Medios Aktie 19069483 / DE000A1MMCC8
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28.07.2026 19:49:03
EQS-News: Medios AG: Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 reduziert – bei gleichzeitiger Anpassung der Umsatzprognose nach oben
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EQS-News: Medios AG
/ Schlagwort(e): Prognoseänderung
Medios AG: Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 reduziert – bei gleichzeitiger Anpassung der Umsatzprognose nach oben
Berlin, 28. Juli 2026 – Die Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8) erzielte im ersten Halbjahr 2026 nach vorläufigen Zahlen erstmalig einen Konzernumsatz von über 1 Mrd. € (H1 2026: 1.075 Mio. €; H1 2025: 991,7 Mio. €) sowie ein EBITDA pre¹ von rund 44 Mio. € (H1 2025: 46,3 Mio. €). Auf dieser Grundlage sowie einer aktualisierten Hochrechnung für das Gesamtjahr hat der Vorstand heute beschlossen, die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 anzupassen. Medios erwartet nunmehr ein EBITDA pre¹ in einer Bandbreite von 88 bis 92 Mio. € (bisherige Prognose: 94 bis 102 Mio. €). Die Umsatzprognose von 2,0 bis 2,12 Mrd. € wird dabei gleichzeitig angehoben auf eine Bandbreite zwischen 2,1 Mrd. € und 2,16 Mrd. €.
Wesentliche Ursachen der Anpassung der Ergebnisprognose sind der anhaltende Preisrückgang bei margenstarken Präparaten im Segment Arzneimittelversorgung (Pharmaceutical Supply) sowie eingetrübte Geschäftsaussichten im Bereich Medizinalcannabis – eine unmittelbare Folge des vom Bundestag beschlossenen GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes, das die Erstattung von Cannabisblüten durch die gesetzlichen Krankenkassen in Zukunft ausschliesst und die Erstattung cannabishaltiger Zubereitungen deutlich einschränkt. Diese negativen Effekte können nicht durch den zu erwartenden Umsatzanstieg im 2. Halbjahr kompensiert werden. Darüber hinaus erwartet Medios, dass die Geschäftsentwicklung des 2. Halbjahres im Segment International Business leicht hinter den Erwartungen zurückbleibt.
Die eingeleiteten Massnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung – unter anderem die Einstellung der Produktion am Standort Aschaffenburg (bei gleichzeitiger Fortführung der Kundenbelieferung aus anderen Medios Standorten) sowie das Avanti-Medios-Programm zur operativen Exzellenz – wirken planmässig. Das Segment Patientenindividuelle Therapien in Deutschland wird dadurch im 2. Halbjahr seine Marge verbessern. Diese positiven Entwicklungen gleichen jedoch die genannten negativen Effekte im Geschäftsjahr 2026 nur teilweise aus.
„Medios ist nach wie vor auf Wachstumskurs. Gleichzeitig belasten der Preisdruck bei einzelnen Präparaten und die neue Gesetzeslage beim Medizinalcannabis unser Ergebnis. Diese Entwicklungen sind für uns Anlass, unser Operational-Excellence-Programm weiter zu forcieren und uns strategisch auf Geschäftsfelder zu fokussieren, in denen wir profitabel wachsen können“, sagt Thomas Meier, Vorstandsvorsitzender der Medios AG.
Weitere Hintergründe und Einzelheiten wird Medios im Rahmen einer Analysten- und Investoren-Telefonkonferenz erläutern. Zusätzliche Details des operativen Geschäfts geben wir im Rahmen der Halbjahres-Kommunikation am 12. August sowie strategische Implikationen auf unserem Capital Markets Day am 29. September.
¹ EBITDA pre gemäss der im Geschäftsbericht 2025 (S. 138) und in der Quartalsmitteilung Q1 2026 (S. 6) verwendeten Definition.
Wichtige Termine für den Medios-Konzern im Geschäftsjahr 2026:
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Über Medios AG
Medios ist ein führender Specialty-Pharma-Anbieter in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien unterstützt das Unternehmen die zentralen Partner der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services. Gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen hat sich Medios der Vorreiterrolle in der individualisierten Medizin verschrieben, um innovativste Therapien für alle verfügbar zu machen.
Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) sind im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert und im Auswahlindex SDAX enthalten.
Kontakt
Claudia Nickolaus
Head of Investor & Public Relations
Medios AG
Heidestrasse 9 | 10557 Berlin
T +49 30 232 566 800
Disclaimer
Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten, wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und der Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Medios AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.
28.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|391200Z7Z09IHDBT2L23
|EQS News ID:
|2373056
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2373056 28.07.2026 CET/CEST
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