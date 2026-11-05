|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
05.11.2026 08:00:03
EQS-News: MHP Hotel AG: Beendigung des Aktienrückkaufangebots
|
EQS-News: MHP Hotel AG
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Das am 8. Oktober 2026 bekannt gegebene freiwillige öffentliche Aktienrückkaufangebot der Gesellschaft wurde planmässig abgeschlossen.
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufangebots im Zeitraum vom 13. Oktober 2026 bis einschliesslich zum 2. November 2026 erworbenen eigenen Aktien beläuft sich auf 2.758.609 Stück. Dies entspricht 5,95 % des Grundkapitals der Gesellschaft in Höhe von EUR 46.352.945,00.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den überwiegenden Teil der zurückgekauften MHP-Aktien einzuziehen und einen kleineren Teil für Mitarbeiterbeteiligungen zu verwenden.
05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MHP Hotel AG
|Maximiliansplatz 12b
|80333 München
|Deutschland
|E-Mail:
|info@mhphotels.com
|Internet:
|www.mhphotels.com
|ISIN:
|DE000A3E5C24
|WKN:
|A3E5C2
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart
|LEI Code:
|529900KYBHHI9AVDB924
|EQS News ID:
|2428692
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2428692 05.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu MHP Hotel
Analysen zu MHP Hotel
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX deutlich schwächer -- Wall Street auf Erholungskurs -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.