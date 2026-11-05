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05.11.2026 08:07:53
EQS-News: Leifheit AG veröffentlicht Q3-Mitteilung 2026 und beschleunigt Performanceprogramm FOCUS
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EQS-News: LEIFHEIT Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung
Leifheit AG veröffentlicht Q3-Mitteilung 2026 und beschleunigt Performanceprogramm FOCUS
Alexander Reindler, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG, erläutert: „Die allgemein schwache Nachfrage im dritten Quartal belastete unsere Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Zugleich zeigt die erneut gestiegene Bruttomarge, dass unsere Massnahmen zur Steigerung der operativen Effizienz wirken. Mit dem Performanceprogramm FOCUS treiben wir mit aller Konsequenz die Transformation von Leifheit voran, um die Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität unseres Geschäftes zu stärken. Im vierten Quartal werden wir unsere Strukturen und Prozesse weiter optimieren und Leifheit noch resilienter aufstellen.“
Insgesamt waren die ersten neun Monate 2026 geprägt von einem anhaltend schwierigen Marktumfeld und einer ausgeprägten Konsumzurückhaltung im Non-Food-Bereich in den Kernmärkten des Leifheit-Konzerns. Vor diesem Hintergrund erzielte der Konzern im Neunmonatszeitraum 2026 einen Umsatz von 169,1 Mio. EUR (Vorjahr: 179,0 Mio. EUR), ein Rückgang von 5,5 Prozent. Das Segment Household erreichte einen Umsatz von 140,0 Mio. EUR (Vorjahr: 150,1 Mio. EUR) und das Segment Wellbeing 8,2 Mio. EUR (Vorjahr: 8,8 Mio. EUR), während das Segment Private Label mit 20,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahreszeitraum leicht zulegen konnte (Vorjahr: 20,1 Mio. EUR).
„In einem anspruchsvollen Umfeld fokussieren wir uns auf unser margenstarkes Kerngeschäft und treiben Innovationen sowie den Markenrelaunch voran. Unsere neuen Pegasus RockSolid-Modelle stärken unser Wäscheständer-Sortiment mit Premium-Qualität. Die erfolgreiche BLACK LINE ergänzen wir um Reinigungsprodukte wie die Bodenwischsysteme CLEAN TWIST. Für 2027 planen wir weitere Innovationen in den Kernkategorien. So setzen wir wichtige Impulse und stärken nachhaltig unsere Position im Wettbewerb“, erklärt Alexander Reindler.
Das Konzernergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) in den ersten neun Monaten 2026 betrug -2,9 Mio. EUR (Vorjahr: 5,4 Mio. EUR). Im Ergebnis sind Einmaleffekte aus dem FOCUS-Programm in Höhe von 1,9 Mio. EUR enthalten. Im dritten Quartal 2026 lag das Konzern-EBIT bei -0,2 Mio. EUR (Vorjahr: 3,4 Mio. EUR). Nach Steuern verzeichnete der Konzern ein Periodenergebnis von -2,7 Mio. EUR für die ersten neun Monate 2026 (Vorjahr: 3,2 Mio. EUR).
Positiv wirkte im Berichtszeitraum die erneut verbesserte Bruttomarge auf das Ergebnis. Sie stieg deutlich um 1,8 Prozentpunkte auf 45,5 Prozent (Vorjahr: 43,7 Prozent). Diese Entwicklung unterstreicht die Wirksamkeit der eingeleiteten Massnahmen zur Steigerung der operativen Effizienz sowie den verbesserten Produkt- und Kundenmix.
Nach einem Free Cashflow von -7,3 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2026 verbesserte sich dieser im dritten Quartal deutlich um 3,5 Mio. EUR. Für die ersten neun Monate 2026 ergab sich damit ein Free Cashflow von -3,8 Mio. EUR (Vorjahr: 3,3 Mio. EUR). Im Berichtszeitraum beeinflussten insbesondere strategische Wachstumsinvestitionen sowie das niedrigere Periodenergebnis den Free Cashflow.
Ausblick 2026
Die Leifheit AG bestätigt die am 21. Oktober 2026 angepasste Prognose für das Gesamtjahr. Demnach erwartet der Vorstand unverändert einen Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahreswert von 232,6 Mio. EUR. Für das Geschäftsjahr 2026 wird weiterhin mit einem Konzern-EBIT zwischen -5 und -6 Mio. EUR sowie einem Free Cashflow zwischen -1 und -2 Mio. EUR gerechnet.
Im prognostizierten Konzern-EBIT sind Sonderaufwendungen in Höhe von etwa 7 Mio. EUR für die Umsetzung des Performanceprogramms FOCUS sowie für Rückstellungen im Zusammenhang mit der vorzeitigen Vertragsbeendigung des Vorstands Operations enthalten. Ohne die Einmaleffekte wird mit einem EBIT vor Sondereffekten von etwa 1 bis 2 Mio. EUR gerechnet.
Über die gesamte Programmlaufzeit ist das FOCUS-Programm mit einmaligen Personal- und Sachaufwendungen von bis zu 9,6 Mio. EUR verbunden. Den Aufwendungen stehen ab 2027 erste positive Ergebniseffekte gegenüber. Ab 2028 sollen dauerhaft wiederkehrende jährliche Kosteneinsparungen von voraussichtlich mehr als 8 Mio. EUR die Ertragskraft des Konzerns nachhaltig stärken.
Weitere Informationen finden Sie in der Quartalsmitteilung zum 30. September 2026, die online unter https://www.leifheit-group.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen/ zur Verfügung steht.
Aktuelles Bildmaterial steht unter https://www.leifheit-group.com/presse/mediathek/ zum Download bereit.
Über Leifheit
Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle – zwei der bekanntesten Haushaltsmarken Deutschlands – zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de und www.soehnle.de.
Leifheit AG
05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Leifheit Aktiengesellschaft
|Leifheitstrasse 1
|56377 Nassau
|Deutschland
|Telefon:
|02604 977-0
|Fax:
|02604 977-340
|E-Mail:
|ir@leifheit.com
|Internet:
|www.leifheit-group.com
|ISIN:
|DE0006464506
|WKN:
|646450
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900DBX574P554QO57
|EQS News ID:
|2428822
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2428822 05.11.2026 CET/CEST
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