29.01.2026 18:15:03

EQS-News: MeVis veröffentlicht Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025 und Prognose für 2025/2026

MeVis Medical Solutions
25.80 EUR 0.78%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: MeVis Medical Solutions AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis
MeVis veröffentlicht Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025 und Prognose für 2025/2026

29.01.2026 / 18:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Umsatz in Höhe von € 16,1 Mio.
  • EBIT in Höhe von € 2,1 Mio., 13 % Marge
  • Ergebnis nach Steuern € 3,2 Mio.
  • Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026
    • Leicht steigender Umsatz von € 17,5 Mio. bis € 18,0 Mio.
    • EBIT zwischen € 1,0 Mio. bis € 1,5 Mio.

 

Bremen, 29. Januar 2026 – Die MeVis Medical Solutions AG [ISIN: DE000A0LBFE4], ein führendes Softwareunternehmen der medizinischen Bildgebung, gibt die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024/2025, mit Berichtszeitraum 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025, bekannt.

Der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/2025 belief sich auf € 16,1 Mio. (gegenüber € 17,0 Mio. im Geschäftsjahr 2023/2024). Die Umsatzerlöse entfallen zu 21 % (i. Vj. 25 %) auf die Veräusserung von Lizenzen, zu 34 % (i. Vj. 35 %) auf Wartungsumsätze und zu 45 % (i. Vj. 40 %) auf übrige Umsätze, worin u.a. die Dienstleistungen für und Weiterbelastungen an verbundene Unternehmen und das Mutterunternehmen enthalten sind.

Das EBIT (Jahresergebnis vor Ergebnisabführung, Zinsen und Ertragsteuern) sank im Wesentlichen aufgrund im Vergleich zum Vorjahr geringerer Umsatzerlöse sowie gestiegenen Personalaufwands von T€ 3.500 auf T€ 2.137.  Die EBIT-Marge ist von 21 % auf 13 % entsprechend gesunken.

Durch die steuerliche Organschaft sind im abgelaufenen Geschäftsjahr, identisch zum Vorjahr, nur geringe Ertragsteuern in Höhe von € 0,1 Mio. angefallen.

Damit ergibt sich für das Geschäftsjahr 2024/2025 ein Ergebnis nach Steuern von T€ 3.166 (20 % Marge), gegenüber T€ 4.561 (27 % Marge) in 2023/2024. Der Gewinn in Höhe von T€ 3.166 wird aufgrund des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags an die Varex Imaging Deutschland AG abgeführt.

Nachdem im Geschäftsjahr 2024/2025 Umsatzerlöse von € 16,1 Mio. erreicht wurden, wird für das Geschäftsjahr 2025/2026 mit einem leicht wachsenden Umsatz im Bereich von € 17,5 Mio. bis € 18,0 Mio. gerechnet. Neben dem stabilen Umsatz mit dem Kunden Hologic werden leicht steigende Umsatzerlöse im Bereich Lunge und Leber erwartet. Ebenso trägt die Anwachsung der MBC KG zum 1. November 2025 durch deren Umsätze zum erwarteten Umsatzanstieg bei. Im Bereich der Entwicklungsdienstleistungen erwarten wir auf Basis der Kundenverträge sowie der Mitarbeiterplanung einen stabilen Verlauf. Im Geschäftsjahr 2024/2025 wurde ein EBIT von € 2,1 Mio. erzielt. Für das Jahresergebnis vor Ergebnisabführung, Zinsergebnis und Ertragsteuern (EBIT) erwarten wir ein Ergebnis im Geschäftsjahr 2025/2026 zwischen € 1,0 Mio. bis € 1,5 Mio., in Annahme eines stabilen Wechselkurses von 1,16 USD/EUR. Der prognostizierte leichte Anstieg im Umsatz und der gleichzeitige Anstieg der Personalkosten, insbesondere wegen der Anwachsung der MBC KG, sind der wesentliche Treiber für die Aussichten des EBIT.

Der Halbjahresfinanzbericht des Geschäftsjahres 2025/2026 wird am 21. Mai 2026 veröffentlicht.

 


Kontakt:
Kirchhoff, Marcus / CEO

29.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MeVis Medical Solutions AG
Caroline-Herschel-Str. 1
28359 Bremen
Deutschland
Telefon: +49 421 224 95 0
Fax: +49 421 224 95 999
E-Mail: ir@mevis.de
Internet: http://www.mevis.de
ISIN: DE000A0LBFE4
WKN: A0LBFE
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2268308

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2268308  29.01.2026 CET/CEST

