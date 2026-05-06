Masterflex Aktie 1091276 / DE0005492938
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06.05.2026 07:30:24
EQS-News: Masterflex startet mit stabiler Umsatzentwicklung und steigender Profitabilität ins Geschäftsjahr 2026 – Prognose bestätigt
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EQS-News: Masterflex SE
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
Masterflex startet mit stabiler Umsatzentwicklung und steigender Profitabilität ins Geschäftsjahr 2026 – Prognose bestätigt
Gelsenkirchen, 6. Mai 2026 – Die Masterflex SE (ISIN: DE0005492938) ist erfolgreich ins Geschäftsjahr 2026 gestartet und bestätigt erneut die Widerstandsfähigkeit ihres Geschäftsmodells in einem weiterhin anspruchsvollen geopolitischen und makroökonomischen Umfeld. Trotz Anlaufinvestitionen im Zuge der internationalen Expansion konnte Masterflex im ersten Quartal 2026 bei einer stabilen Umsatzentwicklung die Profitabilität erneut steigern und die operative EBIT-Marge verbessern – ein Ergebnis der konsequenten Fokussierung auf margenstarke Produkte sowie kontinuierlicher Effizienzsteigerungen.
Der Konzernumsatz lag mit 27,4 Mio. Euro auf Vorjahresniveau (Q1/2025: 27,5 Mio. Euro). Während die Zielindustriegruppe „Life“ – insbesondere die Branchen Medizintechnik, Food, Pharma und Agrar – erneut ein erfreuliches Wachstum verzeichnete, entwickelte sich das Geschäft in der Kundengruppe „Tech“ temporär rückläufig. Dies betraf vor allem konjunktursensible Branchen wie Maschinenbau, Kunststoffverarbeitung, Robotik, Halbleiter sowie Oberflächenbeschichtung. Auch in den Bereichen „Infrastructure“ und „Mobility“, hier primär in den Teilbereichen Schifffahrt und Schienenverkehr, war im ersten Quartal eine leichte Abschwächung zu beobachten. Regional verlief die Entwicklung ebenfalls uneinheitlich: Während in den USA der Jahresstart verhalten ausfiel, entwickelten sich Asien sowie Deutschland und Europa positiv und konnten die Zurückhaltung im US-Markt teilweise kompensieren.
Ergebnisseitig konnte Masterflex trotz der Anlaufkosten für den Standort Marokko eine weitere Verbesserung erzielen: Beim operativen EBITDA verzeichnete Masterflex einen Anstieg um 3,0 % auf 6,0 Mio. Euro (Q1/2025: 5,9 Mio. Euro), das operative EBIT erhöhte sich auf 4,6 Mio. Euro (Q1/2025: 4,5 Mio. Euro), die operative EBIT-Marge erreichte 16,7 % (Q1/2025: 16,3 %). Das den Aktionären der Masterflex SE zuzurechnende Konzernergebnis belief sich im ersten Quartal 2026 auf 3,2 Mio. Euro und lag damit über dem Vorjahreswert von 3,0 Mio. Euro. Mit neuen Rekordwerten beim Q1-Ergebnis zeigt die Masterflex Group nachhaltige Ergebnisstärke dank der konsequenten Fokussierung auf margenstarke Produkte sowie kontinuierlicher Effizienzsteigerungen.
Die Bilanz präsentiert sich weiterhin sehr solide: Das Konzern-Eigenkapital stieg infolge des positiven Quartalsergebnisses zum 31. März 2026 auf 72,5 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 69,0 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote blieb trotz der Ausweitung der Bilanzsumme stabil bei 73,3 %. Die Nettoverschuldung belief sich zum Quartalsstichtag auf 2,9 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 2,7 Mio. Euro). Der Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung/operatives EBITDA LTM) lag mit 0,1 unverändert auf dem Niveau des Bilanzstichtags 2025.
Der Auftragsbestand erhöhte sich zum 31. März 2026 auf 21,3 Mio. Euro und lag damit sowohl über dem Wert zum 31. Dezember 2025 von 19,8 Mio. Euro als auch über dem Niveau des Vorjahresquartals (Q1/2025: 20,3 Mio. Euro). Insgesamt zeigt sich damit eine positive Entwicklung, welche die weiterhin solide Nachfragebasis unterstreicht. Der damit einhergehende Aufbau von Vorräten und Forderungen spiegelt das avisierte Wachstum wider.
Trotz weiterhin bestehender geo-, handels- und wirtschaftspolitischer Unsicherheiten hält der Vorstand – gestützt auf die gute Auftragslage und die insgesamt erfreuliche Entwicklung im ersten Quartal – an der mit Vorlage des Geschäftsberichts 2025 kommunizierten Prognose für das Geschäftsjahr 2026 fest. Wachstumsimpulse erwartet die Gesellschaft weiterhin insbesondere im zweiten Halbjahr 2026, vor allem durch den Hochlauf des neuen Luftfahrt-Produktionswerks in Marokko sowie durch erste Auslieferungen aus dem im Geschäftsjahr 2025 neu abgeschlossenen Entwicklungs- und Rahmenvertrag. Die mit diesen Projekten verbundenen Anlaufkosten dürften die Ergebnisentwicklung kurzfristig leicht belasten. Gleichwohl geht das Management davon aus, die operative EBIT-Marge im Gesamtjahr auf einem stabilen Niveau zu halten.
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Masterflex Group weiterhin Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 103 Mio. Euro bis 108 Mio. Euro (2025: 102,6 Mio. Euro) zu erwirtschaften. Beim EBIT rechnet das Management mit einem Ergebnis zwischen 13 Mio. Euro und 16 Mio. Euro (2025: 12,5 Mio. Euro).
Dr. Andreas Bastin, CEO der Masterflex Group, kommentiert: „Wir sind mit hoher Ergebnisqualität in das Jahr 2026 gestartet. Trotz eines Umsatzes auf Vorjahresniveau und gezielter Anlaufinvestitionen konnten wir unsere Marge weiter steigern und gleichzeitig unseren Auftragsbestand ausbauen. Das unterstreicht die Robustheit unseres Geschäftsmodells. Mit der konsequenten Umsetzung unserer Strategie, dem Kapazitätsausbau im Life-Bereich und der internationalen Skalierung schaffen wir die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und eine weitere Steigerung der Profitabilität.“
Ausgewählte Konzernkennzahlen
*ungeprüft
Quartalsbericht
Der Quartalsbericht zum 31. März 2026 wurde unter www.masterflexgroup.com/de/investor-relations/finanzberichte-der-masterflex-se/ veröffentlicht.
Webcast
Heute, am 6. Mai 2026, 10:00 Uhr, findet für Vertreter der Presse, Analysten und institutionelle Investoren ein Webcast statt. Die Investorenpräsentation zu den Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2026 steht unter www.masterflexgroup.com/de/investor-relations/finanzberichte-der-masterflex-se/ zum Download zur Verfügung.
Für eine Anmeldung zum Webcast registrieren Sie sich bitte unter folgendem Link:
Masterflex SE – Earnings Call Q1 2026
06.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Masterflex SE
|Willy-Brandt-Allee 300
|45891 Gelsenkirchen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)209 970770
|Fax:
|+49 (0)209 9707733
|E-Mail:
|ir@masterflexgroup.com
|Internet:
|www.MasterflexGroup.com
|ISIN:
|DE0005492938
|WKN:
|549 293
|Indizes:
|Prime all share
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2321348
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2321348 06.05.2026 CET/CEST
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