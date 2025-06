EQS-News: M1 Kliniken AG: Starkes Q1 2025 mit EBIT-Wachstum von 29 % und Ergebnis je Aktie von 0,31 EUR

EQS-News: M1 Kliniken AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

M1 Kliniken AG: Starkes Q1 2025 mit EBIT-Wachstum von 29 % und Ergebnis je Aktie von 0,31 EUR Berlin, 5. Juni 2025 – Die M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) ist erfolgreich ins Geschäftsjahr 2025 gestartet und hat ihren profitablen Wachstumskurs weiter fortgesetzt. Wesentliche Ergebnisverbesserungen resultieren aus konsequent umgesetzten Effizienzmaßnahmen und dem gezielten Ausbau ärztlicher Kapazitäten. Kennzahlen im Überblick Konzernumsatz : +9,5 % auf 92,7 Mio. EUR (Q1 2024: 84,7 Mio. EUR)

: +9,5 % auf 92,7 Mio. EUR (Q1 2024: 84,7 Mio. EUR) EBITDA : +22 % auf 10,0 Mio. EUR (Q1 2024: 8,2 Mio. EUR)

: +22 % auf 10,0 Mio. EUR (Q1 2024: 8,2 Mio. EUR) EBIT : +29 % auf 8,8 Mio. EUR (Q1 2024: 6,8 Mio. EUR)

: +29 % auf 8,8 Mio. EUR (Q1 2024: 6,8 Mio. EUR) EBIT-Marge : 9,5 % (Q1 2024: 8,1 %)

: 9,5 % (Q1 2024: 8,1 %) EBT : +23 % auf 8,6 Mio. EUR (Q1 2024: 7,0 Mio. EUR)

: +23 % auf 8,6 Mio. EUR (Q1 2024: 7,0 Mio. EUR) Ergebnis je Aktie: 0,31 EUR (Q1 2024: 0,26 EUR) Beauty-Segment: Profitabilität erneut deutlich gesteigert Umsatz : +3,6 % auf 25,6 Mio. EUR (Q1 2024: 24,7 Mio. EUR)

: +3,6 % auf 25,6 Mio. EUR (Q1 2024: 24,7 Mio. EUR) EBIT : +24 % auf 6,7 Mio. EUR (Q1 2024: 5,4 Mio. EUR)

: +24 % auf 6,7 Mio. EUR (Q1 2024: 5,4 Mio. EUR) EBIT-Marge: 26 % (Q1 2024: 21,9 %) Das Beauty-Segment bleibt der zentrale Wachstumstreiber der Gruppe. Im ersten Quartal profitierte es insbesondere von Effizienzgewinnen durch optimierte Abläufe und einer gesteigerten Auslastung ärztlicher Kapazitäten. Die gezielte Preisstrategie zur Erschließung neuer Kundengruppen förderte den Ausbau der Marktanteile – ohne die Margenqualität zu beeinträchtigen. Die Positionierung als führender Anbieter hochwertiger ästhetischer Medizin zum besten Preis wird konsequent weiterverfolgt. Handelssegment: Zweistelliges Wachstum bei Umsatz und Ergebnis Umsatz : +12 % auf 67,2 Mio. EUR (Q1 2024: 60,0 Mio. EUR)

: +12 % auf 67,2 Mio. EUR (Q1 2024: 60,0 Mio. EUR) EBIT: +50 % auf 2,1 Mio. EUR (Q1 2024: 1,4 Mio. EUR) Das Handelssegment setzte seine positive Entwicklung im ersten Quartal fort und erzielte erneut zweistellige Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis. Die Profitabilität des Segments konnte weiter ausgebaut werden. Ausblick Die M1 Kliniken AG wird ihren profitablen Wachstumskurs 2025 durch die Expansion nationaler und internationaler Fachzentren weiter vorantreiben. Im Beauty-Segment wird für das Gesamtjahr ein Umsatz zwischen 100 und 120 Mio. EUR angestrebt. Bis 2029 soll dieser auf 200 bis 300 Mio. EUR steigen – bei einer nachhaltigen EBIT-Marge von mindestens 20 %. Die Gruppe verfolgt damit konsequent das Ziel, M1 Med Beauty als weltweit führende Marke für ästhetische Medizin zu etablieren. Die Geschäftstätigkeit der M1-Gruppe ist von aktuellen geopolitischen Entwicklungen nicht betroffen. Es bestehen weder operative Standorte noch Liefer- oder Leistungsbeziehungen in betroffenen Regionen. Über die M1 Kliniken AG Die M1 Kliniken AG ist der führende vollintegrierte Anbieter schönheitsmedizinischer Leistungen in Europa und Australien. Mit einem klar fokussierten Geschäftsmodell, hoher Standardisierung und konsequenter Skalierung betreibt die Gruppe unter der Marke M1 Med Beauty derzeit 58 Fachzentren in zehn Ländern. Sämtliche Behandlungen werden ausschließlich durch qualifizierte Ärzte nach einheitlich hohen Qualitätsstandards durchgeführt und zu marktführenden Preisen angeboten. Die internationale Expansion, die seit Ende 2018 systematisch vorangetrieben wird, bildet die Grundlage für weiteres skalierbares Wachstum und den Ausbau der globalen Marktposition. Mit der M1 Schlossklinik in Berlin betreibt die Gruppe eine der größten und modernsten Kliniken für plastisch-ästhetische Chirurgie in Europa. Die Einrichtung verfügt über vier Operationssäle und 35 Betten.



E-Mail: ir@m1-kliniken.de Kontakt:M1 Kliniken AGGrünauer Straße 512557 BerlinTelefon: +49 (0)30 347 47 44 14E-Mail: ir@m1-kliniken.de

