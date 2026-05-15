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15.05.2026 07:30:03

EQS-News: MAX Automation SE: Umsatz- und Ergebnisverbesserung im ersten Quartal 2026

MAX Automation
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EQS-News: MAX Automation SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
MAX Automation SE: Umsatz- und Ergebnisverbesserung im ersten Quartal 2026

15.05.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

MAX Automation SE: Umsatz- und Ergebnisverbesserung im ersten Quartal 2026

  • Auftragseingang steigt um 12,9 % auf 86,9 Mio. Euro (Q1 2025: 77,0 Mio. Euro) – positive Entwicklung in den Segmenten bdtronic und ELWEMA
  • Auftragsbestand leicht erhöht auf 159,3 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 154,4 Mio. Euro)
  • Operatives Ergebnis (EBITDA) deutlich verbessert auf 3,3 Mio. Euro (Q1 2025: 0,1 Mio. Euro); EBITDA-Marge bei 4,0 % (Q1 2025: 0,2 %)
  • Operativer Cashflow positiv mit 0,7 Mio. Euro (Q1 2025: 3,1 Mio. Euro) – im Vorjahresvergleich reduziert aufgrund eines moderaten Working-Capital-Aufbaus
  • Prognose 2026: Umsatz zwischen 320 Mio. Euro und 370 Mio. Euro sowie EBITDA zwischen 12 Mio. Euro und 18 Mio. Euro unter aktuellen Rahmenbedingungen weiterhin erreichbar


Hamburg, 15. Mai 2026 Die MAX Automation SE (ISIN DE000A2DA588) ist vor dem Hintergrund eines weiterhin anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds positiv in das Geschäftsjahr 2026 gestartet und verzeichnete im ersten Quartal eine deutliche Erholung gegenüber dem schwachen Vorjahresquartal. Umsatz und operatives Ergebnis lagen deutlich über dem Vorjahreswert; der Auftragseingang entwickelte sich bei heterogener Segmententwicklung insgesamt positiv. Der Auftragsbestand zum Ende des ersten Quartals bildet eine solide Grundlage für den weiteren Jahresverlauf 2026. Allerdings bleibt das geopolitische und makroökonomische Umfeld weiterhin herausfordernd. Insbesondere die Eskalation im Nahen Osten, anhaltende Zollrisiken sowie verzögerte Investitionsentscheidungen dämpfen die Auftragsvergaben in einzelnen Absatzmärkten. Vor diesem Hintergrund erwartet die MAX Gruppe für den weiteren Jahresverlauf lediglich eine schrittweise Belebung der Nachfrage und überprüft fortlaufend ihre Kosten- und Kapazitätsstrukturen. Die Gesellschaft geht unverändert davon aus, die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 innerhalb der angegebenen Bandbreite zu erreichen, sofern sich die aktuellen Rahmenbedingungen nicht wesentlich verändern.

AUFTRAGSEINGANG STEIGT – DIFFERENZIERTE SEGMENTENTWICKLUNG

Der Auftragseingang der MAX Gruppe stieg im ersten Quartal 2026 um 12,9 % auf 86,9 Mio. Euro (Q1 2025: 77,0 Mio. Euro). Wesentlicher Treiber war ELWEMA, das durch Folgeaufträge einen starken Jahresauftakt verzeichnete und die Auslastung bis in das Geschäftsjahr 2027 sichert. Die bdtronic Gruppe verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr, getragen von drei Grossprojekten in der Dosiertechnik. Die Vecoplan Gruppe lag unter dem Vorjahreszeitraum. Dabei blieb das Marktumfeld uneinheitlich, wenngleich im März eine leichte Aufholung zu verzeichnen war. AIM Micro verzeichnete einen starken Auftragseingang, begünstigt durch geopolitisch bedingte Vorzieheffekte sowie Jahresbestellungen. Demgegenüber verzeichnete NSM + Jücker erwartungsgemäss einen ruhigeren Auftakt gegenüber dem starken Vorjahresquartal; im weiteren Jahresverlauf wird mit einer Zunahme der Auftragsvergaben gerechnet. Der Auftragsbestand der MAX Gruppe erhöhte sich zum 31. März 2026 um 3,2 % auf 159,3 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 154,4 Mio. Euro). Die Book-to-Bill-Ratio lag bei 1,05 (Q1 2025: 1,11).

DEUTLICHE ERHOLUNG BEI UMSATZ UND ERGEBNIS GEGENÜBER VORJAHRESQUARTAL

Die Umsatzerlöse der MAX Gruppe stiegen im ersten Quartal 2026 um 18,9 % auf 82,6 Mio. Euro (Q1 2025: 69,5 Mio. Euro). Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich deutlich auf 3,3 Mio. Euro (Q1 2025: 0,1 Mio. Euro) bei einer EBITDA-Marge von 4,0 % (Q1 2025: 0,2 %). Wesentliche Beiträge leisteten ELWEMA, begünstigt durch effizienzgeprägte, margenstarke Folgeaufträge, sowie die bdtronic Gruppe, die nach einem negativen Vorjahresquartal operativ in die Gewinnzone zurückkehrte. Massgeblich war dabei der starke Anlauf verschiedener nach der Percentage-of-Completion-Methode bilanzierter Projekte. Vor dem Hintergrund einer herausfordernden Auftragsperspektive leitete bdtronic gezielte weitere Kapazitätsanpassungen ein. Die rückläufige Ergebnisentwicklung der Vecoplan Gruppe war durch eine geringere Auslastung sowie betriebliche Einmalaufwendungen geprägt. NSM + Jücker und AIM Micro entwickelten sich umsatz- und ergebnisseitig positiv; margenstarke Projekte und Sonderprojekte trugen wesentlich zur Ergebnisentwicklung bei.

CASHFLOW UND BILANZ

Der operative Cashflow der MAX Gruppe lag im ersten Quartal 2026 bei 0,7 Mio. Euro (Q1 2025: Mittelzufluss von 3,1 Mio. Euro) und war insbesondere durch einen erwarteten Anstieg der Forderungen sowie den Aufbau von Vorräten geprägt. Im Vorjahr stand insbesondere der Abbau von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie von Vertragsvermögenswerten zu Buche. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit belief sich auf einen Mittelabfluss von 1,2 Mio. Euro (Q1 2025: Mittelzufluss von 1,5 Mio. Euro durch Veräusserungen von Anlagevermögen). Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit resultierte im Wesentlichen aus der Rückführung langfristiger Darlehen sowie Zinszahlungen in einem Mittelzufluss von 1,5 Mio. Euro (Q1 2025: Mittelabfluss von 0,5 Mio. Euro). Der Finanzmittelbestand gemäss Bilanz belief sich zum 31. März 2026 auf 13,5 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 12,8 Mio. Euro). Das Working Capital der MAX Gruppe erhöhte sich zum 31. März 2026 moderat auf 77,7 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 73,7 Mio. Euro). Die Nettoverschuldung (inklusive Leasing) belief sich zum 31. März 2026 auf 34,4 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 31,5 Mio. Euro), exklusive Leasing auf 19,2 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 16,5 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote lag bei 54,3 % (31. Dezember 2025: 57,0 %).

PROGNOSE 2026 BESTÄTIGT

Die MAX Automation SE erwartet weiterhin, die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bei unveränderten Rahmenbedingungen innerhalb der angegebenen Bandbreite zu erreichen. Erwartet werden ein Umsatz zwischen 320 Mio. Euro und 370 Mio. Euro sowie ein operatives Ergebnis (EBITDA) zwischen 12 Mio. Euro und 18 Mio. Euro. Die bestehende Prognose berücksichtigt das weiterhin herausfordernde Marktumfeld sowie mögliche Aufwendungen im Zusammenhang mit potenziellen Massnahmen zur weiteren Stärkung der Effizienz- und Kostenstrukturen.

VERLÄNGERUNG DES KONSORTIALKREDITS BIS 2029

Die MAX Automation SE hat am 25. Februar 2026 im Rahmen ihres Konsortialkredits vom 19. März 2025 eine Verlängerung der Kreditlaufzeit mit ihren Bankenpartnern vereinbart. Das Endfälligkeitsdatum wurde auf den 19. März 2029 verlängert.

WECHSEL IN DEN GENERAL STANDARD

Die MAX Automation SE hat mit Wirkung zum 19. März 2026 den Wechsel ihrer Börsennotierung vom Prime Standard in den General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse vollzogen. Ziel dieses Schritts ist die Reduzierung administrativer Anforderungen und damit verbundener Kosten, um Ressourcen gezielt in die operative Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe und strategische Wachstumsinitiativen zu lenken. Die MAX Automation SE beabsichtigt, auch künftig eine verlässliche und kontinuierliche Kapitalmarktkommunikation sicherzustellen und wird weiterhin freiwillig und quartalsweise über ihre Geschäftsentwicklung berichten.

WECHSEL IM VERWALTUNGSRAT UND IM GESCHÄFTSFÜHRENDEN DIREKTORIUM

Mit Wirkung zum 1. April 2026 hat der Verwaltungsrat der MAX Automation SE Oliver Jaster zum geschäftsführenden Direktor und CEO bestellt. Dr. Ralf Guckert ist zum Ablauf des 31. März 2026 aus dem geschäftsführenden Direktorium sowie aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden und hat den Vorstandsvorsitz der Vecoplan AG übernommen.

KENNZAHLEN DER GRUPPE IM ÜBERBLICK

in Mio. EUR Q1 2026 Q1 2025 Veränderung in %
Auftragseingang 86,9 77,0 12,9
Auftragsbestand* 159,3 154,4 3,2
Working Capital* 77,7 73,7 5,4
Umsatz 82,6 69,5 18,9
EBITDA 3,3 0,1 n/a

* Stichtagsvergleich 31. März 2026 zu 31. Dezember 2025

KENNZAHLEN DER SEGMENTE IM ÜBERBLICK

in Mio. EUR Q1 2026 Q1 2025 Veränderung in %
bdtronic Gruppe      
Auftragseingang 18,7 12,6 48,0
Auftragsbestand* 25,7 28,0 -8,2
Umsatz 21,0 15,8 33,0
EBITDA 1,6 -0,8 n/a
Vecoplan Gruppe      
Auftragseingang 33,2 44,8 -25,9
Auftragsbestand* 51,7 49,3 4,9
Umsatz 31,0 33,3 -6,9
EBITDA -2,3 1,9 n/a
AIM Micro      
Auftragseingang 3,2 1,2 n/a
Auftragsbestand* 5,7 3,9 44,9
Umsatz 1,5 1,3 13,8
EBITDA 0,6 0,2 n/a
NSM + Jücker      
Auftragseingang 6,2 14,0 -55,8
Auftragsbestand* 24,6 30,4 -19,0
Umsatz 12,0 9,3 28,8
EBITDA 1,1 0,5 n/a
ELWEMA      
Auftragseingang 25,6 4,4 n/a
Auftragsbestand* 51,6 42,9 20,3
Umsatz 16,9 9,6 76,7
EBITDA 3,4 1,1 n/a
Sonstige      
Auftragseingang 0,0 0,0 n/a
Auftragsbestand* 0,0 0,0 n/a
Umsatz 0,1 0,1 -1,9
EBITDA 0,0 0,0 n/a

* Stichtagsvergleich 31. März 2026 zu 31. Dezember 2025

KONTAKT:

Marcel Neustock
Investor Relations
Tel.: +49 – 40 – 8080 582 75
investor.relations@maxautomation.com
www.maxautomation.com

ANSPRECHPARTNER FÜR MEDIEN:

Susan Hoffmeister
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Tel.: +49 – 89 – 125 09 03 33
sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

ÜBER DIE MAX AUTOMATION SE

Die MAX Automation SE mit Sitz in Hamburg ist eine mittelständische Finanz- und Beteiligungsgesellschaft, die sich auf das Management und den Erwerb von Beteiligungen an wachstums- und cashflowstarken Unternehmen in Nischenmärkten konzentriert. Die Produkte und Lösungen der Portfoliounternehmen werden in verschiedenen Endindustrien und für zahlreiche industrielle Anwendungen eingesetzt, unter anderem in der Automobil-, Elektronik-, Recycling-, Rohstoffverarbeitungs- und Verpackungsindustrie sowie in der Medizintechnik. Die MAX Automation SE notiert im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A2DA588).

www.maxautomation.com


15.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: MAX Automation SE
Steinhöft 11
20459 Hamburg
Deutschland
Telefon: +4940808058270
Fax: +4940808058299
E-Mail: investor.relations@maxautomation.com
Internet: www.maxautomation.com
ISIN: DE000A2DA588
WKN: A2DA58
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2326290

 
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2326290  15.05.2026 CET/CEST

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