EQS-News: Mitteilung an die Inhaber der EUR 500.000.000 Umtauschschuldverschreibungen fällig 2032 (ISIN DE000A460P02) der Salzgitter AG

Salzgitter AG EUR 500.000.000 Umtauschschuldverschreibungen fällig 2032 (ISIN DE000A460P02), umtauschbar in auf den Namen lautende nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) der Aurubis AG (die “ Schuldverschreibungen”). In Übereinstimmung mit den Bedingungen der Schuldverschreibungen gibt die Salzgitter AG (die “Emittentin”) den Anleihegläubigern hiermit bekannt, dass infolge der in der Hauptversammlung der Aurubis AG am 12. Februar 2026 beschlossenen Ausschüttung einer Bardividende von EUR 1,60 je Stammaktie der Umtauschpreis der Schuldverschreibungen angepasst wurde. Gemäss § 10(d) der Bedingungen der Schuldverschreibungen wurde der Umtauschpreis mit Wirkung zum 13. Februar 2026 von EUR 145,80 auf EUR 144,4141 angepasst. Soweit die hierin verwendeten Begriffe in den Bedingungen der Schuldverschreibungen definiert sind, haben sie die gleiche Bedeutung wie in den Bedingungen der Schuldverschreibungen. Salzgitter, im Februar 2026 Salzgitter AG

