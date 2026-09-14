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MHP Hotel Aktie 113213275 / DE000A3E5C24

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14.09.2026 07:55:03

EQS-News: MHP Hotel AG verlängert Pachtvertrag für Sheraton Düsseldorf Airport Hotel bis Ende 2029

MHP Hotel
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EQS-News: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Sonstiges
MHP Hotel AG verlängert Pachtvertrag für Sheraton Düsseldorf Airport Hotel bis Ende 2029

14.09.2026 / 07:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Pachtvertrag mit Flughafen Düsseldorf GmbH bis 31. Dezember 2029 verlängert
  • Franchisevertrag mit Marriott International ebenfalls fortgeführt
  • Standort profitiert vom viertgrössten deutschen Flughafen mit rund 21 Mio. Passagieren 2025 (+5 % ggü. Vorjahr)
  • Bereits kommunizierter Portfolioausbau: Autograph-Collection-Hotel in der Innenstadt von Düsseldorf ab 2029 geplant
Düsseldorf/München, 14. September 2026 – Die MHP Hotel AG („MHP“, ISIN DE000A3E5C24) wird das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel weitere zwei Jahre betreiben. Der Pachtvertrag mit der Flughafen Düsseldorf GmbH wurde bis zum 31. Dezember 2029 verlängert. Auch der Franchisevertrag mit Marriott International für die Marke Sheraton wird entsprechend fortgeführt.

Kapitalschonende Fortführung sichert Ertragsbasis bis 2029
Die MHP Hotel AG führt das unmittelbar mit dem Terminal verbundene Hotel seit dem 1. Januar 2017. Der ursprünglich bis Ende 2024 geschlossene Pachtvertrag war aufgrund der erfolgreichen Zusammenarbeit bereits bis 2027 verlängert worden. Mit der nun vereinbarten Laufzeit bleibt die Kontinuität des etablierten Hotelstandorts für weitere zwei Jahre gesichert. Die Verlängerung erfolgt im Rahmen des kapitalschonenden Pachtmodells der MHP Hotel AG: Der Flughafen Düsseldorf bleibt Eigentümer der Immobilie, MHP verantwortet Management und Betrieb, ohne eigenes Kapital in die Bausubstanz zu binden. Damit sichert sich das Unternehmen bis 2029 eine planbare Ertragsbasis ohne weitere Investitionsverpflichtungen.

Stabile Nachfragebasis am viertgrössten deutschen Flughafen
Mit rund 21 Millionen Passagieren war der Flughafen Düsseldorf 2025 der viertgrösste Airport Deutschlands und verzeichnete ein Passagierwachstum von knapp 5 % gegenüber dem Vorjahr. Als bedeutender Wirtschafts- und Geschäftsreisestandort bietet der Airport dem Hotel damit eine strukturell stabile Nachfragebasis. Für Gäste, Mitarbeitende und Geschäftspartner bleibt der Hotelbetrieb unverändert. Das Haus wird weiterhin unter der Marke Sheraton geführt.

Dr. Jörg Frehse, Vorstandsvorsitzender (CEO) der MHP Hotel AG: „Die erneute Vertragsverlängerung ist ein Zeichen des gegenseitigen Vertrauens und bestätigt die erfolgreiche Entwicklung des Hauses unter unserer Führung. Das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Bestandteil unseres Portfolios und verfügt mit seinem direkten Terminalzugang, seiner stabilen Nachfragebasis und seinem umfangreichen Tagungsangebot über eine besondere Marktposition. Als internationaler Wirtschaftsstandort mit starken Verbindungen nach Asien bleibt Düsseldorf einer der Top-Sieben-Hotelmärkte Deutschlands und somit für uns strategisch zentral. Die Verlängerung schafft zusätzliche Planungssicherheit und ermöglicht es uns, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Flughafen Düsseldorf GmbH und Marriott International konsequent fortzusetzen.“

Anja Dauser, Leiterin Commercial beim Flughafen Düsseldorf: „Das Sheraton ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner am Düsseldorfer Airport. Das Team kennt die besonderen Anforderungen eines internationalen Flughafenstandorts und die Bedürfnisse von Passagieren, Crews und Besuchern sehr genau. Diese Erfahrung ist für unsere Gäste und für den Standort gleichermassen wertvoll. Wir freuen uns, die bewährte Zusammenarbeit für weitere zwei Jahre fortzusetzen.“

Das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel befindet sich auf dem Dach des Parkhauses P3 und ist direkt mit dem Terminal des Düsseldorfer Flughafens verbunden. Umgeben von rund 10.000 Quadratmetern Grünfläche bietet das Hotel 195 schallisolierte Zimmer. Das gastronomische Angebot umfasst das Restaurant Otto, eine Bar sowie die Sommerterrasse Deck 5. Für Tagungen und Veranstaltungen stehen 17 flexibel nutzbare Räume mit Tageslicht für bis zu 100 Personen zur Verfügung. Seit September 2026 ist der Flughafen zudem direkt an das Düsseldorfer Stadtbahnnetz angebunden: Die neue Linie U80 verbindet das Terminal mit der Innenstadt und dem Hauptbahnhof, während die U81 an Messetagen direkt zur Messe Düsseldorf fährt. Damit liegt das Hotel nur zwei Stationen beziehungsweise rund sieben Fahrminuten vom Eingang Nord des Messegeländes entfernt.

Portfolioerweiterung in Düsseldorf schreitet voran
Mit der Fortführung des Sheraton Düsseldorf Airport Hotels bleibt MHP an einem der bedeutendsten Verkehrs- und Wirtschaftsstandorte Nordrhein-Westfalens präsent. Gleichzeitig stärkt das Unternehmen sein Engagement in Düsseldorf weiter: 2029 ist die Eröffnung eines Hotels der Autograph Collection im Gebäudeensemble an der Kasernenstrasse und am Carsch-Haus geplant. Die Vertragsverlängerung reiht sich damit in die kontinuierliche Portfoliooptimierung der MHP Hotel AG ein, die mit dem Hyatt Regency Vienna (2026), dem Sheraton Vienna (2027), dem Autograph Collection Hotel in Stuttgart (2028) sowie dem MOOONS Frankfurt und dem Autograph Collection Hotel in Düsseldorf (beide 2029) fortgesetzt wird.

Über MHP
Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwickelt innovative Betreiberkonzepte für Hotels im Premium-Segment, die sich im Besitz namhafter Investoren befinden, und ist Franchisenehmer internationaler Hotelgruppen wie Marriott International, Hilton und Hyatt. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitenden.

Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection, in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel, der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich, das Hyatt Regency Vienna sowie das Conrad Hamburg zum Portfolio. Ende 2021 startete mit dem MOOONS Vienna das erste Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Mit dem geplanten MOOONS Frankfurt (Eröffnung voraussichtlich 2029) wird die Marke erstmals nach Deutschland expandiert. Darüber hinaus erweitert MHP seine Präsenz in Wien mit dem künftigen Sheraton Vienna (ab Anfang 2027). Weitere Hotels der Autograph Collection sind für 2028 als Hotel am Schlossgarten in Stuttgart und für 2029 in Düsseldorf geplant.

Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note verleihen und auch am lokalen Markt erfolgreich positioniert sind. Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen bilden das Fundament für hohe Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie nachhaltige Profitabilität. www.mhphotels.com

Kontakt Investor Relations:
Maximilian Michaelsen
Senior Director Corporate Finance
E: mm@mhphotels.com

14.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MHP Hotel AG
Maximiliansplatz 12b
80333 München
Deutschland
E-Mail: info@mhphotels.com
Internet: www.mhphotels.com
ISIN: DE000A3E5C24
WKN: A3E5C2
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart
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