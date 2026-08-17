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17.08.2026 07:45:04

EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Board & Paper unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb des Geschäftsbetriebs von R.D.M. Arnsberg

Mayr-Melnhof Karton
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EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Vereinbarung
Mayr-Melnhof Karton AG: MM Board & Paper unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb des Geschäftsbetriebs von R.D.M. Arnsberg

17.08.2026 / 07:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

MM Board & Paper hat mit der R.D.M. Gruppe eine Vereinbarung über den Erwerb des Geschäftsbetriebs des Recyclingkartonwerks R.D.M. Arnsberg in Deutschland im Rahmen eines Asset Deals unterzeichnet. Das Werk Arnsberg verfügt über eine Kapazität von rund 230.000 Tonnen Recyclingkarton pro Jahr und ist insbesondere auf die Produktion von Liner-Produkten spezialisiert. Die Transaktion stellt für MM eine Investition in ihrem Kerngeschäft dar und ergänzt das bestehende Produktionsnetzwerk.

Durch die Integration des Standorts in die bestehende industrielle Plattform in Deutschland, die mehrere Karton- und Verarbeitungswerke umfasst, erwartet MM erhebliche Synergien, die den Turnaround des Werks ermöglichen sollen. Darüber hinaus soll die Akquisition zu einer höheren Produktionsflexibilität, einer verbesserten Versorgungssicherheit sowie einer noch breiteren Produkt- und Servicepalette für Kunden beitragen.

Alle Beschäftigten des Werks werden von MM übernommen. Zum Kaufpreis werden keine Angaben gemacht.

Der Erwerb erfolgt vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen wettbewerbsrechtlichen Genehmigungen. Der Abschluss der Transaktion wird aus heutiger Sicht im 4. Quartal 2026 erwartet.


Rückfragen richten Sie bitte an:
Mag. Stephan Sweerts-Sporck, Investor Relations
Mayr-Melnhof Karton AG, Brahmsplatz 6, A-1040 Wien
Tel.: +43 (0) 1 501 36 – 91180, E-mail: investor.relations@mm.group
Website: www.mm.group

 


17.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mayr-Melnhof Karton AG
Brahmsplatz 6
1040 Wien
Österreich
Telefon: 0043 1 501 36 91180
Fax: 0043 1 501 36 91391
E-Mail: investor.relations@mm.group
Internet: www.mm.group
ISIN: AT0000938204
WKN: 93820
Indizes: ATX
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 5299001AMHDLKUM80611
EQS News ID: 2383382

 
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2383382  17.08.2026 CET/CEST

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