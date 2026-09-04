Lübke Kelber Aktie 127474704 / DE000A35JR33
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04.09.2026 15:54:53
EQS-News: Lübke Kelber mit Veränderungen im Vorstand
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EQS-News: Lübke Kelber AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Lübke Kelber mit Veränderungen im Vorstand
Frankfurt am Main, 4. September 2026 – Marc Sahling, CEO der Lübke Kelber AG, wird das Unternehmen zum 30. September 2026 auf eigenen Wunsch verlassen und sich einer neuen beruflichen Aufgabe widmen.
Auf Basis des in den vergangenen Jahren Erreichten, richtet die Lübke Kelber AG ihren Blick auf die weitere Skalierung und stärkere Verzahnung ihrer Geschäftsbereiche. Im Fokus stehen der Ausbau wiederkehrender Erlöse sowie die Stärkung von Profitabilität und Cashflow. Gleichzeitig sollen das Geschäft mit institutionellen Investoren ausgebaut und die Positionierung am Kapitalmarkt weiter gestärkt werden. Mit der breiteren Aufstellung des Vorstands will Lübke Kelber zudem strategische und operative Führungskompetenz über die verschiedenen Geschäftsbereiche hinweg stärker bündeln.
In den vergangenen Jahren hat sich die Lübke Kelber AG von einem stark transaktionsorientierten Immobilienberatungsunternehmen zu einer breit aufgestellten Immobilienplattform weiterentwickelt. Neben dem klassischen Transaktionsgeschäft wurden insbesondere das Asset- und Investment Management, das Property Management sowie der Bereich Living und damit verbundene wiederkehrende Erlösquellen ausgebaut.
„Marc Sahling hat diese Entwicklung massgeblich vorangetrieben und wichtige unternehmerische Impulse gesetzt. Dafür und für seinen grossen persönlichen Einsatz danke ich ihm ausdrücklich. Wir haben seinen Entschluss in den vergangenen Wochen offen und vertrauensvoll miteinander besprochen und gehen nach vielen gemeinsamen Jahren in grosser Verbundenheit auseinander. Für seinen weiteren persönlichen und beruflichen Weg wünsche ich ihm alles Gute“, sagt Jürgen F. Kelber, Aufsichtsrat der Lübke Kelber AG.
Die Lübke Kelber AG wird den eingeschlagenen Weg als integrierte Immobilienplattform konsequent weiterverfolgen und das Unternehmen damit unabhängiger von einzelnen Transaktionen und Marktphasen aufstellen.
Über Lübke Kelber
04.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lübke Kelber AG
|Taunusstr. 6
|60329 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)69 99991400
|E-Mail:
|zentrale@luebke-kelber.de
|Internet:
|www.luebke-kelber-ag.de
|ISIN:
|DE000A35JR33
|WKN:
|A35JR3
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt
|LEI Code:
|391200GBVCY0TVHFDV65
|EQS News ID:
|2394386
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2394386 04.09.2026 CET/CEST
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