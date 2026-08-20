Mayr-Melnhof Karton Aktie 218214 / AT0000938204
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20.08.2026 07:45:04
EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM veröffentlicht Ergebnisse zum 1. Halbjahr 2026
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EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Proforma Kennzahlen der MM Gruppe exkl. TANN Gruppe
Peter Oswald, MM CEO: „Die MM Gruppe verzeichnete im 1. Halbjahr 2026 eine robuste Ergebnisentwicklung. Das bereinigte EBITDA konnte auf vergleichbarer Basis, exkl. TANN, nahezu auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden und verbesserte sich gegenüber dem 2. Halbjahr 2025 trotz anhaltend verhaltener Marktnachfrage deutlich. Der Beitrag des Fit-For-Future Programms von 105 Mio. EUR federte insbesondere die Belastungen aus niedrigeren Verkaufspreisen im Bereich Board & Paper weitgehend ab. Besonders stark entwickelte sich Pharma & Healthcare Packaging mit einer Steigerung des bereinigten EBITDA um 14 %, während Food & Premium Packaging auf vergleichbarer Basis, exkl. TANN, konstant blieb. In Board & Paper lag das bereinigte EBITDA im Vergleich zum Vorjahreszeitraum tiefer, verbesserte sich aber im Vergleich zum 2. Halbjahr des Vorjahres.
Getragen von allen Divisionen haben das Fit-For-Future Programm und weitere Initiativen, die Kostenwettbewerbsfähigkeit und operative Exzellenz des Konzerns weiter gestärkt. Aufgrund der erfolgreichen Umsetzung wurde der erwartete kumulierte Ergebnisbeitrag des Fit-For-Future Programms bis 2027 gegenüber 2024 auf über 330 Mio. EUR angehoben und liegt damit deutlich über der im Zuge der Geschäftszahlen 2025 kommunizierten Zielgrösse von über 250 Mio. EUR. Nach einem Beitrag von 105 Mio. EUR im 1. Halbjahr 2026 wird für das 2. Halbjahr ein weiterer Beitrag von mehr als 100 Mio. EUR erwartet.
Für das 2. Halbjahr 2026 gehen wir davon aus, dass das Marktumfeld weiterhin von einer verhaltenen Konsumentennachfrage sowie höheren Transport-, Energie-, Chemikalien-, Holz- und Altpapierkosten geprägt sein wird. Darüber hinaus werden die planmässigen jährlichen Wartungsstillstände bei MM Kwidzyn und MM Kotkamills das Ergebnis belasten. Die konsequente Umsetzung des Fit-For-Future Programms sollte jedoch dazu beitragen, einen Teil der anhaltenden Kosten- und Marktbelastungen sowie der Auswirkungen der Wartungsstillstände im 3. Quartal abzufedern.“
ERGEBNISRECHNUNG
Pro forma (exkl. TANN) lag das bereinigte EBITDA des Konzerns mit 200,2 Mio. EUR geringfügig unter dem Vorjahresniveau (1. HJ 2025: 207,4 Mio. EUR), bei einer stabilen bereinigten EBITDA Margin von 10,8 % (1. HJ 2025: 10,7 %). Das bereinigte betriebliche Ergebnis verringerte sich leicht von 93,7 Mio. EUR auf 89,8 Mio. EUR, vor allem bedingt durch die Entwicklung in der Division Board & Paper. Die bereinigte Operating Margin des Konzerns blieb mit 4,9 % nahezu unverändert (1. HJ 2025: 4,8 %). Einmaleffekte aus Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Fit-For-Future Programm beliefen sich auf 22,9 Mio. EUR und betrafen alle Divisionen.
Die konsolidierten Umsatzerlöse von 1.849,3 Mio. EUR lagen um 4,7 % unter dem Vorjahreswert (1. HJ 2025: 1.941,3 Mio. EUR), vor allem aufgrund des niedrigeren Preisumfelds in der Division Board & Paper und geringerer Mengen in der Division Food & Premium Packaging.
Im Periodenvergleich (inkl. TANN) belief sich das bereinigte EBITDA des Konzerns auf 200,2 Mio. EUR (1. HJ 2025: 230,5 Mio. EUR), mit einer bereinigten EBITDA Margin von 10,8 % (1. HJ 2025: 11,4 %). Das bereinigte betriebliche Ergebnis verringerte sich um 26,9 Mio. EUR von 116,7 Mio. EUR auf 89,8 Mio. EUR, vor allem infolge der Entkonsolidierung der TANN Gruppe Anfang Juni des Vorjahres sowie der Preisentwicklung in der Division Board & Paper. Die bereinigte Operating Margin des Konzerns lag bei 4,9 % (1. HJ 2025: 5,8 %). Einmaleffekte, die auf Fit-For-Future Aufwendungen zurückzuführen waren, betrugen 22,9 Mio. EUR und betrafen alle Divisionen. Im Vorjahr beliefen sich Einmaleffekte in der Division Food & Premium Packaging aufgrund des Verkaufs der TANN Gruppe auf 122,8 Mio. EUR sowie in der Division Pharma & Healthcare Packaging aus dem ersten Teil der Restrukturierung in Südwesteuropa auf 5,5 Mio. EUR.
Finanzerträge betrugen 3,8 Mio. EUR (1. HJ 2025: 7,1 Mio. EUR). Der Rückgang der Finanzaufwendungen von -29,3 Mio. EUR auf -20,7 Mio. EUR resultiert grossteils aus Sondertilgungen. Das „Sonstige Finanzergebnis – netto“ veränderte sich vorwiegend fremdwährungsbedingt von -17,0 Mio. EUR auf -4,2 Mio. EUR.
Das Ergebnis vor Steuern lag bei 45,8 Mio. EUR nach 194,8 Mio. EUR im Vorjahr. Dieser Rückgang ist vor allem auf den Verkauf der TANN Gruppe im 1. Halbjahr 2025 zurückzuführen. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beliefen sich auf 14,6 Mio. EUR (1. HJ 2025: 30,5 Mio. EUR), woraus sich ein effektiver Konzernsteuersatz von 32,0 % ermittelt (1. HJ 2025: 15,7 %).
Der Periodenüberschuss verringerte sich entsprechend von 164,3 Mio. EUR auf 31,2 Mio. EUR.
Die konsolidierten Umsatzerlöse lagen mit 1.849,3 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert (1. HJ 2025: 2.030,0 Mio. EUR), insbesondere aufgrund der Veräusserung der TANN Gruppe.
ENTWICKLUNG IM BEREICH NACHHALTIGKEIT
VERGLEICH ZUM 2. HALBJAHR 2025
Die Division Food & Premium Packaging verzeichnete rückläufige Mengen und einen leichten Rückgang der bereinigten EBITDA Margin von 14,9 % im 2. Halbjahr 2025 auf 14,3 % im 1. Halbjahr 2026. Pharma & Healthcare Packaging erzielte Mengen- und Umsatzzuwächse und konnte die bereinigte EBITDA Margin von 12,7 % auf 14,3 % steigern. Die Division Board & Paper verzeichnete eine bereinigte EBITDA Margin von 6,0 % nach 4,8 % im 2. Halbjahr 2025, das durch die jährlichen Wartungsstillstände beeinflusst war.
AUSBLICK
Das Fit-For-Future Programm leistet weiterhin einen wesentlichen Beitrag und übertrifft nach wie vor die ursprünglichen Erwartungen. Aufgrund der erfolgreichen Umsetzung im gesamten Konzern wurde das Ziel für den kumulierten Ergebnisbeitrag bis 2027 im Vergleich zum Basisjahr 2024 (exkl. TANN) auf mehr als 330 Mio. EUR angehoben.
Investitionen bleiben auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, Energieeffizienz und Wachstum ausgerichtet. Unsere zentralen Investitionsprojekte bei MM Kwidzyn in Energieeffizienz und Kostensenkung sowie die Erweiterungsinvestitionen in Rumänien und US verlaufen planmässig und sollen ab 2027 zum Ergebnis beitragen. Vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen werden aus der geplanten Akquisition des Kartonwerks Arnsberg attraktive Synergien erwartet.
Insgesamt bleibt MM auf eine nachhaltige Wertschöpfung durch weitere Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit fokussiert und verfolgt konsequent die Weiterentwicklung des Kerngeschäfts Verpackung.
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Die detaillierte Presseaussendung und den Halbjahresbericht 2026 sowie das CEO Video-Statement und die Details für den heutigen CEO Webcast inkl. Q&A finden Sie auf unserer Website unter: www.mm.group.
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20.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
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|EQS News ID:
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2385948 20.08.2026 CET/CEST
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