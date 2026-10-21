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21.10.2026 19:35:33

EQS-News: Leifheit Aktiengesellschaft: Leifheit passt Prognose für 2026 an und beschleunigt konsequente Umsetzung des Performanceprogramms FOCUS

LEIFHEIT
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EQS-News: LEIFHEIT Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung/9-Monatszahlen
Leifheit Aktiengesellschaft: Leifheit passt Prognose für 2026 an und beschleunigt konsequente Umsetzung des Performanceprogramms FOCUS

21.10.2026 / 19:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Leifheit Aktiengesellschaft: Leifheit passt Prognose für 2026 an und beschleunigt konsequente Umsetzung des Performanceprogramms FOCUS

  • Vorläufige Geschäftszahlen für die ersten neun Monate weiterhin von schwacher Konsum- und Marktentwicklung geprägt
  • Konsequente Umsetzung der Massnahmen des Performanceprogramms FOCUS und des damit verbundenen Kostensenkungsprogramms
  • Verkleinerung des Vorstands auf zwei Mitglieder
  • Fortsetzung der Wachstumsinitiativen im Schlussquartal
  • Prognose für das Gesamtjahr 2026 angepasst

Nassau (Deutschland), 21. Oktober 2026 – Der Vorstand der Leifheit AG (ISIN DE0006464506) hat heute auf Basis der vorläufigen Geschäftszahlen der ersten neun Monate 2026 sowie vor dem Hintergrund der beschleunigten Umsetzung des Performanceprogramms FOCUS und der vorzeitigen Beendigung des Dienstvertrags des Vorstands Operations zum 31. Dezember 2026 eine Neueinschätzung der Erwartungen für das Gesamtjahr 2026 vorgenommen.

Vorläufige Geschäftszahlen in den ersten neun Monaten 2026

Trotz eines weiterhin rückläufigen Marktumfelds konnte Leifheit im Kerngeschäft Marktanteile gewinnen und seine Wettbewerbsposition stärken. Die anhaltend spürbare Konsumzurückhaltung belastete jedoch die Nachfrage und führte auch im dritten Quartal zu einer rückläufigen Umsatzentwicklung. Nach vorläufigen Berechnungen erzielte der Leifheit-Konzern in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von 169,1 Mio. EUR (9M 2025: 179,0 Mio. EUR).

Das Konzernergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) erreichte -2,9 Mio. EUR (9M 2025: 5,4 Mio. EUR). Im Ergebnis sind Einmaleffekte aus dem FOCUS-Programm in Höhe von 2,0 Mio. EUR enthalten. Im dritten Quartal 2026 lag das Konzern-EBIT bei -0,2 Mio. EUR (Q3 2025: 3,4 Mio. EUR).

Prognose 2026

Vor dem Hintergrund der weiterhin rückläufigen Marktentwicklung passt der Vorstand seine Prognose für den Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2026 leicht an. Trotz positiver Dynamik im vierten Quartal wird nun ein Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr (232,6 Mio. EUR) erwartet.

Der Vorstand erwartet nun ein Konzern-EBIT zwischen -5 bis -6 Mio. EUR. Bisher war ein EBIT von 0 Mio. EUR erwartet worden. Im prognostizierten Ergebnis sind Sonderaufwendungen in Höhe von etwa 7 Mio. EUR für die Umsetzung des Performanceprogramms FOCUS sowie für Rückstellungen im Zusammenhang mit der vorzeitigen Vertragsbeendigung des Vorstands Operations enthalten. Ohne die Einmaleffekte wird nun mit einem EBIT vor Sondereffekten von etwa 1 bis 2 Mio. EUR gerechnet.

Der Free Cashflow wird im Gesamtjahr 2026 voraussichtlich bei -1 bis -2 Mio. EUR liegen. Zuletzt wurde ein Wert von 0 Mio. EUR erwartet (Vorjahr: 6,4 Mio. EUR).

Verkleinerung des Vorstands

Der Aufsichtsrat hat die Verkleinerung des Vorstands der Leifheit AG von bisher drei auf zwei Mitglieder beschlossen. Igor Iraeta Munduate (Vorstand Operations) und der Aufsichtsrat der Leifheit AG haben sich im gegenseitigen Einvernehmen auf die vorzeitige Beendigung seines Dienstverhältnisses zum 31. Dezember 2026 verständigt.

Stefan De Loecker, Aufsichtsratsvorsitzender der Leifheit AG, erklärt: „Die Zusammenführung von Verantwortlichkeiten auf der Vorstandsebene vereinfacht Entscheidungswege, erhöht die organisatorische Schlagkraft und trägt zur nachhaltigen Kostensenkung bei. Herr Iraeta Munduate hat in den vergangenen Jahren massgeblich dazu beigetragen, den Operations-Bereich weiterzuentwickeln und wichtige Impulse in den Bereichen Effizienz, Supply Chain und Digitalisierung zu setzen. Herr Iraeta Munduate leistete damit einen wesentlichen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Wir danken ihm dafür sowie für sein grosses Engagement und wünschen ihm für seine persönliche und berufliche Zukunft alles Gute.“

Beschleunigte Umsetzung des Performanceprogramms FOCUS

Alexander Reindler, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG, erläutert: „Gerade weil das Marktumfeld herausfordernd bleibt, beschleunigen wir die Transformation von Leifheit. Die Umsetzung der Massnahmen des Performanceprogramms FOCUS zur strukturellen Transformation des Konzerns und des damit verbundenen Kostensenkungsprogramms verläuft planmässig. Wir werden die eingeleiteten strategischen Initiativen auch im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 konsequent fortsetzen.“

FOCUS schafft die Grundlage für eine nachhaltig verbesserte Ertragskraft des Konzerns. Das Programm umfasst insbesondere die Einführung eines neuen Organisations- und Steuerungsmodells, die Straffung der Konzernstrukturen, die gezielte Digitalisierung zentraler Prozesse sowie die Reduzierung von Stellen. Die Umsetzung des Programms führt zu einmaligen Personal- und Sachaufwendungen von insgesamt bis zu 9,6 Mio. EUR. Dem stehen ab dem Geschäftsjahr 2027 erste positive Effekte und ab dem Geschäftsjahr 2028 dauerhaft wiederkehrende jährliche Kosteneinsparungen von voraussichtlich mehr als 8 Mio. EUR gegenüber. Im Kern wird durch das FOCUS-Programm die Grundlage für eine nachhaltige Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Ertragskraft des Konzerns in den kommenden Jahren geschaffen. 

Parallel zur organisatorischen Transformation treibt Leifheit den bereits gestarteten Markenrelaunch weiter voran. Dazu wird die Produktpräsentation am Point of Sale – stationär wie online – weiter konsequent modernisiert und die Vermarktung der Innovationen auf die veränderten Verbraucherbedürfnisse ausgerichtet. Mit der Umsetzung der strategischen Initiativen legt Leifheit die Grundlage für eine effizientere Organisation, eine höhere Wettbewerbsfähigkeit und eine nachhaltige Verbesserung der Ertragskraft in den kommenden Jahren.

 

Über Leifheit

Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle – zwei der bekanntesten Haushaltsmarken Deutschlands – zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de und www.soehnle.de.



Kontakt:
Leifheit AG
D-56377 Nassau
ir@leifheit.com
+49 2604 977218

21.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Leifheit Aktiengesellschaft
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56377 Nassau
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Telefon: 02604 977-0
Fax: 02604 977-340
E-Mail: ir@leifheit.com
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