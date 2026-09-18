EQS-News: LIBERO erhält Investment Excellence Award 2026

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LIBERO erhält Investment Excellence Award 2026



18.09.2026 / 09:03 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CORPORATE NEWS | LIBERO football finance AG

Frankfurt am Main, 18.09.2026 / 09:00 CET/CEST

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LIBERO erhält Investment Excellence Award 2026

Die LIBERO football finance AG informiert über die Verleihung des Investment Excellence Award 2026 in der Kategorie Most Innovative Sports Finance Company 2026 – Europe.

Die LIBERO football finance AG wurde insbesondere für die selbst entwickelte LIBERO Exchange Plattform geehrt. Der Investment Excellence Award wird verliehen von Wealth & Finance International. Weitere Informationen finden Sie unter: https://wealthandfinance.digital/winners/libero-football-finance-ag

Die LIBERO Exchange ist eine Plattform zur Vermittlung von jeglichen Finanzierungsanfragen, die ein Fussballclub hat. Auf der Finanzierungseite konnte Libero neben Banken auch Kreditfonds als Geldgeber gewinnen. Zwei innovative Finanzierungsbeispiele von Fonds befinden sich mit der Kaderfinanzierung und einer permanenten Kreditlinie für Clubs auf der LIBERO Homepage mit einem Kurzsteckbrief. Die LIBERO Exchange bietet zusammengefasst folgende Vorteile:

Anbietervielfalt senkt die Kosten für die Vereine

Lösung für das Problem der Grosskreditgrenze

Einfache Bildung von Finanzierungskonsortien

Kurzfristige, qualitative Einschätzung aus dem LIBERO Netzwerk

Schnelle Entscheidungen durch neue Finanzierungsanbieter

Systematische Datenbereitstellung für die Finanzierer

Einheitliches Rating für Fussballvereine (in Arbeit)

Neben Finanzierungsthemen können Fussballvereine und Club Investoren auch sämtliche sonstigen Dienstleistungsanfragen auf der LIBERO Exchange platzieren.

Der Vorstandsvorsitzende der LIBERO football finance AG, Dr. Dirk Rogowski, kommentiert: „Die Verleihung des Investment Excellence Award 2026 ist eine sehr positive Überraschung für uns. Es zeigt erneut die Stärke und Innovation unseres Angebotes."

Kontakt:

Dr. Dirk Rogowski, Vorstand, dr@lff.ag

Über die LIBERO football finance AG

Die im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notierte

LIBERO football finance AG (ISIN: DE000A161N22) hat sich auf die ganzheitliche Betreuung von Fussballvereinen in allen Finanzierungs- und Rentabilita¨tsfragen spezialisiert und bietet umfassende Beratungsleistungen rund um alle wirtschaftlichen Belange von Profifussballvereinen.

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Solche Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete zukünftige Geschäftsentwicklung der LIBERO, erwartete Effizienzgewinne und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung der LIBERO sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen Ergebnisse, Restrukturierungskosten und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Planungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind unter anderem die Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in denen die LIBERO einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum Risikomanagement , Risiken aufgrund gesetzlicher Änderungen sowie andere Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die LIBERO ist nicht verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.

Kontakt:Dr. Dirk Rogowskidr@Libero-football-finance.com