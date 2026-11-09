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09.11.2026 19:31:03
EQS-News: LION E-Mobility publishes preliminary 9M 2026 figures and adjusts guidance
|
EQS-News: LION E-Mobility AG
/ Key word(s): 9 Month figures
LION E-Mobility publishes preliminary 9M 2026 figures and adjusts guidance
09.11.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|LION E-Mobility AG
|Chamerstrasse 172
|6300 Zug
|Switzerland
|Phone:
|+41 (0) 41 749 40 75
|E-mail:
|info@lionemobility.com
|Internet:
|www.lionemobility.com
|ISIN:
|CH0560888270
|WKN:
|A2QH97
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Munich (m:access), Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200APPWFDYDGV1M54
|EQS News ID:
|2431226
|End of News
|EQS News Service
|
2431226 09.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu LION E-Mobility AG
Analysen zu LION E-Mobility AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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