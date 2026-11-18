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18.11.2026 08:30:03
EQS-News: M1 Kliniken AG steigert Beauty-EBIT nach neun Monaten um 35,5 % auf 28,6 Mio. EUR
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EQS-News: M1 Kliniken AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognoseänderung
M1 Kliniken AG steigert Beauty-EBIT nach neun Monaten um 35,5 % auf 28,6 Mio. EUR
Berlin, 18. November 2026 – Die M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) erzielte im Beauty-Segment in den ersten neun Monaten 2026 ein EBIT von 28,6 Mio. EUR. Damit übertraf das Segment bereits das EBIT des gesamten Vorjahres von 28,3 Mio. EUR. Die EBIT-Marge erreichte 33,0 % nach 27,1 % im Vorjahreszeitraum.
Beauty-Segment: Wachstum und Profitabilität erneut gesteigert
Im dritten Quartal fiel der Ergebnisanstieg noch deutlicher aus:
Konzernkennzahlen: Ergebnis und Margen über Vorjahr
Die Konzernzahlen sind mit dem Vorjahr nur bedingt vergleichbar. Die zu 85 % gehaltene M1 Aesthetics AG (vormals HAEMATO AG) hat die HAEMATO Pharm GmbH zum Ablauf des 31. Januar 2026 veräussert. Das Handelssegment ist deshalb im Berichtszeitraum nur mit einem Monat enthalten, im Vorjahreszeitraum mit neun. Der niedrigere Konzernumsatz geht allein darauf zurück.
Das EBIT ist durch den einmaligen, nicht zahlungswirksamen Effekt aus der Entkonsolidierung in Höhe von 4,1 Mio. EUR belastet. Bereinigt um diesen Effekt erreicht es 29,7 Mio. EUR und liegt damit 21,1 % über dem Vorjahr. Im dritten Quartal lag das Ergebnis je Aktie bei 0,38 EUR (Q3 2025: 0,23 EUR).
Handelssegment: Planmässiger Rückzug vollzogen
Der Segmentumsatz stammt ausschliesslich aus dem Januar 2026, dem letzten Monat vor dem Verkauf. Das Segment-EBIT enthält den Entkonsolidierungseffekt von -4,1 Mio. EUR. Seither ist die Gruppe vollständig auf das Segment „Beauty“ ausgerichtet.
Ausblick
Der Vorstand hat das mittelfristige Margenziel angehoben: Im Segment „Beauty“ sind bis 2029 Umsatzerlöse von 200 bis 300 Mio. EUR bei einer nachhaltigen EBIT-Marge von mindestens 25 % (bisher: mindestens 20 %) geplant. Den Weg dorthin bildet die Eröffnung weiterer Fachzentren im In- und Ausland. Mit der am 1. Dezember 2026 geplanten Eröffnung in Heilbronn umfasst das Netz 60 Fachzentren; für 2027 sind weitere Eröffnungen geplant. Langfristig will die Gruppe M1 Med Beauty als weltweit führende Marke der ästhetischen Medizin positionieren.
Die Gesellschaft plant für 2027 den Wechsel vom Freiverkehr in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. An ihrer stabilen Dividendenpolitik hält sie fest. Die Anhebung des Margenziels und das geplante Uplisting hat die Gesellschaft gestern Abend per Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben.
„Unser Geschäftsmodell skaliert: National wie international wachsen Behandlungszahlen und ärztliche Kapazitäten“, sagt Attila Strauss, CEO der M1 Kliniken AG. „Mit dem Prime Standard öffnen wir die Aktie für einen breiteren Kreis institutioneller Investoren.“
Über die M1 Kliniken AG
Die M1 Kliniken AG ist der führende vollintegrierte Anbieter schönheitsmedizinischer Leistungen in Europa und Australien. Mit einem klar fokussierten Geschäftsmodell, hoher Standardisierung und konsequenter Skalierung betreibt die Gruppe unter der Marke M1 Med Beauty derzeit 59 Fachzentren in zehn Ländern. Sämtliche Behandlungen werden ausschliesslich durch qualifizierte Ärzte nach einheitlich hohen Qualitätsstandards durchgeführt und zu marktführenden Preisen angeboten. Die internationale Expansion, die seit Ende 2018 systematisch vorangetrieben wird, bildet die Grundlage für weiteres skalierbares Wachstum und den Ausbau der globalen Marktposition. Mit der M1 Schlossklinik in Berlin betreibt die Gruppe eine der grössten und modernsten Kliniken für plastisch-ästhetische Chirurgie in Europa. Die Einrichtung verfügt über vier Operationssäle und 35 Betten.
Kontakt:
M1 Kliniken AG
Grünauer Strasse 5
12557 Berlin
Telefon: +49 (0)30 347 47 44 14
E-Mail: ir@m1-kliniken.de
18.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|M1 Kliniken AG
|Grünauer Strasse 5
|12557 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 347 47 44 14
|Fax:
|+49 (0)30 347 47 44 17
|E-Mail:
|ir@m1-kliniken.de
|Internet:
|https://www.m1-kliniken.de
|ISIN:
|DE000A0STSQ8
|WKN:
|A0STSQ
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900W697S31A26WT02
|EQS News ID:
|2437242
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2437242 18.11.2026 CET/CEST
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