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04.09.2026 15:54:53

EQS-News: Lübke Kelber mit Veränderungen im Vorstand

Lübke Kelber
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EQS-News: Lübke Kelber AG / Schlagwort(e): Personalie
Lübke Kelber mit Veränderungen im Vorstand

04.09.2026 / 15:54 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Lübke Kelber mit Veränderungen im Vorstand

Frankfurt am Main, 4. September 2026 – Marc Sahling, CEO der Lübke Kelber AG, wird das Unternehmen zum 30. September 2026 auf eigenen Wunsch verlassen und sich einer neuen beruflichen Aufgabe widmen.

Dr. Karsten Lieser, bislang Geschäftsführer der Lübke Kelber Investment Partners und CIO, wurde mit Wirkung zum 24. August 2026 in den Vorstand der Lübke Kelber AG berufen. Darüber hinaus wird der Vorstand spätestens zum Jahresende um eine weitere Persönlichkeit ergänzt. Die entsprechende vertragliche Vereinbarung ist bereits abgeschlossen. Über die Personalie wird das Unternehmen zu gegebener Zeit gesondert informieren.

Auf Basis des in den vergangenen Jahren Erreichten, richtet die Lübke Kelber AG ihren Blick auf die weitere Skalierung und stärkere Verzahnung ihrer Geschäftsbereiche. Im Fokus stehen der Ausbau wiederkehrender Erlöse sowie die Stärkung von Profitabilität und Cashflow. Gleichzeitig sollen das Geschäft mit institutionellen Investoren ausgebaut und die Positionierung am Kapitalmarkt weiter gestärkt werden. Mit der breiteren Aufstellung des Vorstands will Lübke Kelber zudem strategische und operative Führungskompetenz über die verschiedenen Geschäftsbereiche hinweg stärker bündeln.

In den vergangenen Jahren hat sich die Lübke Kelber AG von einem stark transaktionsorientierten Immobilienberatungsunternehmen zu einer breit aufgestellten Immobilienplattform weiterentwickelt. Neben dem klassischen Transaktionsgeschäft wurden insbesondere das Asset- und Investment Management, das Property Management sowie der Bereich Living und damit verbundene wiederkehrende Erlösquellen ausgebaut.

„Marc Sahling hat diese Entwicklung massgeblich vorangetrieben und wichtige unternehmerische Impulse gesetzt. Dafür und für seinen grossen persönlichen Einsatz danke ich ihm ausdrücklich. Wir haben seinen Entschluss in den vergangenen Wochen offen und vertrauensvoll miteinander besprochen und gehen nach vielen gemeinsamen Jahren in grosser Verbundenheit auseinander. Für seinen weiteren persönlichen und beruflichen Weg wünsche ich ihm alles Gute“, sagt Jürgen F. Kelber, Aufsichtsrat der Lübke Kelber AG.

Die Lübke Kelber AG wird den eingeschlagenen Weg als integrierte Immobilienplattform konsequent weiterverfolgen und das Unternehmen damit unabhängiger von einzelnen Transaktionen und Marktphasen aufstellen.

 

Über Lübke Kelber

Die Lübke Kelber AG ist eine führende, vollintegrierte Immobilien-Plattform in Deutschland. Als Investment- und Assetmanager mit eigenem Property Management sowie starken Vertriebsteams im Brokerage und der Wohnungsprivatisierung gestalten wir den gesamten Immobilienlebenszyklus mit. Seit 60 Jahren begleiten wir Investoren verlässlich und verantwortungsvoll für nachhaltige Stabilität.
 
Mehr Informationen unter http://www.luebke-kelber-ag.de.


04.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lübke Kelber AG
Taunusstr. 6
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 99991400
E-Mail: zentrale@luebke-kelber.de
Internet: www.luebke-kelber-ag.de
ISIN: DE000A35JR33
WKN: A35JR3
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt
LEI Code: 391200GBVCY0TVHFDV65
EQS News ID: 2394386

 
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2394386  04.09.2026 CET/CEST

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