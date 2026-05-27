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27.05.2026 23:29:53

EQS-News: Markteintritt in Brasilien: DEUTZ baut Energiegeschäft in Lateinamerika aus

DEUTZ
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EQS-News: DEUTZ AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
Markteintritt in Brasilien: DEUTZ baut Energiegeschäft in Lateinamerika aus

27.05.2026 / 23:29 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Markteintritt in Brasilien: DEUTZ baut Energiegeschäft in Lateinamerika aus

  • DEUTZ übernimmt führenden Generatoren-Hersteller Maxi Trust Power Ltda.
  • Zusätzlicher profitabler Umsatz von ca. 40 Mio. Euro erwartet
  • DEUTZ Energy erweitert Produktportfolio und Marktzugang

Köln, den 27. Mai 2026 – DEUTZ hat einen Vertrag für die vollständige Übernahme von Maxi Trust Power Ltda. unterzeichnet. Der brasilianische Hersteller von Gas- und Dieselgeneratoren gehört zu den führenden Anbietern in Brasilien und Lateinamerika. Damit baut DEUTZ sein globales Netzwerk als Anbieter und Systemintegrator von dezentralen Energieversorgunglösungen weiter aus, einem weltweit stark wachsenden Markt.

DEUTZ-CEO Dr. Sebastian Schulte sagt: „Die Übernahme von Maxi Trust Power ist ein weiterer Meilenstein, um DEUTZ Energy als globalen Anbieter für Notstromversorgung zu positionieren. Egal ob schwankungsanfällige Erneuerbare Energien, veraltete Stromnetze oder jederzeit laufende Rechenzentren, die Nachfrage nach dezentralen Energielösungen und Notstromanlagen wächst weltweit zweistellig – gerade auch vor dem Hintergrund steigender Relevanz von kritischer Infrastruktur auf der ganzen Welt. Mit unseren Aktivitäten in den USA, Europa und nun auch in Lateinamerika bauen wir ein passendes und global skalierbares Angebot.“

Durch die Übernahme erwartet DEUTZ einen zusätzlichen profitablen Umsatz von ca. 40 Millionen Euro. Damit trägt sie dazu bei, dass der Umsatz im Energiebereich bis 2030 durch organisches und anorganisches Wachstum auf rund 500 Millionen Euro anwachsen soll.

DEUTZ Energy CEO David Evans sagt: „Wir haben uns ein klares Wachstumsziel im Energiebereich gesetzt, daran arbeiten wir kontinuierlich und erfolgreich - wie auch diese Übernahme zeigt. Mit Maxi Trust Power ergänzen wir unser Portfolio um ein weiteres wachstumsstarkes, innovatives und kundenorientiertes Unternehmen. Unser Know-how im Bereich kritischer Infrastrukturen wird auch in Brasilien ein deutlicher Wachstumstreiber sein.“

Durch die im Februar 2026 abgeschlossene Übernahme von Frerk Aggregatebau ist DEUTZ bereits einer der führenden europäischen Anbieter für anspruchsvolle Notstromsysteme, die vor allem in kritischen Infrastrukturen wie Rechenzentren zum Einsatz kommen. Hier bestehen enorme Synergiepotentiale: „Wir kombinieren unser Produkt- und Engineering-Know-how mit der starken lokalen Marktpräsenz von Maxi Trust Power. So eröffnen wir uns zusätzliche Wachstumspotenziale im dynamisch wachsenden Markt für Rechenzentren in Brasilien und Lateinamerika,” erläutert DEUTZ Energy CEO David Evans. Gemeinsame Wachstumspläne gebe es ausserdem für die USA, wo DEUTZ durch die Übernahme von Blue Star Power Systems bereits am Markt etabliert sei.

Die Transaktion soll im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen werden. Der zu zahlende Gesamtkaufpreis liegt im mittleren zweistelligen Millionenbereich.
 

Ansprechperson für diese Pressemitteilung:
Lars Boelke
Leiter Kommunikation, Investor Relations & Marketing
Tel.: +49 (0)221 822-3600
E-Mail: lars.boelke@deutz.com		 Robert Hoenerbach
Pressesprecher
Tel.: +49 (0)221 822-2486
E-Mail: robert.hoenerbach@deutz.com


Über DEUTZ

DEUTZ hat sich in den letzten Jahren vom Hersteller klassischer Antriebe zum Systemanbieter innovativer und nachhaltiger Mobilitäts- und Energielösungen entwickelt. 1864 gegründet gilt das bis heute in Köln ansässige Unternehmen als älteste Motorenfabrik der Welt. Kern der Geschäftstätigkeit ist weiterhin die Entwicklung, Produktion und Vertrieb leistungsstarker Antriebssysteme für Off-Highway-Anwendungen, ergänzt durch alternative Antriebslösungen sowie dezentrale Energie- und Stromerzeugungssysteme, mit denen DEUTZ zur Transformation der Mobilitäts- und Energieversorgung beiträgt. DEUTZ-Lösungen kommen unter anderem in Bau- und Landmaschinen, Material-Handling-Anwendungen wie Gabelstaplern oder Hebebühnen, stationären Anlagen wie Stromerzeugungsaggregaten sowie Nutz- und Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Ein umfassendes Serviceangebot, das sich von der Wartung und Reparatur über den Ersatzteilehandel bis hin zum Remanufacturing erstreckt und durch digitale, datenbasierte Services kontinuierlich erweitert wird, komplettiert das breit aufgestellte Produktportfolio. Mit rund 1.250 Vertriebs- und Servicestandorten in beinahe 180 Ländern bietet DEUTZ seinen Kunden damit ein integriertes Angebot aus einer Hand. DEUTZ beschäftigt weltweit rund 6.000 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von gut 2,0 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie auf www.deutz.com.

Über Maxi Trust Power

Maxi Trust Power produziert jährlich bis zu 3.000 Gas- und Dieselgeneratoren. Das Unternehmen ist auf leistungsstarke Anlagen von 40 bis 3000 kVA spezialisiert, die vor allem als Back-up-Lösungen von Supermärkten, in der Landwirtschaft und von Bauunternehmen genutzt werden. Produziert wird am Standort in der Stadt Curitiba im Bundesstaat Paraná. Von dort kann das Unternehmen schnell auf die nationalen sowie auf die lateinamerikanischen Marktanforderungen reagieren. Das Unternehmen verfügt über belastbare Wettbewerbsvorteile durch starke Kundenbeziehungen, hohe Engineering-Kompetenz für kundenspezifische Lösungen, vertikale Integration, lokale Produktion sowie kurze Lieferzeiten. Maxi Trust Power beschäftigt 200 Mitarbeitende.


27.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DEUTZ AG
Ottostrasse 1
51149 Köln (Porz-Eil)
Deutschland
Telefon: +49 (0)221 822 2491
Fax: +49 (0)221 822 3525
E-Mail: svenja.deissler@deutz.com
Internet: www.deutz.com
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WKN: 630500
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2334640  27.05.2026 CET/CEST

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