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26.10.2026 17:04:03

EQS-News: Maffei GmbH & Co. KGaA stärkt Beteiligungen im Wachstumsmarkt Elektromobilität

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EQS-News: Maffei GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Maffei GmbH & Co. KGaA stärkt Beteiligungen im Wachstumsmarkt Elektromobilität

26.10.2026 / 17:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Maffei GmbH & Co. KGaA stärkt Beteiligungen im Wachstumsmarkt Elektromobilität 
Die Maffei GmbH & Co. KGaA baut ihr Engagement im Bereich der elektrischen Mobilitätsinfrastruktur weiter aus. Mit der Adaptive Balancing Power GmbH (ABP) und der Park Your Truck GmbH (PYT) sind zwei Portfoliounternehmen in Märkten aktiv, die von der zunehmenden Elektrifizierung des Verkehrs profitieren.

Maffei & Co. erhöht Beteiligung an Adaptive Balancing Power
Über die Maffei Ventures GmbH ist Maffei & Co. seit mehreren Jahren an der Adaptive Balancing Power GmbH (ABP) beteiligt. ABP entwickelt Hochleistungs-Energiespeicher auf Basis von Schwungmassentechnologie. Sie können kurzfristig hohe elektrische Leistungen bereitstellen und damit insbesondere dort eingesetzt werden, wo bestehende Stromnetze hohe Leistungsspitzen nicht abdecken können.
Die Technologie kommt inzwischen in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz. So wurde beispielsweise im gemeinsamen Projekt PEAK_S mit der DB Energie GmbH die Spezifikationsphase abgeschlossen und das technische Pflichtenheft beim Eisenbahn-Bundesamt eingereicht. Die Fertigung eines Systems für die Energieinfrastruktur der Berliner S-Bahn hat begonnen.
Auch international erweitert ABP seine Aktivitäten. So wurde beispielsweise im Juni 2026 ein AMPERAGE-Schwungradspeicher am Forschungszentrum CISE der Universität Beira Interior in Portugal installiert.
Im Rahmen einer aktuellen Kapitalrunde baut die Maffei Ventures GmbH ihr Engagement weiter auf rund 1,25% aus und übernimmt zugleich die Rolle des Poolführers für weitere Gesellschafter.
Wolrad Claudy, Geschäftsführer von Maffei & Co. und Vorsitzender des Beirats von ABP: "Adaptive Balancing Power hat seine Technologie inzwischen in unterschiedlichen anspruchsvollen Anwendungen unter Beweis gestellt. Die aktuellen Projekte zeigen das breite Potenzial. Wir sehen erhebliche Wachstumschancen und erhöhen deshalb konsequent unser Engagement."

Park Your Truck baut E-Lkw-Ladeinfrastruktur aus
Auch die Mehrheitsbeteiligung Park Your Truck GmbH baut ihre Aktivitäten im Bereich Elektromobilität deutlich aus. Maffei & Co. hält über die zu 96,98 Prozent kontrollierte enerlog AG mittelbar 50,5 Prozent an dem Unternehmen.
Park Your Truck betreibt und vermittelt europaweit Lkw-Parkflächen und entwickelt diese zunehmend zu Standorten für elektrische Nutzfahrzeuge weiter. In Eching bei München wurden im August 2026 zwei zusätzliche Schnellladesysteme errichtet. Bis zum Jahresende sollen weitere 13 Ladeeinrichtungen folgen. Ein wesentlicher Teil der künftigen Kapazitäten ist bereits an Unternehmen aus der Speditions- und Logistikbranche vergeben.
Weitere Ladeinfrastruktur entsteht unter anderem im Hafen Trier sowie in Bitterfeld-Wolfen an der A9. Die Realisierung erfolgt gemeinsam mit dem Schweizer Infrastrukturfinanzierer Roxpay AG. Zum Einsatz kommen unter anderem ABB-A400-Ladesysteme mit einer Ladeleistung von bis zu 400 kW.
Im vierten Quartal 2026 startet zudem ein neues Buchungs- und Reservierungssystem. Kunden können damit künftig nicht nur Lkw-Parkplätze, sondern auch die benötigten Ladepunkte vorab reservieren.
Die dynamische Entwicklung zeigt sich auch in den Geschäftszahlen: Auf Basis bereits abgeschlossener Verträge wird für 2026 ein Umsatz von deutlich über 20,0 Mio. Euro erwartet (2025: 16,0 Mio. Euro); für das operative EBIT wird sogar eine prozentual überdurchschnittliche Steigerung gegenüber dem Umsatz prognostiziert.

Langfristige Wachstumschancen im Beteiligungsportfolio
"Für Maffei & Co. steht nicht die kurzfristige Entwicklung einzelner Projekte im Vordergrund, sondern die langfristige Wertsteigerung unserer Beteiligungen", so Wolrad Claudy. "Mit Adaptive Balancing Power und Park Your Truck sind wir in zwei Bereichen positioniert, die von einem langfristigen strukturellen Wachstum profitieren können."

Über Maffei & Co.
Maffei & Co. ist eine börsengelistete Investmentholding mit Impact-Investments, die aktiv entwickelt und über die 100%-Tochter Maffei & Co. Holding GmbH gehalten werden.
Aktuelle Beteiligungen sind die 2019 erworbene Beteiligung (indirekt 50,5%) an der Park Your Truck GmbH, Dessau-Rosslau, der europäischen Marktführerin für die Organisation von LKW-Verkehr. Die 2022 gegründete terraplan GmbH (rund 32,2%) bündelt Beteiligungen im Bereich Touristik & Freizeit. Die 2025 gestartete Hakisa GmbH (100%) bietet mit HakiPay® innovative Expense-Management-Lösungen.
Daneben unterstützen die strategischen Beteiligungen m.partners GmbH (Managementberatung), Communicatio GmbH (Technologie) sowie Maffei Ventures GmbH nicht nur die gruppeneigenen Unternehmen, sondern auch Dritte.

Kontakt:
Andreas Buchner
Maffei GmbH & Co. KGaA
E-Mail: mail@maffei.de
www.maffei.de

26.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Maffei GmbH & Co. KGaA
Nymphenburger Str. 29
80335 München
Deutschland
Telefon: 089 416 10 2480
Fax: 089 416 10 2489
E-Mail: mail@maffei.de
Internet: www.maffei.de
ISIN: DE000A2E3806
WKN: A2E380
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
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EQS News ID: 2422456

 
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