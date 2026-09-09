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M1 Kliniken Aktie 29694419 / DE000A0STSQ8

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09.09.2026 08:30:04

EQS-News: M1 Kliniken AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2026: Beauty-EBIT steigt um 23,8 % auf 18,6 Mio. EUR

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EQS-News: M1 Kliniken AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
M1 Kliniken AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2026: Beauty-EBIT steigt um 23,8 % auf 18,6 Mio. EUR

09.09.2026 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

M1 Kliniken AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2026: Beauty-EBIT steigt um 23,8 % auf 18,6 Mio. EUR

Berlin, 09. September 2026 – Die M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) hat heute ihren Bericht über das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Im Kerngeschäft „Beauty“ hat die Gruppe ihre operative Entwicklung weiter verbessert und zugleich die strategische Fokussierung abgeschlossen. Der Umsatz im Beauty-Segment stieg um 11,0 % auf 56,9 Mio. EUR, während das Segment-EBIT überproportional um 23,8 % auf 18,6 Mio. EUR zulegte. Mit dem zum 31. Januar 2026 vollzogenen Verkauf der HAEMATO Pharm GmbH an die PHOENIX group durch die zu 85 % gehaltene M1 Aesthetics AG (vormals HAEMATO AG) ist der Rückzug aus dem Handelsgeschäft abgeschlossen.

Kennzahlen des Konzerns:

  • Konzernumsatz: 76,6 Mio. EUR (H1 2025: 183,5 Mio. EUR)
  • EBITDA: 17,7 Mio. EUR (H1 2025: 20,5 Mio. EUR)
  • EBIT: 15,6 Mio. EUR (H1 2025: 18,0 Mio. EUR)
  • EBIT-Marge: 20,4 % (H1 2025: 9,8 %)
  • EBT: 16,0 Mio. EUR (H1 2025: 16,9 Mio. EUR)
  • Ergebnis je Aktie: 0,52 EUR (H1 2025: 0,63 EUR)

Aufgrund des Verkaufs der HAEMATO Pharm GmbH sind die Konzernzahlen nur eingeschränkt mit dem Vorjahr vergleichbar; die Umsätze des veräusserten Geschäfts sind lediglich noch im Januar 2026 enthalten. Das ausgewiesene EBIT von 15,6 Mio. EUR enthält zudem einen einmaligen, nicht liquiditätswirksamen Entkonsolidierungseffekt von -4,1 Mio. EUR. Bereinigt um diesen Sondereffekt erreichte das EBIT 19,7 Mio. EUR und lag damit um 9,5 % über dem Vorjahreswert.

Segment „Beauty“: Wachstum und Profitabilität erneut gesteigert

  • Umsatz: +11,0 % auf 56,9 Mio. EUR (H1 2025: 51,2 Mio. EUR)
  • EBIT: +23,8 % auf 18,6 Mio. EUR (H1 2025: 15,0 Mio. EUR)
  • EBIT-Marge: 32,7 % (H1 2025: 29,4 %)

Das Segment „Beauty“ bleibt der zentrale Wachstums- und Ertragstreiber der Gruppe. Getragen wurde diese Entwicklung von Effizienzgewinnen in den operativen Prozessen sowie vom gezielten Ausbau der ärztlichen Kapazitäten. Mit einer EBIT-Marge von 32,7 % übertrifft das Kerngeschäft sein mittelfristiges Margenziel von mindestens 20 % weiterhin deutlich.

Segment „Handel“: planmässiger Rückzug vollzogen

  • Umsatz: 19,7 Mio. EUR (H1 2025: 132,3 Mio. EUR)
  • EBIT: -3,0 Mio. EUR (H1 2025: 3,0 Mio. EUR)

Der deutliche Rückgang im Handelsgeschäft ist die unmittelbare Folge des Verkaufs der HAEMATO Pharm GmbH.

Ausblick

Die M1 Kliniken AG wird ihren profitablen Wachstumskurs durch die Expansion nationaler und internationaler Fachzentren konsequent fortsetzen. Für das Beauty-Segment strebt das Unternehmen bis 2029 einen Umsatz von 200 bis 300 Mio. EUR bei einer nachhaltigen EBIT-Marge von mindestens 20 % an. Übergeordnetes Ziel bleibt es, M1 Med Beauty als weltweit führende Marke für ästhetische Medizin zu etablieren.

Über die M1 Kliniken AG

Die M1 Kliniken AG ist der führende vollintegrierte Anbieter schönheitsmedizinischer Leistungen in Europa und Australien. Mit einem klar fokussierten Geschäftsmodell, hoher Standardisierung und konsequenter Skalierung betreibt die Gruppe unter der Marke M1 Med Beauty derzeit 59 Fachzentren in zehn Ländern. Sämtliche Behandlungen werden ausschliesslich durch qualifizierte Ärzte nach einheitlich hohen Qualitätsstandards durchgeführt und zu marktführenden Preisen angeboten. Die internationale Expansion, die seit Ende 2018 systematisch vorangetrieben wird, bildet die Grundlage für weiteres skalierbares Wachstum und den Ausbau der globalen Marktposition. Mit der M1 Schlossklinik in Berlin betreibt die Gruppe eine der grössten und modernsten Kliniken für plastisch-ästhetische Chirurgie in Europa. Die Einrichtung verfügt über vier Operationssäle und 35 Betten.


Kontakt:
M1 Kliniken AG
Grünauer Strasse 5
12557 Berlin
Telefon: +49 (0)30 347 47 44 14
E-Mail: ir@m1-kliniken.de

09.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: M1 Kliniken AG
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Telefon: +49 (0)30 347 47 44 14
Fax: +49 (0)30 347 47 44 17
E-Mail: ir@m1-kliniken.de
Internet: https://www.m1-kliniken.de
ISIN: DE000A0STSQ8
WKN: A0STSQ
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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2396142  09.09.2026 CET/CEST

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