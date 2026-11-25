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25.11.2026 10:00:03
EQS-News: LIBERO ist nominiert für den Corporate Live Wire Global Award 2026
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EQS-News: LIBERO football finance AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
CORPORATE NEWS | LIBERO football finance AG
Frankfurt am Main, 25.11.2026 / 10:00 CET/CEST
LIBERO ist nominiert für den Corporate Live Wire Global Award 2026
Die LIBERO football finance AG informiert über ihre Nominierung für den Corporate Live Wire Global Award 2026 in der Kategorie Football Finance Services of the Year.
Die LIBERO football finance AG wurde darüber informiert, dass sie mit der LIBERO Exchange auf der Shortlist für den Corporate Live Wire Global Award 2026 in der Kategorie Football Finance Services of the Year steht. Die Corporate Live Wire Global Awards sind ein jährlich stattfindendes Wirtschaftspreisprogramm, das vom britischen Verlag Corporate LiveWire veranstaltet wird und Unternehmen sowie Fachleute aus wichtigen Branchen auszeichnet. Nach der Ausgabe 2025/26 läuft derzeit der Preisverleihungszyklus 2026/27. Die Gewinner werden im Januar 2027 bekanntgegeben.
Die LIBERO Exchange ist eine Plattform zur Vermittlung von jeglichen Finanzierungsanfragen, die ein Fussballclub hat. Auf der Finanzierungseite konnte Libero neben Banken auch Kreditfonds als Geldgeber gewinnen. Zwei innovative Finanzierungsbeispiele von Fonds befinden sich mit der Kaderfinanzierung und einer permanenten Kreditlinie für Clubs auf der LIBERO Homepage mit einem Kurzsteckbrief. Die LIBERO Exchange bietet zusammengefasst folgende Vorteile:
Neben Finanzierungsthemen können Fussballvereine und Club Investoren auch sämtliche sonstigen Dienstleistungsanfragen auf der LIBERO Exchange platzieren.
Der Vorstandsvorsitzende der LIBERO football finance AG, Dr. Dirk Rogowski, kommentiert: „Die Nominierung für den Corporate Live Wire Global Award in der Kategorie Football Finance Services of the Year ist eine erneute, grosse, positive Überraschung für uns. Es zeigt die Stärke und Innovation unseres Angebotes."
Kontakt:
Dr. Dirk Rogowski, Vorstand, dr@lff.ag
Über die LIBERO football finance AG
Die im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notierte
Disclaimer
Kontakt:
Dr. Dirk Rogowski
dr@Libero-football-finance.com
25.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LIBERO football finance AG
|Taunusanlage 9-10
|60329 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 5050 604247
|Fax:
|+49 69 5050 60429
|E-Mail:
|info@libero-football-finance.com
|Internet:
|www.libero-football-finance.com
|ISIN:
|DE000A161N22
|WKN:
|A161N2
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900Y2B3X8XMAPUH28
|EQS News ID:
|2441908
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2441908 25.11.2026 CET/CEST
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