EQS-News: maxx26 AG (vormals Binect AG): Umfirmierung und Kapitalmassnahmen - Ehemalige Binect AG setzt erste Beschlüsse der Hauptversammlung 2026 um

EQS-News: maxx26 AG / Schlagwort(e): Kapitalmassnahme/Sonstiges

maxx26 AG (vormals Binect AG): Umfirmierung und Kapitalmassnahmen - Ehemalige Binect AG setzt erste Beschlüsse der Hauptversammlung 2026 um



25.08.2026 / 11:26 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



maxx26 AG (vormals Binect AG): Umfirmierung und Kapitalmassnahmen - Ehemalige Binect AG setzt erste Beschlüsse der Hauptversammlung 2026 um

Umfirmierung der Binect AG in maxx26 AG

Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln

Kapitalherabsetzung

Weiterstadt, 25.08.2026. Mit der Umfirmierung in maxx26 AG hat die ehemalige Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) damit begonnen, die Beschlüsse der diesjährigen ordentlichen Hauptersammlung umzusetzen. Am 30. Juli 2026 hatten die teilnehmenden Aktionäre allen Beschlussanträgen mit sehr grosser Mehrheit zugestimmt. Die Namensänderung ist ab sofort wirksam und wird in den kommenden Tagen operativ vollzogen.



Ebenfalls gemäss HV-Beschluss wurde zudem eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln ohne Ausgabe neuer



Im nächsten Schritt wurde eine ordentliche Kapitalherabsetzung auf EUR 3.215.715,- vorgenommen. Der Herabsetzungsbetrag wurde in die freie Kapitalrücklage eingestellt. Mit diesen beiden Schritten sind die Voraussetzungen für die zu einem späteren Zeitpunkt geplanten Aktienrückkäufe geschaffen, deren Umsetzung nach dem Vollzug der beschlossenen Transaktion (Verkauf der Binect GmbH) erfolgen soll.



Mit der Umfirmierung in maxx26 AG hat die ehemalige Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) damit begonnen, die Beschlüsse der diesjährigen ordentlichen Hauptersammlung umzusetzen. Am 30. Juli 2026 hatten die teilnehmenden Aktionäre allen Beschlussanträgen mit sehr grosser Mehrheit zugestimmt. Die Namensänderung ist ab sofort wirksam und wird in den kommenden Tagen operativ vollzogen.Ebenfalls gemäss HV-Beschluss wurde zudem eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln ohne Ausgabe neuer Aktien vorgenommen, indem ein Teilbetrag der gebundenen Kapitalrücklagen in Höhe von EUR 4.650.000,- in Grundkapital umgewandelt wurde. Das Grundkapital erhöht sich damit zunächst auf EUR 7.865.715,-.Im nächsten Schritt wurde eine ordentliche Kapitalherabsetzung auf EUR 3.215.715,- vorgenommen. Der Herabsetzungsbetrag wurde in die freie Kapitalrücklage eingestellt. Mit diesen beiden Schritten sind die Voraussetzungen für die zu einem späteren Zeitpunkt geplanten Aktienrückkäufe geschaffen, deren Umsetzung nach dem Vollzug der beschlossenen Transaktion (Verkauf der Binect GmbH) erfolgen soll.

25.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News