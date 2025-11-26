LM PAY Spolka Akcyjna Bearer Shs For Series A and B Aktie 131001952 / PLLMPAY00016
26.11.2025 18:24:14
EQS-News: LM PAY gibt vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt
EQS-News: LM Pay S.A.
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Quartalsergebnis
Warschau, 26. November 2025 – LM PAY S.A. (ISIN: PLLMPAY00016) ist ein innovatives technologiegetriebenes FinTech-Unternehmen, das Embedded-Finance-Lösungen im Gesundheitswesen, der Schönheits- und Versicherungsbranche in Polen anbietet. Das Unternehmen stellt sofortige und verbindliche Kreditentscheidungen am Point of Service bereit und ermöglicht es Patienten und Kunden, sofortigen Zugang zu wichtigen Dienstleistungen sowie eine bequeme Konsumentenfinanzierung zu erhalten.
Umsatzentwicklung
EBIT-Entwicklung
Kundenbasis
Wiederkehrende Kunden
Über LM PAY:
LM PAY S.A. ist ein schnell wachsendes FinTech-Unternehmen, das sich auf Embedded-Finance-Lösungen für Gesundheitsdienstleistungen, Schönheitsbehandlungen und Kfz-Versicherungen in Polen spezialisiert hat. Die Plattform ist in die Arbeitsabläufe von über 13.000 Kliniken, Schönheitssalons und Versicherungsvermittlern in ganz Polen integriert, vereinfacht die Finanzierung für Patienten und Kunden und sorgt gleichzeitig für sofortige Zahlungen an die Anbieter. Mit mehr als zehn Jahren Markterfahrung und einer Börsennotierung in Düsseldorf (ISIN: PLLMPAY00016) ist LM PAY bestens für weiteres Wachstum aufgestellt.
Investor Relations & Finanzmedien in Deutschland:
Investor Relations & Finanzmedien in Polen:
26.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LM Pay S.A.
|Lechicka 23a
|02-156 Warsaw
|Polen
|ISIN:
|PLLMPAY00016
|WKN:
|A3EWU0
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)
|EQS News ID:
|2236456
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2236456 26.11.2025 CET/CEST
Analysen zu LM PAY Spolka Akcyjna Bearer Shs For Series A and B
