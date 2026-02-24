EQS-News: Leifheit AG erreicht nach vorläufigen Zahlen die zuletzt kommunizierten Erwartungen für 2025 und startet nächste Phase der Strategieumsetzung

EQS-News: LEIFHEIT Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Leifheit AG erreicht nach vorläufigen Zahlen die zuletzt kommunizierten Erwartungen für 2025 und startet nächste Phase der Strategieumsetzung



Leifheit AG erreicht nach vorläufigen Zahlen die zuletzt kommunizierten Erwartungen für 2025 und startet nächste Phase der Strategieumsetzung

Konzernumsatz erreicht 232,6 Mio. EUR

Konzernergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) liegt bei 10,0 Mio. EUR

EBIT vor Sondereffekten aus strategischer Produktionsoptimierung bei 11,6 Mio. EUR

Bruttomarge vor Sondereffekten um 1,2 Prozentpunkte auf 45,7 Prozent verbessert

Free Cashflow liegt angesichts weiterer Verbesserung des Working Capital bei 6,4 Mio. EUR

Nächste Phase der Strategieumsetzung im Jahr 2026: Konzernweites Performance-Programm zur Steigerung von Effizienz und Resilienz, Relaunch der Marke Leifheit mit verstärkten Kampagnen und weiteren Innovationen in den Kernkategorien

Nassau, 24. Februar 2026 – Die Leifheit AG (ISIN DE0006464506), einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsprodukten in Europa, hat nach vorläufigen, ungeprüften Finanzzahlen die zuletzt ausgegebenen Erwartungen für Konzernumsatz, Konzern-EBIT und Free Cashflow für das Geschäftsjahr 2025 erreicht.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der Leifheit-Konzern auf vorläufiger Basis einen Umsatz von 232,6 Mio. EUR (Vorjahr: 259,2 Mio. EUR). Die Umsatzentwicklung wurde durch die herausfordernden Marktbedingungen, eine ausgeprägte Konsumzurückhaltung im Non-Food-Bereich in den Kernmärkten sowie durch strategische Sortimentsanpassungen belastet. Die Kernkategorien mechanisches Reinigen und Wäschepflege zeigten sich dabei vergleichsweise resilient, konnten die erwarteten Umsatzrückgänge ausserhalb des Kerngeschäfts jedoch nicht kompensieren. Das Segment Household erreichte einen Umsatz von 193,0 Mio. EUR (2024: 213,5 Mio. EUR), das Segment Wellbeing 12,6 Mio. EUR (2024: 14,7 Mio. EUR) und Private-Label 27,0 Mio. EUR (2024: 31,0 Mio. EUR).

Alexander Reindler, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG, erklärt: „Das Jahr 2025 war geprägt von einem anspruchsvollen Marktumfeld. Dennoch haben wir unsere zuletzt kommunizierten Erwartungen erreicht und die operative Effizienz weiter verbessert. Mit der Umsatzentwicklung sind wir nicht zufrieden. Deshalb setzen wir in der nächsten Phase unserer Strategie gezielt neue Wachstumsimpulse – durch den Relaunch der Marke Leifheit, verstärkte Marketingaktivitäten im ersten Halbjahr 2026 und zusätzlichen Innovationen in unseren Kernkategorien. Gleichzeitig stärken wir mit unserem konzernweiten Performance-Programm FOCUS die strukturelle Effizienz und Resilienz des Unternehmens.“

Im Jahr 2025 hat der Leifheit-Konzern mit der Bündelung der Spritzgussfertigung in der Tschechischen Republik sowie der Implementierung von SAP S/4HANA weitere wichtige Weichenstellungen für mehr Effizienz und Profitabilität umgesetzt. Das zu Jahresbeginn 2026 eingeleitete konzernweite Performance-Programm FOCUS knüpft nahtlos daran an. Ziel ist es, Strukturen und End-to-End-Prozesse weiter zu vereinfachen, um Kosten nachhaltig zu senken und gleichzeitig die Organisation konsequent auf ein nachhaltig profitables Wachstum auszurichten.

Nach vorläufigen Berechnungen erzielte der Leifheit-Konzern im Jahr 2025 ein Konzernergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) von 10,0 Mio. EUR (2024: 12,1 Mio. EUR). Während der Umsatzrückgang und der Rückgang des Fremdwährungsergebnisses das Ergebnis belasteten, wirkten sich die Verbesserung der operativen Effizienz und Kosteneinsparungen im Leifheit-Konzern positiv aus. Im Konzernergebnis sind zudem Sondereffekte in Höhe von 1,6 Mio. EUR aus dem strategischen Optimierungsprojekt in der Produktion enthalten. Das EBIT vor diesen Sondereffekten betrug 11,6 Mio. EUR und lag damit nur leicht unter dem Vorjahreswert von 12,1 Mio. EUR.

Die um die Sondereffekte bereinigte Bruttomarge stieg im Berichtsjahr um 1,2 Prozentpunkte auf 45,7 Prozent (2024: 44,5 Prozent), vor allem bedingt durch Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen in der Produktion sowie positive Produktmixeffekte. Damit ist es dem Leifheit-Konzern gelungen, den positiven Trend der letzten beiden Jahre fortzusetzen.

Der Free Cashflow belief sich im Berichtszeitraum auf 6,4 Mio. EUR (2024: 14,2 Mio. EUR) und erreichte somit den prognostizierten mittleren einstelligen Millionen-Euro-Betrag. Dazu konnte insbesondere die erneute Verbesserung des Working Capital um 2,0 Mio. EUR beitragen.

Die finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 und die Prognose für das Jahr 2026 wird Leifheit am 31. März 2026 mit dem vollständigen Geschäftsbericht veröffentlichen, der unter https://www.leifheit-group.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen/ zur Verfügung stehen wird.

