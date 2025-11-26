Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'822 0.4%  SPI 17'616 0.4%  Dow 47'550 0.9%  DAX 23'726 1.1%  Euro 0.9323 -0.2%  EStoxx50 5'656 1.5%  Gold 4'169 0.9%  Bitcoin 71'662 1.6%  Dollar 0.8042 -0.4%  Öl 62.6 -0.1% 
26.11.2025 18:24:14

EQS-News: LM PAY gibt vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt

LM PAY Spolka Akcyjna Bearer Shs For Series A and B
39.20 EUR 0.00%
EQS-News: LM Pay S.A. / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Quartalsergebnis
LM PAY gibt vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt

26.11.2025 / 18:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Warschau, 26. November 2025 – LM PAY S.A. (ISIN: PLLMPAY00016) ist ein innovatives technologiegetriebenes FinTech-Unternehmen, das Embedded-Finance-Lösungen im Gesundheitswesen, der Schönheits- und Versicherungsbranche in Polen anbietet. Das Unternehmen stellt sofortige und verbindliche Kreditentscheidungen am Point of Service bereit und ermöglicht es Patienten und Kunden, sofortigen Zugang zu wichtigen Dienstleistungen sowie eine bequeme Konsumentenfinanzierung zu erhalten.

Umsatzentwicklung
Der kumulierte Umsatz nach den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 belief sich auf 23,8 Mio. PLN (5,6 Mio. €) und lag damit deutlich über dem Vorjahreswert von 15,8 Mio. PLN (3,7 Mio. €). Dies entspricht einem Wachstum von rund 50%, das insbesondere durch neue Partnerschaften sowie eine steigende Nachfrage nach Gesundheits-, Schönheits- und Versicherungsdienstleistungen getragen wurde.

EBIT-Entwicklung
Das kumulierte EBIT betrug 6,5 Mio. PLN (0,5 Mio. €). Der Rückgang von 12,8 % im Vergleich zu 2024 ist im Wesentlichen auf ein einmaliges Ereignis im Vorjahr zurückzuführen – den Verkauf eines Forderungsportfolios –, das die Vergleichbarkeit der Ergebnisse beeinflusst.

Kundenbasis
Sehr positiv entwickelte sich auch die Kundengewinnung. Die Anzahl der betreuten Kunden stieg in den ersten neun Monaten 2025 um 12 % auf insgesamt 33.000. Dieses Wachstum ist insbesondere auf ein effizientes Onboarding in Kliniken und Salons zurückzuführen, das wesentlich zur Ausweitung der Kundenbasis beitrug.

Wiederkehrende Kunden
Die starke Bindung der Kunden an LM PAY spiegelt sich im steigenden Anteil wiederkehrender Nutzer wider. Im dritten Quartal 2025 lag dieser Anteil bei 33 % und somit über den 30 % des Vorjahresquartals. Dies unterstreicht die kontinuierlich hohe Kundenzufriedenheit sowie die stabile Nachfrage nach den angebotenen Lösungen.

Über LM PAY:

LM PAY S.A. ist ein schnell wachsendes FinTech-Unternehmen, das sich auf Embedded-Finance-Lösungen für Gesundheitsdienstleistungen, Schönheitsbehandlungen und Kfz-Versicherungen in Polen spezialisiert hat. Die Plattform ist in die Arbeitsabläufe von über 13.000 Kliniken, Schönheitssalons und Versicherungsvermittlern in ganz Polen integriert, vereinfacht die Finanzierung für Patienten und Kunden und sorgt gleichzeitig für sofortige Zahlungen an die Anbieter. Mit mehr als zehn Jahren Markterfahrung und einer Börsennotierung in Düsseldorf (ISIN: PLLMPAY00016) ist LM PAY bestens für weiteres Wachstum aufgestellt.

Investor Relations & Finanzmedien in Deutschland:
Meister Consulting GmbH
Tobias Meister
Telefon +49 (0) 2983 908121
Mobil +49 (0) 170 2939080
meister@meisterconsult.com

Investor Relations & Finanzmedien in Polen:
LM PAY S.A.
Grzegorz Pieszak
Mobil +48 881 780 994
grzegorz.pieszak@lmpay.pl

 


26.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: LM Pay S.A.
Lechicka 23a
02-156 Warsaw
Polen
ISIN: PLLMPAY00016
WKN: A3EWU0
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)
EQS News ID: 2236456

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2236456  26.11.2025 CET/CEST

