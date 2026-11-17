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17.11.2026 11:19:13
EQS-News: maxx26 AG: Zwischenstand zum Aktienrückkaufprogramm
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EQS-News: maxx26 AG
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Kapitalmassnahme
maxx26 AG: Zwischenstand zum Aktienrückkaufprogramm
Weiterstadt, 17.11.2026. Noch bis zum 30. November 2026 läuft das am 09. November 2026 gestartete Aktienrückkaufprogramm der maxx26 AG (ISIN: DE000A3H2135). Stand heute Morgen um 11 Uhr wurden von den Depotbanken bislang rund 1.104.000 Aktien angedient.
Das Angebot gilt für bis zu zwei Drittel des ausstehenden Aktienbestands. Dies entspricht bis zu 2.143.810 der insgesamt 3.215.715 bestehenden Stückaktien. Die Gesellschaft weist hiermit noch einmal darauf hin, dass eine quotale Zuteilung für alle Aktionärinnen und Aktionäre erfolgt, wenn mehr als 2.143.810 Aktien angedient werden. Aktionäre, die sicherstellen möchten, auf jeden Fall mindestens zwei Drittel ihres Aktienbestandes im Rahmen des Rückkaufangebotes zu verkaufen, müssen dementsprechend ihren kompletten Bestand andienen.
17.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|maxx26 AG
|Brunnenweg 17
|64331 Weiterstadt
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)6151 9067-0
|Fax:
|+49 (0)6151 9067-295
|E-Mail:
|investoren@maxx26.com
|Internet:
|www.maxx26.com
|ISIN:
|DE000A3H2135
|WKN:
|A3H213
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200TRTWKYMYOFJB55
|EQS News ID:
|2436696
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2436696 17.11.2026 CET/CEST
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