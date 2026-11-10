EQS-News: MAX Automation SE: Ergebnisverbesserung bei stabilem Umsatz in den ersten drei Quartalen 2026 – Prognose für 2026 präzisiert und nach unten angepasst

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MAX Automation SE: Ergebnisverbesserung bei stabilem Umsatz in den ersten drei Quartalen 2026 – Prognose für 2026 präzisiert und nach unten angepasst



10.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG



MAX Automation SE: Ergebnisverbesserung bei stabilem Umsatz in den ersten drei Quartalen 2026 – Prognose für 2026 präzisiert und nach unten angepasst

Auftragseingang aufgrund des weiterhin herausfordernden Marktumfelds um 15,8 % auf 222,6 Mio. Euro gesunken (9M 2025: 264,6 Mio. Euro) – Folgeaufträge bei ELWEMA und Marktbelebung bei AIM Micro

Auftragsbestand infolge der verhaltenen Nachfrage auf 132,2 Mio. Euro zurückgegangen (31. Dezember 2025: 154,4 Mio. Euro); Book-to-Bill-Ratio bei 0,90 (9M 2025: 1,07)

Umsatz mit 246,0 Mio. Euro stabil auf Vorjahresniveau (9M 2025: 246,3 Mio. Euro)

Operatives Ergebnis (EBITDA) verbessert auf 11,3 Mio. Euro (9M 2025: 9,3 Mio. Euro); EBITDA-Marge bei 4,6 % (9M 2025: 3,8 %) – massgeblich durch Ergebnisumschwung bei bdtronic

Operativer Cashflow positiv mit 5,1 Mio. Euro (9M 2025: 23,6 Mio. Euro)

Prognose 2026 am 30. Oktober 2026 präzisiert und nach unten angepasst: Umsatz zwischen 300 Mio. Euro und 330 Mio. Euro (bisher: zwischen 320 Mio. Euro und 370 Mio. Euro) sowie EBITDA zwischen 10 Mio. Euro und 14 Mio. Euro (bisher: zwischen 12 Mio. Euro und 18 Mio. Euro)



Hamburg, 10. November 2026 – Die MAX Automation SE (ISIN DE000A2DA588) hat sich in den ersten drei Quartalen 2026 in einem weiterhin anspruchsvollen wirtschaftlichen und geopolitischen Umfeld insgesamt robust gezeigt. Der Umsatz lag auf Vorjahresniveau, das operative Ergebnis über dem Vorjahreswert. Im dritten Quartal blieb die Geschäftsentwicklung hinter dem starken Vorjahresquartal zurück. Der Auftragseingang zeigte sich bei heterogener Segmententwicklung insgesamt rückläufig. Das geopolitische und makroökonomische Umfeld bleibt herausfordernd. Insbesondere verzögerte Investitionsentscheidungen sowie hoher Preisdruck infolge der geringen Auslastung im Maschinenbau dämpften die Auftragsgewinnung in einzelnen Absatzmärkten. Darüber hinaus machten sich weiterhin die Eskalation im Nahen Osten und anhaltende Zollrisiken bemerkbar. Vor diesem Hintergrund erwartet die MAX Gruppe für den weiteren Jahresverlauf lediglich eine schrittweise Belebung der Nachfrage und überprüft fortlaufend ihre Kosten- und Kapazitätsstrukturen.



AUFTRAGSEINGANG RÜCKLÄUFIG – DIFFERENZIERTE SEGMENTENTWICKLUNG

Der Auftragseingang der MAX Gruppe sank in den ersten drei Quartalen 2026 um 15,8 % auf 222,6 Mio. Euro (9M 2025: 264,6 Mio. Euro). ELWEMA verzeichnete insbesondere durch Folgeaufträge aus dem amerikanischen Markt einen Auftragseingang nahe dem Vorjahresniveau. Bei AIM Micro setzte sich die spürbare Marktbelebung, insbesondere im Bereich Bildsensoren, fort. Bei der Vecoplan Gruppe und der bdtronic Gruppe blieb das Marktumfeld schwierig, zusätzlich belasteten Projektverschiebungen den Auftragseingang im Jahresverlauf. NSM + Jücker verzeichnete einen zunehmend schwachen Auftragseingang, insbesondere aufgrund kundenseitiger Verschiebungen von Projektvergaben in nachfolgende Quartale sowie das Folgejahr. Der Auftragsbestand der MAX Gruppe verringerte sich zum 30. September 2026 um 14,4 % auf 132,2 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 154,4 Mio. Euro), infolge der gedämpften Auftragslage bei NSM + Jücker, der bdtronic Gruppe und der Vecoplan Gruppe. Die Book-to-Bill-Ratio lag bei 0,90 (9M 2025: 1,07).



VERBESSERTE ERTRAGSKRAFT BEI STABILEM UMSATZ

Die Umsatzerlöse der MAX Gruppe lagen in den ersten drei Quartalen 2026 mit 246,0 Mio. Euro auf Vorjahresniveau (9M 2025: 246,3 Mio. Euro). Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich um 20,6 % auf 11,3 Mio. Euro (9M 2025: 9,3 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge stieg auf 4,6 % (9M 2025: 3,8 %). Im dritten Quartal war die Auslastung vor dem Hintergrund der gedämpften Auftragslage geringer als im starken Vorjahresquartal. Die Ergebnisauswirkungen wurden durch im Vorjahr eingeleitete Kapazitätsmassnahmen und die damit verringerte Kostenbasis teilweise abgemildert. Wesentliche Beiträge zur Ergebnisverbesserung leisteten ELWEMA mit margenstarken Folgeaufträgen sowie die bdtronic Gruppe, die nach weitgehend abgeschlossenen Kapazitätsanpassungen und durch den Anlauf neuer Projekte im margenstarken Kerngeschäft Dosiertechnik operativ in die Gewinnzone zurückkehrte. Mit der Fokussierung auf das Kerngeschäft Dosiertechnik, einschliesslich der Liquidation der bdtronic Italy S.r.l., hat die bdtronic Gruppe ihre Kapazitäten weiter angepasst. Auch NSM + Jücker und AIM Micro trugen mit margenstarken Projekten positiv zur Ergebnisentwicklung bei. Demgegenüber blieb die Vecoplan Gruppe aufgrund des niedrigeren Auftragseingangs hinter den Erwartungen zurück; die geringere Auslastung sowie Anpassungen der Kapazitäts- und Kostenstrukturen spiegelten sich im Ergebnis wider.



CASHFLOW UND BILANZ

Der operative Cashflow der MAX Gruppe belief sich in den ersten drei Quartalen 2026 trotz eines moderaten Working-Capital-Aufbaus auf einen Mittelzufluss von 5,1 Mio. Euro (9M 2025: Mittelzufluss von 23,6 Mio. Euro). Dabei schlugen vor allem der Vorratsaufbau sowie der Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der Vertragsverbindlichkeiten zu Buche. Im Vorjahr trugen insbesondere erhaltene Anzahlungen für Neuprojekte zum Mittelzufluss bei. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit belief sich auf einen Mittelabfluss von 3,4 Mio. Euro (9M 2025: Mittelabfluss von 3,9 Mio. Euro) und war durch Einzahlungen aus der Veräusserung von Anlagevermögen im Zusammenhang mit der Liquidation der bdtronic Italy S.r.l. positiv beeinflusst. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit resultierte im Wesentlichen aus Zahlungsabflüssen durch Leasingverhältnisse sowie Zinszahlungen in einem Mittelabfluss von 3,0 Mio. Euro (9M 2025: Mittelabfluss von 20,8 Mio. Euro). Gegenläufig wirkte die Inanspruchnahme des Konsortialkredits. Der Finanzmittelbestand belief sich zum 30. September 2026 auf 11,0 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 12,8 Mio. Euro). Das Working Capital der MAX Gruppe erhöhte sich zum 30. September 2026 moderat auf 79,6 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 73,7 Mio. Euro). Die Nettoverschuldung (inklusive Leasing) belief sich zum 30. September 2026 auf 36,3 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 31,5 Mio. Euro), exklusive Leasing auf 21,6 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 16,5 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote lag stabil bei 56,3 % (31. Dezember 2025: 57,0 %).



PROGNOSE 2026 PRÄZISIERT UND NACH UNTEN ANGEPASST

Am 30. Oktober 2026 hat die MAX Automation SE ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 präzisiert und nach unten angepasst. Erwartet werden nun ein Umsatz zwischen 300 Mio. Euro und 330 Mio. Euro (bisher: zwischen 320 Mio. Euro und 370 Mio. Euro) sowie ein operatives Ergebnis (EBITDA) zwischen 10 Mio. Euro und 14 Mio. Euro (bisher: zwischen 12 Mio. Euro und 18 Mio. Euro). Massgeblich für die Anpassung waren vor allem die operative Entwicklung der Vecoplan Gruppe, die aufgrund eines niedrigeren Auftragseingangs hinter den Erwartungen zurückbleibt, sowie erhöhte Restrukturierungskosten in diesem Segment und anfallende Restrukturierungskosten bei NSM + Jücker.



KENNZAHLEN DER GRUPPE IM ÜBERBLICK

in Mio. EUR 9M 2026 9M 2025 Veränderung in % Auftragseingang 222,6 264,6 -15,8 Auftragsbestand* 132,2 154,4 -14,4 Working Capital* 79,6 73,7 8,0 Umsatz 246,0 246,3 -0,1 EBITDA 11,3 9,3 20,6

* Stichtagsvergleich 30. September 2026 zu 31. Dezember 2025

KENNZAHLEN DER SEGMENTE IM ÜBERBLICK

in Mio. EUR 9M 2026 9M 2025 Veränderung in % bdtronic Gruppe Auftragseingang 48,6 55,5 -12,4 Auftragsbestand* 18,6 28,0 -33,5 Umsatz 58,1 53,2 9,3 EBITDA 3,7 -0,4 n/a Vecoplan Gruppe Auftragseingang 99,5 114,2 -12,8 Auftragsbestand* 43,8 49,3 -11,0 Umsatz 105,4 114,7 -8,1 EBITDA 0,4 6,7 -93,4 AIM Micro Auftragseingang 8,0 5,1 58,7 Auftragsbestand* 5,7 3,9 47,3 Umsatz 6,2 4,0 55,0 EBITDA 2,2 0,7 n/a NSM + Jücker Auftragseingang 18,2 38,7 -53,0 Auftragsbestand* 17,8 30,4 -41,4 Umsatz 30,8 30,1 2,2 EBITDA 2,6 2,2 21,7 ELWEMA Auftragseingang 48,3 51,1 -5,6 Auftragsbestand* 46,3 42,9 7,8 Umsatz 45,0 43,7 3,1 EBITDA 7,0 5,6 26,3 Sonstige Auftragseingang 0,0 0,0 n/a Auftragsbestand* 0,0 0,0 n/a Umsatz 0,4 0,4 -2,6 EBITDA -0,1 0,3 n/a

* Stichtagsvergleich 30. September 2026 zu 31. Dezember 2025



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ÜBER DIE MAX AUTOMATION SE

Die MAX Automation SE mit Sitz in Hamburg ist eine mittelständische Finanz- und Beteiligungsgesellschaft, die sich auf das Management und den Erwerb von Beteiligungen an wachstums- und cashflowstarken Unternehmen in Nischenmärkten konzentriert. Die Produkte und Lösungen der Portfoliounternehmen werden in verschiedenen Endindustrien und für zahlreiche industrielle Anwendungen eingesetzt, unter anderem in der Automobil-, Elektronik-, Recycling-, Rohstoffverarbeitungs- und Verpackungsindustrie sowie in der Medizintechnik. Die MAX Automation SE notiert im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A2DA588).

www.maxautomation.com