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16.10.2026 08:13:23

EQS-News: Leichter Anstieg des Geschäftsvolumens dank positiver Entwicklung im Stahlbereich

NORDWEST HANDEL
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EQS-News: NORDWEST HANDEL AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung
Leichter Anstieg des Geschäftsvolumens dank positiver Entwicklung im Stahlbereich

16.10.2026 / 08:13 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Geschäftsvolumen per 30. September 2026
NORDWEST Handel AG

Leichter Anstieg des Geschäftsvolumens dank positiver Entwicklung im Stahlbereich

Dortmund, 16. Oktober 2026

Der Vorstand berichtet über die Entwicklung des Geschäftsvolumens per 30. September 2026 wie folgt:

Der NORDWEST-Konzern erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 ein Geschäftsvolumen von 3.651,9 Mio. € und übertraf damit den Vorjahreswert um 3,6 %. Trotz eines weiterhin herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfelds mit verhaltener Investitionstätigkeit, einer schwachen Baukonjunktur sowie einer insgesamt nur moderaten wirtschaftlichen Dynamik entwickelte sich das Geschäftsvolumen im Berichtszeitraum insgesamt positiv. In den einzelnen Geschäftsarten zeigte sich ein geteiltes Bild. Während sich das ZR- und Streckengeschäft, getrieben durch den volumenstarken Geschäftsbereich Stahl (+15,7 %), mit +4,1 % positiv entwickelte, verfehlte das Lagergeschäft den Vorjahreswert um -5,8 %. Die Anzahl der an NORDWEST angeschlossenen Fachhandelspartner entwickelte sich weiterhin erfreulich und lag per 30. September 2026 bei 1.368.

Entwicklung des Geschäftsvolumens mit Blick auf die Geschäftsbereiche:

Die Entwicklung der einzelnen Geschäftsbereiche zeigte auch per September 2026 ein differenziertes Bild. Besonders positiv entwickelte sich weiterhin der Geschäftsbereich Stahl, der mit einem Geschäftsvolumen von 1.366,0 Mio. € den Vorjahreswert deutlich um +15,7 % übertraf. Ausschlaggebend hierfür waren insbesondere die gegenüber dem Vorjahr gestiegenen abgesetzten Tonnagemengen.

Darüber hinaus zeigten sich die Geschäftsbereiche Handwerk & Industrie, Haustechnik sowie TeamFaktor/Services in ihrer Entwicklung robust. Der Geschäftsbereich Handwerk & Industrie erreichte per 30. September 2026, trotz des Verlustes eines grossen Fachhandelspartners innerhalb des ersten Halbjahres 2025, mit einem Geschäftsvolumen von 779,5 Mio. € und einer Entwicklung von -0,2 % nahezu das Vorjahresniveau. Mit Blick auf die einzelnen Geschäftsarten konnte im ZR- und Streckengeschäft ein leichter Anstieg von +1,4 % erzielt werden, wohingegen das Lagergeschäft mit -7,7 % unterhalb des Vorjahres abgeschlossen hat. Im Geschäftsbereich Bau lag das Geschäftsvolumen per 30. September 2026 mit 285,5 Mio. € deutlich unter dem Vorjahreswert (-16,0 %). Auf Ebene der Geschäftsarten entwickelte sich das ZR- und Streckengeschäft unterhalb des Vorjahres (-17,2 %), wohingegen der Vorjahreswert im Lagergeschäft leicht übertroffen werden konnte (+3,3 %). Belastet wurde die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr durch den Verlust eines grossen Fachhandelspartners im ZR-Geschäft innerhalb der zweiten Jahreshälfte 2025. Mit einem Geschäftsvolumen von insgesamt 252,4 Mio. € entwickelte sich der Bereich Haustechnik weitestgehend stabil und verfehlte das Vorjahr nur marginal um -0,1 %. Ebenfalls mit -0,1 % entwickelte sich der Bereich TeamFaktor/Services auf dem Niveau des Vorjahres.

Der Zwischenbericht per 30. September 2026 wird voraussichtlich am 12. November 2026 auf der NORDWEST-Homepage www.nordwest.com im Bereich Investor Relations/Finanzberichte veröffentlicht.

NORDWEST Handel AG
Der Vorstand
 

 

Über die NORDWEST Handel AG:

Die NORDWEST Handel AG mit Sitz in Dortmund gehört seit 1919 zu den leistungsstärksten Verbundunternehmen des Produktionsverbindungshandels (PVH). Die Kernaufgaben des Verbandes zur Unterstützung der 1.368 Fachhandelspartner aus den Bereichen Stahl, Bau-Handwerk-Industrie und Sanitär- und Heizungstechnik (Haustechnik) liegen in der Bündelung der Einkaufsvolumina, der Zentralregulierung, einem starken Zentrallager sowie in umfangreichen Dienstleistungen. NORDWEST ist auch in Europa, insbesondere in den Schwerpunktländern Österreich, Schweiz, Spanien, Frankreich, Polen sowie Benelux aktiv.


 

16.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: NORDWEST Handel AG
Robert-Schuman-Strasse 17
44263 Dortmund
Deutschland
Telefon: +49 231 2222-3001
Fax: +49 231 2222-3099
E-Mail: ir@nordwest.com
Internet: www.nordwest.com
ISIN: DE0006775505
WKN: 677550
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200G4SXDTWLYVJN36
EQS News ID: 2416970

 
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2416970  16.10.2026 CET/CEST

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