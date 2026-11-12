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12.11.2026 13:00:03

EQS-News: Lenzing investiert EUR 27 Mio. (USD 31 Mio.) zur Stärkung der Spezialfaserkapazitäten für Vliesstoffanwendungen in Mobile, USA

Lenzing
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EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Lenzing investiert EUR 27 Mio. (USD 31 Mio.) zur Stärkung der Spezialfaserkapazitäten für Vliesstoffanwendungen in Mobile, USA

12.11.2026 / 13:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Lenzing investiert EUR 27 Mio. (USD 31 Mio.) zur Stärkung der Spezialfaserkapazitäten für Vliesstoffanwendungen in Mobile, USA

  • Im Einklang mit der Strategie „Grow NW. Reset TX.“ investiert die Lenzing Gruppe EUR 27 Mio. (USD 31 Mio.) in ihren Lyocell-Faserproduktionsstandort in Mobile, USA
  • Ausbau der Kurzschnittfaserkapazitäten erhöht die Produktionsflexibilität und beschleunigt Innovationen im Bereich der Spezialfasern für Vliesstoffe
  • Die Investition stärkt die Rolle des Standorts Mobile im globalen Vliesstoffgeschäft von Lenzing und ermöglicht die Bereitstellung massgeschneiderter Spezialfaserlösungen

Lenzing, 12. November 2026 – Die Lenzing Gruppe investiert EUR 27 Mio. (USD 31 Mio.) in den Ausbau ihrer Spezialfaserkapazitäten am Produktionsstandort Mobile, Alabama (USA), und unterstreicht damit ihr langfristiges Engagement im Vliesstoffgeschäft. Im Einklang mit der Strategie „Grow Nonwovens. Reset Textiles.“ wird die Investition die Rolle des Standorts innerhalb des globalen Vliesstoffgeschäfts von Lenzing stärken und die Entwicklung massgeschneiderter, holzbasierter Faserlösungen für spezialisierte Vliesstoffanwendungen unterstützen.

„Vliesstoffe sind ein strategisches Wachstumsfeld für Lenzing. Die Investition in Mobile spiegelt unser klares Bekenntnis wider, unsere Kompetenzen in diesem Geschäft weiter auszubauen und die Präsenz von Lenzing in Nord- und Südamerika sowie weltweit zu stärken“, sagt Georg Kasperkovitz, Vorstandsvorsitzender der Lenzing Gruppe. „Die Investition wird die Kapazitäten von Mobile im Bereich der Spezialfasern, darunter Lyocell-Kurzschnittfasern, sowie bei künftigen Innovationen erweitern. Dadurch kann Lenzing ein breiteres Sortiment an Spezialfasern für Vliesstoffe anbieten.“

„Mit den erweiterten Kapazitäten in Mobile sind wir besser aufgestellt, um unsere Kunden bei der Entwicklung innovativer Lösungen zu unterstützen und Mehrwert für sie zu schaffen“, sagt Patricia A. Sargeant, EVP Global Nonwovens bei Lenzing. „Diese Investition eröffnet neue Möglichkeiten für eine engere Zusammenarbeit und die Markteinführung differenzierter Lösungen und fördert gleichzeitig den Wandel von fossilen Fasern zu holzbasierten Fasern in Vliesstoffprodukten.“

Die Investition in Mobile ist Teil des Investitionsprogramms der Lenzing Gruppe in Höhe von insgesamt EUR 50 Mio. für ihr Vliesstoffgeschäft. Dieses umfasst auch die bereits angekündigte Investition von EUR 23 Mio. zur Erweiterung der Produktionskapazitäten am Standort Lenzing in Österreich. Gemeinsam unterstreichen diese Investitionen das langfristige Engagement von Lenzing für Innovationen und nachhaltiges Wachstum in den Spezialfasermärkten für Vliesstoffanwendungen.

 

Foto-Download:

https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=N1P0d3m5G4r9

 

Ihre Kontakte für  
 
Media Relations: 
 
Corporate Communications 
Lenzing Aktiengesellschaft 
Werkstrasse 2, 4860 Lenzing, Austria 
 
Telefon  +43 664 6112534 
E-Mail  media@lenzing.com 
Web     www.lenzing.com 
 		  
 
 
   

   

Über die Lenzing Gruppe
 
Die Lenzing Gruppe ist ein international tätiges Unternehmen, das holzbasierte Produktlösungen für die Textil- und Vliesstoffindustrie entwickelt und herstellt. Als eines der wenigen Unternehmen weltweit vereint Lenzing die Produktion von Cellulosefasern und Filamenten, sowie Faserzellstoff und Bioraffinerieprodukten unter einem Dach und deckt somit wesentliche Produktionsschritte unternehmensintern ab. Die holzbasierten Spezialfasern und Filamente von Lenzing werden für anspruchsvolle und hochspezialisierte Kundenanforderungen und Anwendungsbereiche entwickelt und kommen in einer Vielzahl von Endprodukten zum Einsatz, darunter Bekleidung, Heimtextilien, Hygieneprodukte sowie medizinische und industrielle Anwendungen. Sie werden unter den Produktmarken TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™ und LENZING™ vermarktet.
 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.lenzing.com
 
Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2025
Umsatz: EUR 2,60 Mrd.
Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen
Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.738
 
TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™, LENZING™ und REFIBRA™ sind Marken der Lenzing AG.

 


12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Telefon: +43 7672-701-0
Fax: +43 7672-96301
E-Mail: office@lenzing.com
Internet: www.lenzing.com
ISIN: AT0000644505
Indizes: ATX
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 529900BKFJBI0QRDJH63
EQS News ID: 2433756

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2433756  12.11.2026 CET/CEST

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