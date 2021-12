EQS-News: mobilezone verstärkt Geschäftsleitungsgremien in der Schweiz und in Deutschland - Veränderung in der Konzernleitung

EQS-News: mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Personalie

mobilezone verstärkt Geschäftsleitungsgremien in der Schweiz und in Deutschland - Veränderung in der Konzernleitung



10.12.2021 / 06:45



MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz/Köln, 10. Dezember 2021 Anzeige Passende emittierte Barrier Reverse Convertibles Basiswert Valor Barriere in % Coupon in % Ford Motor Co. / Tesla Inc. 113137145 55.00 % 19.00 % BioNTech SE / Moderna Inc. 113137146 59.00 % 18.20 % Alcon / Lonza Group N / Zur Rose Group AG 114087595 63.00 % 12.50 % Im ersten Quartal kommt es zu Veränderungen in den Geschäftsleitungsgremien von mobilezone in der Schweiz und in Deutschland: In der Schweiz stösst Ruben Lehmann zu mobilezone, in Deutschland werden Sascha Hancke und Mathias Sieg die Geschäftsleitung verstärken. Jens Barth, Chief Digital Officer der Gruppe wird das Unternehmen per 30. April 2022 verlassen. Im Schweizer Geschäft von mobilezone sind der weitere Ausbau des Dienstleistungsangebots sowie die Weiterverfolgung des Wachstumspfades des hauseigenen Mobile Virtual Network Operators (MVNO) TalkTalk wichtige strategische Fokusfelder. In der Funktion des Directors Services übernimmt Ruben Lehmann per 1. Februar 2022 die beiden Geschäftsbereiche und ergänzt damit die Schweizer Geschäftsleitung. Ruben Lehmann war zuletzt als Vice President Europe bei der Nokia-Nachfolgegesellschaft HMD Global tätig. Von 2015 bis 2019 war er Geschäftsführer der autronic ag und von 2006 bis 2015 war er in verschiedenen Funktionen beim Schweizer Telekommunikationsunternehmen Monzoon Networks AG tätig. Er bringt fundiertes Wissen aus der Telekommunikationsbranche sowie in den Bereichen Business Development und Unternehmensstrategien mit. Veränderungen in Konzernleitung sowie in deutscher Geschäftsleitung Das deutsche Geschäftsleitungsteam wird im Jahr 2022 mit Mathias Sieg und wie bereits im Oktober kommuniziert, mit Sascha Hancke verstärkt. Mathias Sieg, ausgewiesener Digital-Experte, Gründer einer Online Performance Agentur und Unternehmer, ist gegenwärtig Managing Director der Resolution Media Germany, welche Teil der Omnicon Media Group ist. Sascha Hancke blickt auf eine langjährige Erfahrung in der Telekommunikations- und Consumer Electronics Branche zurück. Nach leitenden Positionen unter anderem bei der Deutschen Telekom AG und LG Electronics Deutschland GmbH hatte er während mehr als zehn Jahren Positionen im Einkauf und im Category Management bei der Media-Saturn Deutschland GmbH inne. Jens Barth wird das Unternehmen per 30. April 2022 verlassen und sich neuen Aufgaben widmen. Jens Barth stieg 2015 bei Sparhandy als Geschäftsführer ein. Seit Anfang des Jahres 2020 ist er Geschäftsführer von mobilezone Deutschland, Co-CEO von powwow und seit Januar 2021 CDO der mobilezone Gruppe. Markus Bernhard, CEO der mobilezone Gruppe sagt: «Wir freuen uns, mit Ruben, Sascha und Mathias drei Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet in den Geschäftsleitungsgremien der Landesgesellschaften zu begrüssen. Jens danken wir für seine wertvollen Verdienste für mobilezone und wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute.» Wilke Stroman, CEO von mobilezone Deutschland freut sich über die Verstärkung im Geschäftsleitungsteam: «Ich freue mich, neben Sascha auch Mathias im Geschäftsleitungsteam begrüssen zu können. Beide bringen mit ihrer jeweiligen Expertise alles mit, um unseren ehrgeizigen Wachstumskurs erfolgreich mitzugestalten. Jens hat in den letzten Jahren massgebend zum Erfolg unserer Gesellschaft beigetragen, dafür bedanke ich mich herzlich.» Weitere Informationen zur Organisation: https://www.mobilezoneholding.ch/de/ueber-uns/organisation.html Kontakt für Medienschaffende

Martina Högger

Senior Manager Corporate Communications

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag (Ticker-Symbol SIX: MOZN) ist mit einem Umsatz von CHF 1'237 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 34.5 Mio. im Berichtsjahr 2020 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Zweidlen, Berlin, Bochum, Köln und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 120 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch

Ende der Medienmitteilungen