EQS-News: Medios erzielt solides Umsatzwachstum in anspruchsvollem Marktumfeld und bestätigt Jahresprognose

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Medios erzielt solides Umsatzwachstum in anspruchsvollem Marktumfeld und bestätigt Jahresprognose



10.11.2026 / 07:05 CET/CEST

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Pressemitteilung

Medios erzielt solides Umsatzwachstum in anspruchsvollem Marktumfeld und bestätigt Jahresprognose

Konzernumsatz steigt in den ersten neun Monaten 2026 um 6,7 % auf 1.633,0 Mio. €; Wachstum von allen operativen Segmenten getragen

EBITDA pre 1 liegt bei 66,7 Mio. € (9M 2025: 70,4 Mio. €), Marge bei 4,1 % (9M 2025: 4,6 %)

liegt bei 66,7 Mio. € (9M 2025: 70,4 Mio. €), Marge bei 4,1 % (9M 2025: 4,6 %) Operativer Cashflow beträgt 26,2 Mio. € (9M 2025: 52,7 Mio. €)

Konsequente Umsetzung des Effizienzprogramms „Avanti Medios!“ zeigt Wirkung

Neue Strategie „Medios Next Level“ auf Capital Markets Day vorgestellt

Caelo-Übernahme abgeschlossen; Integration gestartet

Jahresprognose bestätigt; EBITDA pre1 am unteren Ende der Bandbreite erwartet

Berlin, 10. November 2026 – Die Medios-Gruppe („Medios“, ISIN: DE000A1MMCC8), ein europäischer Pharma-Services-Anbieter, hat ihren Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2026 um 6,7 % auf 1.633,0 Mio. € gesteigert (9M 2025: 1.530,0 Mio. €). Alle operativen Segmente trugen zum Wachstum bei.

Das EBITDA pre1 lag bei 66,7 Mio. € (9M 2025: 70,4 Mio. €); die EBITDA-pre1-Marge betrug 4,1 % (9M 2025: 4,6 %). Die Profitabilität war durch Preisrückgänge bei ausgewählten Produkten in der Arzneimittelversorgung und temporär höhere Materialkosten im internationalen Geschäft belastet.

Thomas Meier, Vorstandsvorsitzender der Medios AG: „Trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds wachsen wir in allen operativen Segmenten. Bei den Patientenindividuellen Therapien haben wir die EBITDA-pre1-Marge zum dritten Mal in Folge gegenüber dem Vorquartal verbessert. Dazu trägt die konsequente Umsetzung unseres Effizienzprogramms Avanti Medios! bei. Zudem vereinfachen wir mit unserer neuen Strategie Medios Next Level unsere Struktur und setzen bei Investitionen einen klaren Schwerpunkt auf den Ausbau unseres Compounding-Geschäfts.“

Segmententwicklung: Umsatz über Vorjahresniveau

Im Segment Arzneimittelversorgung stieg der Umsatz um 6,8 % auf 1.323,5 Mio. € (9M 2025: 1.239,5 Mio. €). Das EBITDA pre1 ging um 9,1 % auf 35,3 Mio. € zurück (9M 2025: 38,8 Mio. €). Preisrückgänge bei ausgewählten Produkten konnten durch das höhere Geschäftsvolumen nicht vollständig ausgeglichen werden. Zusätzliche Ergebnisbeiträge aus dem Neugeschäft wirkten dem Preisdruck entgegen, während sich zugleich die Personal- und sonstigen operativen Aufwendungen erhöhten. Seit September zeigen sich erste Verbesserungen bei den Preisen.



Das Segment Patientenindividuelle Therapien erhöhte seinen Umsatz um 8,4 % auf 180,0 Mio. € (9M 2025: 166,0 Mio. €). Das EBITDA pre1 lag mit 17,7 Mio. € um 2,3 % unter dem Vorjahresniveau (9M 2025: 18,1 Mio. €), insbesondere aufgrund der Arzneimittelpreisregulierung. Höhere Absatzvolumina in allen Kundengruppen und die Massnahmen zur operativen Verbesserung wirkten dem entgegen, konnten den Rückgang jedoch nicht vollständig kompensieren.



Im Segment International Business wuchs der externe Umsatz um 4,1 % auf 129,3 Mio. €. Das EBITDA pre1 verringerte sich um 7,7 % auf 20,3 Mio. €. Neben temporär höheren Materialkosten, insbesondere im Zusammenhang mit Augenspritzen, belasteten gestiegene Personalaufwendungen das Segmentergebnis. Zudem hatten Portfolio- und Desinvestitionseffekte aus der Vorjahresveräusserung (Verkauf von Nicht-Kerngeschäften) das Vorjahresergebnis um 2,6 Mio. € erhöht. Massnahmen zur Verbesserung der Profitabilität im aktuellen Geschäftsjahr wurden eingeleitet.



Cashflow im Fokus

Der operative Cashflow belief sich im Neunmonatszeitraum 2026 auf 26,2 Mio. € (9M 2025: 52,7 Mio. €). Der Rückgang um 50,2 % ist insbesondere auf höhere Steuerzahlungen, das niedrigere Ergebnis, Mittelzuflüsse aus dem Verkauf von Nicht-Kerngeschäften im Vorjahr und spätere Lieferantenzahlungen im Vorjahr zurückzuführen. Das Working Capital lag zum 30. September 2026 bei 169,2 Mio. € (30. September 2025: 136,8 Mio. €). Zur Verbesserung des operativen Cashflows fokussiert sich Medios auf die Optimierung der Kapitalbindung und der Cash Conversion.



Die Investitionen (CapEx) beliefen sich im Zeitraum von Januar bis September auf 10,3 Mio. € und entfielen insbesondere auf den Bau eines neuen Gebäudes in Breda, Niederlande. Der Free Cashflow vor Akquisitionen lag bei 15,9 Mio. € (9M 2025: 47,9 Mio. €). Zum Ende des Berichtszeitraums verfügte Medios über liquide Mittel von 92,2 Mio. € (9M 2025: 93,4 Mio. €). Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA lag bei 1,2x und damit leicht unter dem Vorjahreswert von 1,3x; die interne Obergrenze liegt bei 2,0x.



Stefan Bauerreis, Finanzvorstand der Medios AG: „Wir arbeiten intensiv daran, dass sich unser Umsatzwachstum stärker in Ergebnis und Cashflow niederschlägt. Deshalb richten wir unser Augenmerk auf die operative Kostenbasis, die Kapitalbindung und die zügige Umsetzung der bereits eingeleiteten Effizienzmassnahmen. Gleichzeitig investieren wir weiter gezielt in die Infrastruktur, die wir für profitables Wachstum benötigen.“



„Avanti Medios!“ zeigt Wirkung

Im Rahmen des Effizienzprogramms „Avanti Medios!“ hat Medios die Aktivitäten im Bereich Advanced Therapies eingestellt und im dritten Quartal Restrukturierungsmassnahmen bei der belgischen Tochtergesellschaft Magis Pharma umgesetzt. Zuvor wurde die Schliessung des Standorts Aschaffenburg abgeschlossen. Die Summe der durch das Programm erzielten Einsparungen lag bis zum 30. September 2026 bei 2,7 Mio. €. Für das Gesamtjahr 2026 wird ein Betrag von 5 Mio. € erwartet. Über die einzelnen Massnahmen hinaus setzt Medios auf eine höhere Auslastung, effizientes Kostenmanagement und die weitere Optimierung des Produktionsnetzwerks in Deutschland. Die Einführung von SAP S/4HANA ist zum 1. Januar 2027 geplant. Sie soll die Prozessharmonisierung unterstützen und damit zu Effizienzsteigerungen beitragen.



Neue Strategie „Medios Next Level“ vorgestellt

Am 29. September 2026 hat Medios auf dem Capital Markets Day seine neue Strategie 2031 „Medios Next Level“ vorgestellt. Sie sieht eine Vereinfachung der Konzernstruktur und ein klar fokussiertes Geschäftsmodell mit zwei operativen Segmenten ab 2027 vor: Specialty Pharma Supply und Compounding. Im Mittelpunkt stehen profitables Wachstum und gezielte Investitionen in den Ausbau des europäischen Compounding-Geschäfts. Operative Verbesserungen, organisches Wachstum und selektive Akquisitionen sollen die Ertragskraft und die Cash-Generierung stärken. Bis 2031 strebt Medios einen Konzernumsatz von etwa 3,1 Mrd. € an; zugleich soll sich das EBITDA adjusted2 auf rund 170 Mio. € verdoppeln.



Caelo stärkt das Compounding-Geschäft

Nach dem abgeschlossenen Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Caesar & Loretz GmbH (Caelo) hat Medios mit der Integration des Unternehmens begonnen. Die Erstkonsolidierung erfolgte zum 1. Oktober 2026; der Beitrag von Caelo ist damit noch nicht in den Neunmonatszahlen enthalten. Durch die Übernahme baut Medios sein Geschäft mit Compounding Essentials aus. Ab dem Jahr 2028/29 werden einer Hochlaufkurve folgend jährlich Synergien von 3,4 Mio. € erwartet.



Erweiterte Finanzierungsspielräume

Alle Konsortialbanken haben der Erhöhung und Verlängerung der Tranche B (RCF) des bestehenden Term Loans zugestimmt. Damit wurde der RCF („revolving credit facility“) auf bis zu 125 Mio. € erhöht, wobei eine weitere Aufstockungsoption auf bis zu 150 Mio. € besteht. Die Refinanzierung der Caelo-Akquisition ist damit bereits heute gesichert; zugleich wurde zusätzliche finanzielle Flexibilität zu unveränderten Kreditkonditionen geschaffen.



Jahresprognose trotz Hilfstaxe bestätigt

Medios bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 vor M&A mit einem Konzernumsatz zwischen 2,10 und 2,16 Mrd. € sowie einem EBITDA pre1 zwischen 88 und 92 Mio. €. Die Anpassung der Hilfstaxe in Deutschland – die Vereinbarung zwischen Krankenkassen und Apothekern über die Preise für in Apotheken hergestellte Zubereitungen – wird das EBITDA pre1 im Segment Patientenindividuelle Therapien im vierten Quartal voraussichtlich um rund 1,2 Mio. € zusätzlich belasten. Der Vorstand erwartet das EBITDA pre1 deshalb am unteren Ende der Bandbreite.



Wichtige Kennzahlen (IFRS)

in Mio. € 9M 2026 9M 2025 ? in % Konzernumsatz (extern) 1.633,0 1.530,0 6,7 Arzneimittelversorgung 1.323,5 1.239,5 6,8 Patientenindividuelle Therapien 180,0 166,0 8,4 International Business 129,3 124,2 4,1 Services 0,4 0,4 6,2 EBITDA pre1 66,7 70,4 –5,2 Arzneimittelversorgung 35,3 38,8 –9,1 Patientenindividuelle Therapien 17,7 18,1 –2,3 International Business 20,3 22,0 –7,7 Services –6,6 –8,6 –22,7 Konzernergebnis nach Ertragsteuern 12,8 19,9 –35,9 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 26,2 52,7 –50,2 Ergebnis je Aktie (in €) 0,52 0,79 –34,0 Ergebnis je Aktie bereinigt (in €) 1,35 1,50 –10,0



¹ Das EBITDA ist definiert als das konsolidierte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen. Das EBITDA pre ist bereinigt um Sonderaufwendungen für Aktienoptionen, Aufwendungen für M&A-Aktivitäten, Aufwendungen für die ERP-Systemeinführung, Restrukturierungskosten sowie einmalige Aufwendungen aufgrund von Veränderungen im Vorstand.

2 Für mehr Ergebnistransparenz wechselt Medios ab dem Geschäftsjahr 2027 von „EBITDA pre“ zu einem neu definierten „EBITDA adjusted“. Künftig werden Bereinigungen auf zwei klar definierte Kategorien begrenzt: M&A-Aufwendungen und Restrukturierungskosten.



Die Quartalsmitteilung zum 30. September 2026 steht auf der Investor-Relations-Website unter investors.medios.group zur Verfügung.



Wichtige Termine für die Medios-Gruppe im Geschäftsjahr 2026

23.–25. November 2026 Eigenkapitalforum – Frankfurt 3. Dezember 2026 Berenberg European Conference – Fairmont Windsor Park, UK

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Über Medios AG

Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien steht das Unternehmen zentralen Partnern der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services zur Seite. Medios hat sich auf die zukunftsweisende Individualmedizin fokussiert, um gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen allen Menschen die innovativsten Therapien zu ermöglichen.



Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien der Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und sind im Auswahlindex SDAX gelistet.

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