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21.10.2026 07:30:04

EQS-News: LEG Statement: Bekanntmachungen von Grand City Properties und Aroundtown bezüglich der Beteiligung von der GCP an der LEG in Höhe von 20 %

LEG Immobilien
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EQS-News: LEG Immobilien SE / Schlagwort(e): Stellungnahme
LEG Statement: Bekanntmachungen von Grand City Properties und Aroundtown bezüglich der Beteiligung von der GCP an der LEG in Höhe von 20 %

21.10.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

LEG Immobilien SE („LEG“) hat die Bekanntmachungen von Grand City Properties S.A. („GCP“) und Aroundtown S.A. („Aroundtown“) bezüglich der Beteiligung von GCP an der LEG in Höhe von 20 % zur Kenntnis genommen. Das Unternehmen teilt die Überzeugung von GCP und Aroundtown, dass sowohl die Strategie als auch das Immobilienportfolio der LEG erhebliches Aufwärtspotenzial bieten. Darüber hinaus nehmen wir zur Kenntnis, dass GCP die Beteiligung an der LEG nach eigenen Angaben als Finanzinvestition betrachtet.

 

LEG ist darauf verpflichtet, im besten Interesse des Unternehmens, seiner Aktionäre und der relevanten Stakeholder zu handeln. Das Unternehmen konzentriert sich unverändert auf die Umsetzung seiner Strategie, den Wert für seine Aktionäre nachhaltig zu steigern und zuverlässige Dienstleistungen für seine Mieter bereitzustellen.

 

Für Aktionäre der LEG besteht derzeit keinerlei Anlass, Massnahmen zu ergreifen. LEG beabsichtigt zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weitere Stellungnahme abzugeben. 

 

 

Über die LEG

Die LEG Immobilien SE gehört mit rund 171.000 Mietwohnungen und etwa 500.000 Bewohnerinnen und Bewohnern zu den führenden börsennotierten Wohnungsunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen ist mit acht Niederlassungen sowie zusätzlichen lokalen Ansprechpartnern in ausgewählten Regionen präsent. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die LEG Immobilien SE eine Netto-kaltmiete von rund 920 Millionen Euro. Mit einer durchschnittlichen Miete von rund 7 Euro pro Quadratmeter, einem hohen Bestand an gefördertem Wohnraum, einer konsequenten Digitalisie-rungsstrategie und ihrem Engagement für die Weiterentwicklung von Dekarbonisierungsmassnahmen setzt die LEG wichtige Impulse für eine verantwortungsvolle und zukunftssichere Wohnungswirtschaft. Als eines der ersten Unternehmen der Branche baut sie ein technologie-getriebenes Operating Model und treibt seit 2022 gezielt Innovationen über eigene Gründungen voran.

 

Kontakt Investor Relations:
LEG Investor Relations Team

E-Mail: ir@leg-se.com
 

Pressekontakt:
Sabine Jeschke, +49 211 45 68-325,
sabine.jeschke@leg-wohnen.de
 

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder eine Aufforderung zum Kauf noch ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar.
Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äussern oder die Zukunft betreffende Aussagen machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der LEG Immobilien SE zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die LEG Immobilien SE nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäusserten Erwartungen und Annahmen abweichen.


21.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: LEG Immobilien SE
Flughafenstrasse 99
40474 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0) 211 / 4568 - 0
E-Mail: ir@leg-se.com
Internet: www.leg-se.com
ISIN: DE000LEG1110
WKN: LEG111
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart (Freiverkehr Plus), Tradegate BSX
LEI Code: 391200SO40AKONBO0Z96
EQS News ID: 2419180

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2419180  21.10.2026 CET/CEST

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