346
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2397346 11.09.2026 CET/CEST
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