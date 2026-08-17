Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 -0.6%  SPI 20’311 -0.5%  Dow 53’732 -0.2%  DAX 26’440 0.5%  Euro 0.9398 0.1%  EStoxx50 6’540 -0.1%  Gold 4’399 0.5%  Bitcoin 51’484 0.8%  Dollar 0.8103 -0.3%  Öl 88.5 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
arGEN-X-Aktie: Studienerfolg bei entzündlicher Erkrankung der Skelettmuskulatur
Unusual Machines mit grossem Analystenlob: Bessere Alternative zu DroneShield?
24/5-Handel mit Plus500: Handeln Sie rund um die Uhr an den US-Märkten
NVIDIA-Aktie im Fokus: Offenbar Einstieg bei SB Energy geplant - Grossprojekt für KI im Blick
AstraZeneca-Aktie: Volrustomig erreicht Studienziele bei Lungenkrebs wohl nicht
Suche...
Plus500 Depot

Mister Spex Aktie 112250364 / DE000A3CSAE2

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.08.2026 07:32:53

EQS-News: Mister Spex erweitert sein Kerngeschäft um Kinderbrillen

Mister Spex
1.10 EUR -3.51%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Mister Spex SE / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges
Mister Spex erweitert sein Kerngeschäft um Kinderbrillen

17.08.2026 / 07:32 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mister Spex erweitert sein Kerngeschäft um Kinderbrillen  

Mister Spex, einer der führenden Optiker Deutschlands, erweitert sein Angebot in Deutschland um Kinderbrillen. Das speziell auf Schulkinder im Alter von 6 bis 12 Jahren ausgerichtete Sortiment ist ab dem 17. August 2026 im deutschen Online-Shop erhältlich und ab dem 31. August 2026 in allen 66 eigenen Mister Spex Stores bundesweit verfügbar. 

Mit dem Einstieg in die neue Kategorie erweitert Mister Spex den adressierbaren Kundenkreis seines Korrektionsbrillengeschäfts um Familien mit Schulkindern. Veränderungen von Sehwerten und Passform im Verlauf des kindlichen Wachstums können eine erneute fachliche Beratung und Anpassung erforderlich machen. Daraus ergeben sich Potenziale für Folgekäufe und langfristige Kundenbindung. 

„Mit Kinderbrillen erweitern wir unser Kerngeschäft um eine Kategorie, in der persönliche Beratung, hohe Servicequalität und Vertrauen entscheidend sind“, sagt Tobias Krauss, CEO von Mister Spex. „Wir verbinden die Reichweite unseres deutschen Online-Shops mit der Beratungskompetenz unserer Teams in den Stores. Damit können wir Familien über verschiedene Lebensphasen begleiten und schaffen zusätzliches Potenzial für langfristige Kundenbeziehungen und profitables Wachstum in unserem deutschen Kernmarkt.“ 

Kuratiertes Sortiment für unterschiedliche Anforderungen im Kinderalltag 

Bei der Auswahl einer Kinderbrille sind eine der Gesichtsgrösse entsprechende Fassung, ein stabiler und druckfreier Sitz sowie die Anforderungen in Schule, Sport und Freizeit massgeblich. Im Einklang mit der firmenweiten Sortimentsstrategie setzt Mister Spex auch bei Kinderbrillen auf ein fokussiertes, kuratiertes Portfolio. Es umfasst gezielt ausgewählte Modelle der vier etablierten Marken Ray-Ban Junior, Oakley Youth, Nano Vista und TITANFLEX Kids, die verschiedene Preislagen abdecken und sich hinsichtlich Gewicht, Flexibilität und Belastbarkeit unterscheiden. Kinderbrillen mit klassischen Einstärkengläsern und Basishärtung sind ab 75,95 Euro erhältlich. Dünnere Gläser und zusätzliche Veredelungen können gegen Aufpreis ergänzt werden.  

Die Teams in den Stores werden gezielt für die Beratung von Eltern und Kindern sowie für die fachgerechte Anpassung von Kinderbrillen geschult. Auch nach dem Kauf bieten die Mitarbeitenden in den Stores weitere Anpassungen und Serviceleistungen an. 

Weitere Informationen und das Kinderbrillen Sortiment finden Sie hier


17.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mister Spex SE
Hermann-Blankenstein-Strasse 24
10249 Berlin
Deutschland
E-Mail: presse@misterspex.de
Internet: www.misterspex.de
ISIN: DE000A3CSAE2
WKN: A3CSAE
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200SBGUML8UFGNW39
EQS News ID: 2383490

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2383490  17.08.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Mister Spex

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Mister Spex

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

08:50 Pharma-Schwergewichte belasten
08:45 Logo WHS Wochenausblick Börse: Fed-Protokoll und Retail-Giganten vor dem nächsten Börsentest
06:06 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – 30‘000er-Marke verteidigt
14.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf SanDisk
14.08.26 Marktüberblick: RWE nach Zahlen gesucht
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
13.08.26 Der Kakaopreis ist nicht alles: süsses Geschäft, harte Realität
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’933.12 19.97 SXBVXU
Short 15’256.22 13.79 SDBWJU
Short 15’823.56 8.94 SOWBPU
SMI-Kurs: 14’390.67 14.08.2026 17:31:22
Long 13’768.56 19.97 SEBAGU
Long 13’425.99 13.66 SNB4VU
Long 12’867.37 8.99 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone
Gold, Öl & Co. in KW 33: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden
Bärenmärkte überstehen: Diese Lehren bietet die Börsengeschichte
AUTO1 übertrifft mit Quartalszahlen die Markterwartungen - AUTO1-Aktie dennoch deutlich tiefer
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Tesla-Aktie im Blick: Ex-Manager warnt vor Roboterautos als Sicherheitsrisiko
Wall Street Hits Fresh Record Highs On Crude Slide
SK hynix und Samsung: Die enge US-Aktien-Verbindung als Gefahr für Investoren

Top-Rankings

KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 33: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.