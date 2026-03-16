EQS-News: Mountain Alliance AG expands Supervisory Board – Neil Neureither becomes new member

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Mountain Alliance AG expands Supervisory Board – Neil Neureither becomes new member



16.03.2026 / 08:00 CET/CEST

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Mountain Alliance AG expands Supervisory Board – Neil Neureither becomes new member



Munich, 16 March 2026 – Mountain Alliance AG (MA, ISIN DE000A12UK08) is expanding its Supervisory Board in light of its planned growth and further portfolio expansion. By expanding the Board, the Company is specifically strengthening its expertise in the areas of technology, data analysis and capital markets.



Mountain Partners AG has appointed Mr. Neil Neureither as an additional member of the supervisory body of Mountain Alliance AG. The Supervisory Board welcomes this reinforcement of the committee, which will thereby expand from its current three to four members in accordance with the provisions of the Articles of Association of Mountain Alliance AG.



"With Neil Neureither, we are specifically expanding the Supervisory Board to include someone who has a firm grasp of the interface between technology and the capital market. His analytical perspective and experience in evaluating technology companies will add value to the work of Mountain Alliance AG’s Supervisory Board," says Dr. Cornelius Boersch, Chairman of the Supervisory Board of Mountain Alliance AG.



A graduate in business informatics, he has been working as an independent equity analyst since 2023 and is Managing Director of SN Neil Vermögensverwaltung GmbH. He is also a member of the Supervisory Board of Binect AG.



With the expansion of its Supervisory Board, Mountain Alliance AG is strengthening its expertise, particularly in the areas of technology, data analysis and capital markets.



About Mountain Alliance AG:

Mountain Alliance AG (MA) (ISIN: DE000A12UK08) is an investment company whose shares are listed on the m:access segment of the Munich Stock Exchange and on the Basic Board of the Frankfurt Stock Exchange. As a lean, transparent, and intelligent investor with many years of expertise and an excellent network, the company invests in innovative technology companies. Its goal is to gain early exposure to companies and business models that actively shape future technology trends. In this way, the company provides its shareholders with easy access, via the stock exchange, to a diversified portfolio of technology-oriented hidden champions.



Contact:

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Sole Member of the Management Board

Theresienstr. 40

80333 Munich

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