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16.10.2026 07:30:03

EQS-News: MERKUR PRIVATBANK agiert auch nach neun Monaten 2026 mit Bedacht in einem herausfordernden Umfeld

MERKUR PRIVATBANK
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EQS-News: MERKUR PRIVATBANK KGaA / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
MERKUR PRIVATBANK agiert auch nach neun Monaten 2026 mit Bedacht in einem herausfordernden Umfeld

16.10.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

MERKUR PRIVATBANK agiert auch nach neun Monaten 2026 mit Bedacht in einem herausfordernden Umfeld
  • Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit zum 30. September bei 7,5 Mio. EUR
  • Provisionsüberschuss in Höhe von 27,7 Mio. EUR, Zinsüberschuss nach Risikovorsorge bei 37,6 Mio. EUR
  • Assets under Management liegen bei knapp 5,6 Mrd. EUR
  • Risikovorsorge aufgrund veränderten Zinsumfelds und der Schwäche am Immobilienmarkt in Höhe von 40,7 Mio. EUR
  • MERKUR PRIVATBANK zeigt sich robust in anspruchsvollem Umfeld
München, 16. Oktober 2026 – Die Geschäftsentwicklung der in München ansässigen inhabergeführten und börsennotierten MERKUR PRIVATBANK KGaA ist auch nach neun Monaten 2026 von einem sehr anspruchsvollen Umfeld geprägt. Das Ergebnis wird von der konsequent verfolgten zurückhaltenderen Kreditstrategie und erhöhter Risikovorsorge, aber auch von einer anhaltend positiven Entwicklung im Vermögensmanagement geprägt. 

Vor diesem Hintergrund erzielte die Bank in den ersten neun Monaten 2026 ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit von 7,5 Mio. EUR, das deutlich unter dem Rekord-Vorjahreswert von 22,7 Mio. EUR lag. Angesichts des im Vorjahresvergleich veränderten Zinsumfelds und des bewusst rückläufigen Bauträgerneugeschäfts wurde ein Zinsüberschuss von 78,4 Mio. EUR (9M-2025: 84,5 Mio. EUR) erzielt. Der Zinsüberschuss nach Risikovorsorge betrug 37,7 Mio. EUR (Vorjahr: 62,3 Mio. EUR). Der Provisionsüberschuss wurde hingegen aufgrund des stark gestiegenen verwalteten Kundenvermögens um 9 % auf 27,7 Mio. EUR (Vorjahr: 25,4 Mio. EUR) verbessert. Stabilisierend wirkte sich auch das Leasinggeschäft aus. Ergebnisbelastend waren höhere Personalkosten, während die Verwaltungskosten relativ stabil gehalten wurden.

Wie schon in den Vorquartalen wurde die Risikovorsorge infolge der Neubewertung einzelner Immobilienfinanzierungen zum 30. September 2026 auf 40,7 Mio. EUR (9M-2025: 22,3 Mio. EUR) erhöht. Obwohl die Steuern deutlich rückläufig sind, liegt der Periodengewinn mit 5,0 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert von 7,5 Mio. EUR.

Anhaltend erfreulich zeigte sich nach neun Monaten die Entwicklung im Vermögensmanagement, wo die Assets under Management der Bank dank weiterer Kundenzuflüsse im 3. Quartal auf nunmehr rund 5,6 Mrd. EUR anstiegen. Zum Vergleich, zum Jahresende 2025 lag dieser Wert noch bei knapp 5,0 Mrd. EUR. Die Nettozuflüsse beliefen sich auf 424 Mio. EUR. Die Bilanzsumme reduzierte sich gegenüber dem Jahresende 2025 auf 3,9 Mrd. EUR.

Dr. Marcus Lingel, Vorsitzender der Geschäftsführung und persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK, kommentiert die Entwicklung nach neun Monaten wie folgt: „Das Geschäftsjahr 2026 bleibt sehr anspruchsvoll und erfordert von uns Bedacht. Wir haben hierauf mit einer Rückführung der Kreditvolumina und weniger Bauträgerneugeschäft reagiert. Aufgrund der anhaltenden und zunehmenden Schwäche im Immobilienmarkt haben wir die Risikovorsorge deutlich erhöht und werden dies abhängig von notwendigen Neubewertungen auch im Jahresschlussquartal vornehmen. Erfreulich entwickelt sich dagegen weiter unser Vermögensmanagement, wo die Assets under Management bis Ende September auf 5,6 Mio. EUR erhöht wurden.“

Über die MERKUR PRIVATBANK:
Die MERKUR PRIVATBANK KGaA mit Sitz in München ist die einzige deutsche Bank, die gleichzeitig inhabergeführt und börsengehandelt ist. Mit einer Bilanzsumme von knapp 4 Mrd. EUR und Assets under Management von rund 5,6 Mrd. EUR gehört sie zu den grössten inhabergeführten Geldhäusern Deutschlands. Die MERKUR PRIVATBANK wird seit 2005 von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt. Rund 530 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasinggesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie im Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus.
Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK KGaA (ISIN: DE0008148206 Börsenkürzel: MBK) sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar.
https://www.merkur-privatbank.de/

Ansprechpartner bei Presseanfragen:
Eva Fiedler
GFD Finanzkommunikation
Telefon: +49 (0)160 9750 3301
E-Mail: fiedler@gfd-finanzkommunikation.de
 

16.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: MERKUR PRIVATBANK KGaA
Bayerstrasse 33
80335 München
Deutschland
Telefon: 089 / 599 98 - 0
Fax: 089 / 599 98 - 109
E-Mail: info@merkur-privatbank.de
Internet: www.merkur-privatbank.de
ISIN: DE0008148206
WKN: 814820
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900Y9V9S4JSXJZK89
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2416872  16.10.2026 CET/CEST

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