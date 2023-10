EQS-News: Leifheit Aktiengesellschaft: Neuer Vorstandsvorsitzender bestellt

EQS-News: LEIFHEIT Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Leifheit Aktiengesellschaft: Neuer Vorstandsvorsitzender bestellt



17.10.2023 / 13:59 CET/CEST

Leifheit Aktiengesellschaft: Neuer Vorstandsvorsitzender bestellt Der Aufsichtsrat der Leifheit AG bestellt Herrn Alexander Reindler zum neuen Vorsitzenden des Vorstandes (CEO)

Nassau, 17. Oktober 2023 – Der Aufsichtsrat der Leifheit AG (ISIN DE0006464506), einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsprodukten in Europa, hat Herrn Alexander Reindler (54) mit Wirkung zum 1. Dezember 2023 zum neuen Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens bestellt. Er übernimmt die Rolle von Herrn Stefan De Loecker, der den Vorstandsvorsitz seit August 2023 interimistisch wahrnimmt und der mit dem Eintritt von Herrn Alexander Reindler sein Mandat als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Leifheit AG wieder aufnehmen wird. Neben der Gesamtverantwortung als Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer (CEO) wird Herr Alexander Reindler die Bereiche Marketing, Vertrieb, Personal/Recht & IP sowie das Handelsmarkengeschäft von Birambeau und Herby direkt verantworten. Dem Vorstandsteam der Leifheit AG gehören weiterhin Herr Marco Keul (CFO) und Herr Igor Iraeta Munduate (COO) an. Herr Alexander Reindler hat sein Berufsleben in der Konsumgüterindustrie bei der Beiersdorf AG verbracht. Er bringt mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in leitenden Positionen im Marketing, Vertrieb und Geschäftsführung mit. Dabei war er unter anderem in Deutschland, Russland, Lateinamerika und Afrika tätig und verantwortete zuletzt seit 2019 das globale Health Care Geschäft ( Hansaplast , Elastoplast, Curitas) bei der Beiersdorf AG. Unter seiner Führung gelang ein einmaliger Turnaround von einem stagnierenden Geschäft in einen Wachstumsmotor des Unternehmens mit Ausbau der Marktpositionen und hoher Profitabilität. Dabei entwickelte sich der Geschäftsbereich gleichzeitig zu einem Vorreiter moderner Mitarbeiterführung und hoher Mitarbeitermotivation. Herr Alexander Reindler ist verheiratet und hat zwei Kinder. „Wir freuen uns, dass wir Herrn Alexander Reindler für Leifheit gewinnen konnten. Seine langjährige Erfahrung im Konsumgütergeschäft und seine profunden Kenntnisse internationaler Märkte über sämtliche Unternehmensbereiche geben ihm eine breite unternehmerische Perspektive. Er bringt den notwendigen Schwung in unsere gemeinsamen Anstrengungen für Leifheits Zukunft", erklärt Dr. Günter Blaschke, Aufsichtsratsvorsitzender der Leifheit AG. Ein Foto von Herrn Alexander Reindler steht auf unserer Website unter https://www.leifheit-group.com/presse/mediathek/ zum Download bereit.

Über Leifheit Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle - zwei der bekanntesten Haushaltsmarken Deutschlands - zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Der Leifheit-Konzern beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de und www.soehnle.de.

Kontakt:

Leifheit AG

D-56377 Nassau

ir@leifheit.com

