EQS-News: Milliarden-Dollar-KI-Deal, Akquisitionen im Wert von 100 Mio. USD, 25 Mio. USD Investment des Gründers – Diginex gibt Einzelheiten zur Expansionsstrategie bekannt

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Milliarden-Dollar-KI-Deal, Akquisitionen im Wert von 100 Mio. USD, 25 Mio. USD Investment des Gründers – Diginex gibt Einzelheiten zur Expansionsstrategie bekannt



14.05.2026 / 14:06 CET/CEST

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Milliarden-Dollar-KI-Deal, Akquisitionen im Wert von 100 Mio. USD, 25 Mio. USD Investment des Gründers – Diginex gibt Einzelheiten zur Expansionsstrategie bekannt



Das Unternehmen ist schuldenfrei, hat M&A-Transaktionen im Wert von mehr als 100 Mio. USD abgeschlossen, eine strategische Reseller-Vereinbarung über 40 Mio. USD unterzeichnet und seit dem Nasdaq-IPO im Januar 2025 Cash-Investitionen in Höhe von 25,4 Mio. USD zu einem Aktienkurs erhalten, der ca. 4,7-mal höher liegt als der aktuelle Kurs



LONDON, 14. Mai 2026 – Diginex Limited (Nasdaq: DGNX) („Diginex" oder das „Unternehmen"), ein führender Anbieter von Sustainability-RegTech-Lösungen, hat heute ein Update zu der zuvor angekündigten Übernahme der Resulticks Global Companies Pte Limited (Resulticks) sowie zur umfassenderen strategischen Transformation gegeben, die Diginex seit seiner Nasdaq-Notierung im Januar 2025 vollzogen hat.



Diginex und Resulticks haben sich einvernehmlich darauf geeinigt, das Long-Stop-Datum für den Abschluss der geplanten Transaktion auf den 29. Mai 2026 zu verlängern, während beide Parteien an den verbleibenden Abschlussbedingungen arbeiten. Resulticks ist ein globaler Anbieter von KI-gestützten Customer-Intelligence- und Omnichannel-Engagement-Lösungen mit Geschäftstätigkeit in Nordamerika, Asien und dem Nahen Osten. Wie bereits am 16. April 2026 bekannt gegeben, hat Diginex einen definitiven Aktienkaufvertrag zur Übernahme von Resulticks in einer reinen Aktientransaktion mit einem Wert von 1,5 Mrd. USD unterzeichnet. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die geplante Übernahme letztendlich abgeschlossen wird.



Die geplante Übernahme von Resulticks ist Teil einer übergeordneten Strategie, die darauf abzielt, Diginex von einem Unternehmen für Nachhaltigkeitsberichterstattung zu einer skalierten KI-, Daten- und Nachhaltigkeitstechnologieplattform mit globaler Reichweite weiterzuentwickeln. Seit dem IPO hat Diginex (1) drei strategische Akquisitionen mit einem angekündigten Transaktionswert von insgesamt mehr als 100 Mio. USD abgeschlossen, (2) eine strategische Reseller-Vereinbarung mit Resulticks unterzeichnet, die auf einen kumulierten Umsatz von bis zu 40 Mio. USD über vier Jahre abzielt, und (3) eine Investition von 25,4 Mio. USD in Stammaktien vom Chairman und Gründer des Unternehmens erhalten.



Seit dem IPO abgeschlossene Akquisitionen

Im Oktober 2025 schloss Diginex die Übernahme der Matter DK ApS für 13 Mio. USD ab und stärkte damit seine ESG-Analyse-, Benchmarking- und Nachhaltigkeitsfinanzdaten-Kapazitäten für institutionelle Investoren. Im Januar 2026 schloss Diginex die Übernahme von The Remedy Project für 7,6 Mio. USD ab und erweiterte damit sein Angebot im Bereich menschenrechtliche Sorgfaltspflicht, Mitarbeitereinbindung und Lieferketten-Compliance. Im Februar 2026 kündigte das Unternehmen die Übernahme von Plan A für 80 Mio. USD an, einer der grössten Plattformen für CO2-Bilanzierung und Dekarbonisierung in Europa.



Strategische Reseller-Vereinbarung

Im Februar 2026 unterzeichnete Diginex eine strategischen Reseller-Vereinbarung mit Resulticks, die auf einen kumulierten Umsatz von bis zu 40 Mio. USD über vier Jahre aus dem Vertrieb der Nachhaltigkeits- und RegTech-Lösungen von Diginex über die globalen Enterprise-Kanäle von Resulticks abzielt. Die Reseller-Beziehung besteht unabhängig von der separat geplanten Transaktion.



Eigeninvestment des Gründers

Der Chairman und Gründer von Diginex hat seit dem IPO insgesamt 25,4 Mio. USD in das Unternehmen investiert, zu einem Durchschnittspreis von 5,69 USD je Aktie. Die Investitionen umfassen 11,54 Mio. USD im Juli 2025 zu 5,13 USD je Aktie sowie 13,84 Mio. USD im Oktober 2025 zu 6,16 USD je Aktie, die beide in den Form-6-K-Einreichungen des Unternehmens offengelegt wurden.



Kommentar des Managements

Miles Pelham, Chairman und Gründer von Diginex, kommentierte:

„In den vergangenen sechzehn Monaten haben wir entschlossen gehandelt, um Diginex von einem Unternehmen für Nachhaltigkeitsberichterstattung zu einer globalen KI-, Daten- und Nachhaltigkeitsplattform zu transformieren. Wir haben mehr als 100 Mio. USD für strategische Akquisitionen eingesetzt, eine Reseller-Vereinbarung über 40 Mio. USD unterzeichnet, und ich habe 25,4 Mio. USD meines eigenen Kapitals gemeinsam mit den Aktionären im Streubesitz investiert, um diese Strategie zu unterstützen. Die geplante Resulticks-Transaktion stellt den nächsten Schritt in dieser Entwicklung dar – unabhängig von ihrem Ausgang sind wir jedoch der Überzeugung, dass die seit dem Börsengang geleistete Arbeit die langfristige Positionierung von Diginex erheblich gestärkt hat."



Das Unternehmen bekräftigt, dass keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass die geplante Resulticks-Transaktion letztendlich zu den derzeit vorgesehenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird. Selbst wenn die Transaktion abgeschlossen werden sollte, kann darüber hinaus keine Gewähr dafür übernommen werden, dass das Unternehmen die erwarteten strategischen, operativen, finanziellen, kommerziellen oder sonstigen Vorteile aus der Transaktion realisieren wird, einschliesslich etwaiger erwarteter Steigerungen bei Umsatz, Rentabilität, Cashflow, Marktposition, operativer Effizienz, Synergien, Aktionärswert oder anderen finanziellen oder operativen Kennzahlen. Das Unternehmen weist ferner darauf hin, dass Akquisitionen und strategische Transaktionen mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, und dass keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass eine solche Transaktion wertsteigernd oder anderweitig vorteilhaft für die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Betriebsergebnisse oder die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein wird.

Über Diginex

Diginex Limited (Nasdaq: DGNX; ISIN KYG286871044) mit Hauptsitz in London ist ein nachhaltigkeitsorientiertes RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Erfassung und Berichterstattung von ESG-, Klima- und Lieferkettendaten zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain, KI und Datenanalyse, um die Transparenz, die integrierte Berichterstattung und die nachhaltige Finanzierung zu verbessern.



Die preisgekrönte Plattform diginexESG unterstützt mehrere globale Berichtsstandards, darunter GRI, SASB und TCFD. Kunden profitieren von einer durchgängigen End-to-End-Unterstützung, die von Wesentlichkeitsanalysen und Datenmanagement über Stakeholder-Engagement bis hin zu Berichtserstellung sowie ESG-Rating-Unterstützungsleistungen reicht.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter: www.diginex.com.





Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten und basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie sich auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken können. Anleger können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Begriffen oder Formulierungen wie „annähernd“, „glaubt“, „hofft“, „erwartet“, „geht davon aus“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „plant“, „wird“, „würde“, „sollte“, „könnte“, „dürfte“ oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um nachfolgend eintretende Ereignisse oder Umstände oder Änderungen seiner Erwartungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.



Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen werden. Das Unternehmen weist Anleger darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und empfiehlt Anlegern, auch andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die künftigen Ergebnisse auswirken könnten und in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens offengelegt sind.

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