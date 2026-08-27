Mayr-Melnhof Karton Aktie 218214 / AT0000938204
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.08.2026 08:00:04
EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Gruppe erweitert Vorstand mit Andreas Koppitz und Alexander Loimayr
|
EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Der Aufsichtsrat der Mayr-Melnhof Karton AG hat Andreas Koppitz (46) und Alexander Loimayr (47) per 01. September 2026 für eine Funktionsperiode von drei Jahren neu in den Vorstand bestellt, der damit künftig aus fünf Mitgliedern bestehen wird: Peter Oswald (CEO), Franz Hiesinger (CFO), Roman Billiani (Division Food & Premium Packaging), Andreas Koppitz (Division Pharma & Healthcare Packaging) und Alexander Loimayr (Division Board & Paper). Mit der Erweiterung des Vorstands um zwei bewährte Führungskräfte aus den eigenen Reihen trägt das Unternehmen sowohl der Grösse und der wachsenden Komplexität des Konzerns als auch den steigenden Anforderungen Rechnung.
Andreas Koppitz verantwortet die noch junge Division Pharma & Healthcare Packaging seit 2022. Unter seiner Führung wurde der Geschäftsbereich erfolgreich neu aufgestellt, die Profitabilität massgeblich verbessert und die Basis für einen nachhaltigen Wachstumskurs geschaffen, den er in den kommenden Jahren begleiten wird. Er verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung in der Verpackungs- und Industriegüterbranche.
Alexander Loimayr führt seit Mitte 2025 die Division Board & Paper, für die er zuvor als CFO tätig war. Mit mehr als zwei Jahrzehnten internationaler Führungserfahrung in der Grundstoff-, Bau-, Papier- und Verpackungsindustrie verfügt er über wichtige Voraussetzungen für die Ausrichtung und Weiterentwicklung der Division in einem anspruchsvollen Marktumfeld.
Wolfgang Eder, Vorsitzender des Aufsichtsrates der MM Gruppe, erklärt:
Rückfragen richten Sie bitte an:
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: Andreas Koppitz - neues Vorstandsmitglied MM Gruppe
Datei: Alexander Loimayr - neues Vorstandsmitglied MM Gruppe
27.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mayr-Melnhof Karton AG
|Brahmsplatz 6
|1040 Wien
|Österreich
|Telefon:
|0043 1 501 36 91180
|Fax:
|0043 1 501 36 91391
|E-Mail:
|investor.relations@mm.group
|Internet:
|www.mm.group
|ISIN:
|AT0000938204
|WKN:
|93820
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|5299001AMHDLKUM80611
|EQS News ID:
|2388410
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2388410 27.08.2026 CET/CEST
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mayr-Melnhof Karton AG
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
08:00
|EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Group expands Management Board with Andreas Koppitz and Alexander Loimayr (EQS Group)
|
08:00
|EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Gruppe erweitert Vorstand mit Andreas Koppitz und Alexander Loimayr (EQS Group)
|
25.08.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Handel in Wien: ATX Prime zum Start mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Gute Stimmung in Wien: So performt der ATX Prime am Nachmittag (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime auf grünem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu Mayr-Melnhof Karton AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.