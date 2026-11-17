EQS-News: maxx26 AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Kapitalmassnahme

maxx26 AG: Zwischenstand zum Aktienrückkaufprogramm



17.11.2026 / 11:19 CET/CEST

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maxx26 AG: Zwischenstand zum Aktienrückkaufprogramm



Weiterstadt, 17.11.2026. Noch bis zum 30. November 2026 läuft das am 09. November 2026 gestartete Aktienrückkaufprogramm der maxx26 AG (ISIN: DE000A3H2135). Stand heute Morgen um 11 Uhr wurden von den Depotbanken bislang rund 1.104.000

Das Angebot gilt für bis zu zwei Drittel des ausstehenden Aktienbestands. Dies entspricht bis zu 2.143.810 der insgesamt 3.215.715 bestehenden Stückaktien. Die Gesellschaft weist hiermit noch einmal darauf hin, dass eine quotale Zuteilung für alle Aktionärinnen und Aktionäre erfolgt, wenn mehr als 2.143.810 Aktien angedient werden. Aktionäre, die sicherstellen möchten, auf jeden Fall mindestens zwei Drittel ihres Aktienbestandes im Rahmen des Rückkaufangebotes zu verkaufen, müssen dementsprechend ihren kompletten Bestand andienen.



Noch bis zum 30. November 2026 läuft das am 09. November 2026 gestartete Aktienrückkaufprogramm der maxx26 AG (ISIN: DE000A3H2135). Stand heute Morgen um 11 Uhr wurden von den Depotbanken bislang rund 1.104.000 Aktien angedient.Das Angebot gilt für bis zu zwei Drittel des ausstehenden Aktienbestands. Dies entspricht bis zu 2.143.810 der insgesamt 3.215.715 bestehenden Stückaktien. Die Gesellschaft weist hiermit noch einmal darauf hin, dass eine quotale Zuteilung für alle Aktionärinnen und Aktionäre erfolgt, wenn mehr als 2.143.810 Aktien angedient werden. Aktionäre, die sicherstellen möchten, auf jeden Fall mindestens zwei Drittel ihres Aktienbestandes im Rahmen des Rückkaufangebotes zu verkaufen, müssen dementsprechend ihren kompletten Bestand andienen.

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