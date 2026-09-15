Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’714 -1.2%  SPI 19’315 -1.1%  Dow 52’421 -0.3%  DAX 25’276 -0.7%  Euro 0.9428 -0.1%  EStoxx50 6’221 -0.6%  Gold 4’266 -0.8%  Bitcoin 62’774 -1.9%  Dollar 0.8173 0.0%  Öl 107.8 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SpaceX-Aktie freundlich: Ist eine 3-Billionen-Dollar-Bewertung realistisch?
SMG-Aktie sackt ab: Mobiliar senkt Beteiligung - TX Group erhöht Anteil
S&P 500 vor Belastungsprobe: Trumps Politik und hohe Bewertung nähren Korrekturängste
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagvormittag
DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen
Suche...
ETF Sparplan

Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.09.2026 10:30:23

EQS-News: Lukas Enzersdorfer-Konrad wechselt von Bitpanda zur Erste Group und übernimmt neue Gruppenfunktion für Asset Management

Erste Group Bank
110.07 CHF -2.08%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Erste Group Bank AG / Schlagwort(e): Personalie
Lukas Enzersdorfer-Konrad wechselt von Bitpanda zur Erste Group und übernimmt neue Gruppenfunktion für Asset Management (News mit Zusatzmaterial)

15.09.2026 / 10:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Lukas Enzersdorfer-Konrad wechselt von Bitpanda zur Erste Group und übernimmt neue Gruppenfunktion für Asset Management

  • Lukas Enzersdorfer-Konrad verstärkt die Erste Group ab dem ersten Quartal 2027 in einer neu geschaffenen, gruppenweiten Führungsfunktion mit direkter Berichtslinie an CEO Peter Bosek
  • Neue gruppenweite Verantwortung für die integrierte Steuerung von Asset Management und Digital Investing in den acht Kernmärkten der Erste Group
  • Peter Bosek: „Lukas steht für Pioniergeist und bringt umfassende Erfahrung darin mit, Investieren einfacher und zugänglicher zu machen. Er wird dazu beitragen, unser Angebot in allen Märkten noch intuitiver und attraktiver gestalten.“

Die Erste Group bestellt Lukas Enzersdorfer-Konrad zum Executive Director Asset Management. Die neu geschaffene gruppenweite Funktion berichtet direkt an CEO Peter Bosek und soll die strategische Weiterentwicklung des Investmentgeschäfts der Gruppe vorantreiben. Ziel ist es, die Kompetenzen in den Bereichen Asset Management und Digital Investing enger zu verzahnen und einen konsistenten, digitalen Investmentansatz für die 23 Millionen Kund:innen der Erste Group in ihren acht Kernmärkten zu entwickeln.

Lukas Enzersdorfer-Konrad wechselt von Bitpanda zur Erste Group. Zuletzt war er CEO des Unternehmens und verantwortete dessen Weiterentwicklung von einem Krypto-Broker für Privatkund:innen zu einer stark regulierten Investment- und Handelsplattform mit mehr als sieben Millionen Nutzer:innen in 45 Märkten. In seiner neuen Funktion wird er eng mit Robert Kubin zusammenarbeiten, der mit 1. Dezember 2026 die Leitung der Erste Asset Management übernimmt. Gemeinsam sollen sie die Innovationskraft im Investmentgeschäft weiter stärken und das Angebot der Erste Group konsequent an den veränderten Bedürfnissen der Anleger:innen ausrichten.

„Ich freue mich sehr, dass wir Lukas für die Erste Group gewinnen konnten“, sagt Peter Bosek, CEO der Erste Group. „Er steht für Pioniergeist und bringt umfangreiche Erfahrung darin mit, Investieren einfacher und zugänglicher zu machen. Gerade für jüngere Generationen ist das entscheidend.  Junge Menschen investieren heute früher und selbstverständlicher als jede Generation vor ihnen. Ihre Erwartungen verändern sich rasant. Lukas wird dazu beitragen, unser Angebot in allen Märkten noch einfacher, intuitiver und attraktiver zu machen und mehr Menschen in Zentraleuropa den Schritt vom Sparen zum Investieren zu erleichtern.“

Lukas Enzersdorfer-Konrad sagt: „In den vergangenen acht Jahren habe ich aus erster Hand erlebt, wie schnell sich die Erwartungen der Menschen an das Investieren verändern, wenn man es einfach, transparent und zugänglich macht. Die Erste Group verfügt über etwas, das nur wenige Unternehmen in diesem Bereich vorweisen können: das Vertrauen von 23 Millionen Kundinnen und Kunden sowie mit George eine der meistgenutzten Banking-Plattformen Europas. Ich freue mich darauf, diese Stärken mit der Grösse und regionalen Reichweite der Erste Group zu verbinden und gemeinsam das führende Investmentangebot in Zentraleuropa weiterzuentwickeln.“

Bevor er im August 2025 zum CEO von Bitpanda ernannt wurde, hatte Enzersdorfer-Konrad dort mehrere Führungspositionen inne, darunter als Deputy CEO, Chief Operating Officer und Chief Product Officer. Seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2018 baute er zudem den institutionellen Geschäftsbereich massgeblich mit auf und spielte eine zentrale Rolle beim Ausbau der regulatorischen Präsenz von Bitpanda, unter anderem in Österreich und Deutschland. Vor seiner Zeit bei Bitpanda war Enzersdorfer-Konrad unter anderem für Raiffeisen, zeb consulting und die Erste Group tätig. Er studierte Banking & Finance an der Wirtschaftsuniversität Wien und absolvierte zudem Studienaufenthalte am Baruch College in New York. Die Bestellung von Lukas Enzersdorfer-Konrad steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen regulatorischen Genehmigungen.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: Lukas_Enzersdorfer-Konrad
Datei: Peter_Bosek_copyright-erste-group-pavel-becker

15.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Erste Group Bank AG
Am Belvedere 1
1100 Wien
Österreich
Telefon: +43(0)5 0100 - 13425
E-Mail: press@erstegroup.com
Internet: www.erstegroup.com
ISIN: AT0000652011
WKN: 909943
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: PQOH26KWDF7CG10L6792
EQS News ID: 2399456

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2399456  15.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Erste Group Bank AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Erste Group Bank AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:42 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
09:40 Erneute Flucht in die Schwergewichte
09:32 Marktüberblick: Softwareaktien gesucht
08:15 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Erholungsversuch zum Wochenbeginn
14.09.26 Logo WHS Nasdaq stürzt 500 Punkte ab – dann kommt das Long-Signal!
14.09.26 Der Preis der Wende: Volkswagens Kampf um die Zukunft
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’624.45 16.14 SX7BOU
Short 14’747.47 13.99 S3BCYU
Short 15’312.94 8.86 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’714.28 15.09.2026 10:34:27
Long 13’328.58 19.40 SLBIBU
Long 13’057.33 13.99 SU3B7U
Long 12’473.99 8.83 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
Novo Nordisk-Aktie: Neuer Name „Novo“ für die nächste Comeback-Phase
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
UBS Aktie News: UBS am Mittag tiefer
UBS-Aktie tiefer: Fusion von drei Immobilienfonds wird umgesetzt
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
Fed-Zinsentscheid rückt näher: SMI schliesst in Grün -- DAX schlussendlich im Minus -- US-Börsen zum Handelsende tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagmittag auf rotem Terrain
HUGO BOSS-Aktie tiefer: Aufsichtsratschef gibt nach Frasers-Offensive auf

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.