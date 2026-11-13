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13.11.2026 08:30:03

EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Leicht positives Quartalsergebnis trotz signifikanten Ergebniseinschnitts – strategische Weiterentwicklung wird vorangetrieben

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EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung
Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Leicht positives Quartalsergebnis trotz signifikanten Ergebniseinschnitts – strategische Weiterentwicklung wird vorangetrieben

13.11.2026 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EUR 1,1 Mio. im dritten Quartal 2026 (drittes Quartal 2025: EUR 24,0 Mio.)
  • Konzernergebnis EUR 0,4 Mio. im dritten Quartal 2026 – ohne Sondereffekte EUR 0,7 Mio. (drittes Quartal 2025: EUR 16,1 Mio. – ohne Sondereffekte EUR 16,5 Mio.)
  • Ergebnis je Aktie EUR 0,04 im dritten Quartal 2026 – ohne Sondereffekte EUR 0,08 (drittes Quartal 2025: EUR 1,71 – ohne Sondereffekte EUR 1,74)
  • Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EUR 72,8 Mio. in den ersten drei Quartalen 2026 (Vorjahreszeitraum: EUR 63,7 Mio.)
  • Konzernüberschuss EUR 48,9 Mio. in den ersten drei Quartalen 2026 – ohne Sondereffekte: EUR 49,8 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 42,7 Mio. – ohne Sondereffekte: EUR 43,6 Mio.)
  • Ergebnis je Aktie EUR 5,18 in den ersten drei Quartalen 2026 – ohne Sondereffekte: EUR 5,28 (Vorjahreszeitraum: EUR 4,52 – ohne Sondereffekte: EUR 4,62)
  • Geschäft mit strukturierten Produkten wesentliche Ertragssäule
  • Lang & Schwarz intensiviert die Kapitalmarktkommunikation

 

Düsseldorf, 13. November 2026 – „Nach einem ausserordentlich starken ersten Halbjahr 2026 ist das Handelsvolumen im dritten Quartal signifikant zurückgegangen. So haben wir im dritten Quartal ein Handelsvolumen von EUR 17,6 Mrd. über alle Segmente erzielt. Hieraus haben wir ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit in Höhe von EUR 11,9 Mio. erreicht. Das Ergebnis aus der Handelstätigkeit entfällt mit EUR 0,5 Mio. auf den Bereich TradeCenter (Market Making) und mit EUR 11,4 Mio. auf den Bereich Strukturierte Produkte einschliesslich Treasury.

 

Ursächlich für den signifikanten Rückgang sind insbesondere die erheblich gesunkenen Handelsumsätze mit der Trade Republic seit Anfang Juli 2026. Hinzu kam ein impulsarmes Marktumfeld in den Sommermonaten. Der Bereich Strukturierte Produkte hat sich trotz dieses Umfelds als wesentliche Ertragssäule erwiesen.

 

Nach den ersten drei Quartalen 2026 haben wir ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit von EUR 110,5 Mio. erreicht, welches etwa 14 % über dem Handelsergebnis des entsprechenden Vorjahreszeitraums liegt. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in den ersten drei Quartalen beträgt EUR 72,8 Mio. – ebenfalls ein Anstieg von etwa 14 % gegenüber dem Vorjahr“, erläutert der Vorstand Oliver Ertl.

 

„In den ersten Wochen des vierten Quartals 2026 sehen wir Handelsumsätze und ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit, die sich etwa auf dem Niveau des dritten Quartals 2026 bewegen.

 

Wir befinden uns derzeit in einer wichtigen Phase der strategischen und operativen Weiterentwicklung und Diversifizierung des Geschäftsmodells unseres Konzerns. Diese treiben wir auf verschiedenen Ebenen voran. Auch an der Weiterentwicklung unserer strategischen Partnerschaften und Initiativen arbeiten wir mit Hochdruck“, betont der Vorstand Andreas Fleischmann.

 

„Gleichzeitig haben wir mit dem erfolgreichen Abschluss unserer Migration auf einen neuen Custodian – ein in der Geschichte von Lang & Schwarz beispielloses Projekt - einen wesentlichen Meilenstein erreicht. Unsere Abwicklungsinfrastruktur haben wir damit zukunftsorientiert aufgestellt.

 

Diese Massnahmen sind mit erheblichen Anstrengungen und Investitionen verbunden, schaffen aus unserer Sicht jedoch die Grundlage für eine nachhaltig erfolgreiche Entwicklung unseres Konzerns.

 

Parallel dazu haben wir bereits im dritten Quartal Massnahmen zur Optimierung unserer Kostenstruktur umgesetzt. Die konzernweite Mitarbeiterzahl ist gegenüber dem Vorquartal bereits zurückgegangen. Wir sind überzeugt, dass wir mit den eingeleiteten Massnahmen die richtigen Weichen stellen, um unsere Wettbewerbsfähigkeit und Ertragskraft zu stärken“, führt der Vorstand Dr. Ulrich Reidel aus.

 

Der Lang & Schwarz Konzern erzielt im dritten Quartal 2026 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von EUR 1,1 Mio. nach EUR 24,0 Mio. im dritten Quartal 2025. Demnach ergibt sich für die ersten neun Monate 2026 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von EUR 72,8 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 63,7 Mio.).

 

Das Ergebnis aus der Handelstätigkeit (Zinsergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis) beläuft sich im dritten Quartal 2026 auf EUR 11,9 Mio. (Vorjahrjahresquartal: EUR 33,3 Mio.). Das Zinsergebnis (ohne Sondereffekte) trägt hierzu EUR 1,3 Mio. bei. Die Gesellschaft verzeichnet damit für die ersten neun Monate im Geschäftsjahr 2026 ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit von insgesamt EUR 110,5 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 97,3 Mio.).

 

Der Konzernüberschuss für das dritte Quartal 2026 beträgt EUR 0,4 Mio. nach einem Konzernergebnis von EUR 16,1 Mio. im dritten Quartal 2025. Ohne Sondereffekte beträgt der Konzernüberschuss im dritten Quartal 2026 EUR 0,7 Mio. (Vorjahresquartal: EUR 16,5 Mio.). Sondereffekte in Höhe von EUR -0,3 Mio. betreffen im dritten Quartal 2026 die Risikovorsorge für Zinsen nach der Abgabenordnung. Dieser Sondereffekt ist nicht dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zuzurechnen.

 

Der Konzernüberschuss für die ersten drei Quartale 2026 beläuft sich auf EUR 48,9 Mio. nach EUR 42,7 Mio. im Vorjahreszeitraum. Ohne Sondereffekte beträgt der Konzernüberschuss in den ersten drei Quartalen 2026 EUR 49,8 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 43,6 Mio.). Die Sondereffekte sind nicht dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zuzurechnen.

 

Die Verwaltungsaufwendungen (Personalaufwendungen zzgl. sonstige betriebliche Aufwendungen) belaufen sich im dritten Quartal 2026 auf EUR 10,4 Mio. nach EUR 9,1 Mio. im Vorjahresquartal. Auf die Personalaufwendungen entfallen EUR 3,7 Mio. (Vorjahresquartal: EUR 4,6 Mio.). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen EUR 6,7 Mio. (Vorjahresquartal: EUR 4,5 Mio.).

 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag machen für das dritte Quartal 2026 in Abhängigkeit vom Ergebnis EUR 0,4 Mio. (Vorjahresquartal: EUR 7,5 Mio.) aus.

 

Die Konzernmitarbeiteranzahl zum 30. September 2026 beträgt 101 (30. September 2025: 93).

 

Das Konzernergebnis je Aktie (mit Sondereffekten) beträgt für das dritte Quartal 2026 EUR 0,04 gegenüber EUR 1,71 im dritten Quartal 2025; ohne die erwähnten Sondereffekte beläuft sich das Konzernergebnis je Aktie für das dritte Quartal 2026 auf EUR 0,08 gegenüber EUR 1,74 im dritten Quartal 2025. In den ersten neun Monaten 2026 beträgt das Konzernergebnis je Aktie (mit Sondereffekten) EUR 5,18 (Vorjahreszeitraum: EUR 4,52); ohne die erwähnten Sondereffekte beläuft sich das Konzernergebnis je Aktie für die ersten neun Monate 2026 auf EUR 5,28 (Vorjahreszeitraum: EUR 4,62).

 

Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft weist zum 30. September 2026 nach den vorläufigen Zahlen bilanzielle Konzerneigenmittel einschliesslich des Fonds für allgemeine Bankrisiken in Höhe von EUR 187,5 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 158,5 Mio.) aus.

 

Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft wird ihre Kommunikation mit dem Kapitalmarkt weiter ausbauen und den regelmässigen Dialog mit ihren Aktionären und interessierten Investoren intensivieren.

 

„Mit der kürzlich aufgenommenen Research-Coverage wurde bereits ein erster Schritt zur Verbesserung der Transparenz und Informationsversorgung am Kapitalmarkt umgesetzt. Ergänzend wird Lang & Schwarz künftig regelmässig Earnings Calls zu den Quartalsergebnissen anbieten. Ziel ist es, die Geschäftsentwicklung noch transparenter darzustellen und Aktionären sowie interessierten Investoren die Möglichkeit zum direkten Austausch mit dem Vorstand zu geben“, erklärt der Vorstand Andreas Fleischmann.

 

Der erste Earnings Call findet am 13. November 2026 um 11:00 Uhr über den Dienstleister nuways AG statt. Interessierte Anleger können nach vorheriger Registrierung unter folgendem Link teilnehmen:

 

https://www.nuways-ag.com/events/roundtable-2026-11-13-8epog

 

Mit diesen Massnahmen stärkt Lang & Schwarz die kontinuierliche und transparente Kommunikation mit dem Kapitalmarkt.

 

Die Zahlen zum 30. September 2026 sind ungeprüft und keiner prüferischen Durchsicht unterzogen worden.

 

 

Datenübersicht, Angaben in Mio. € 1. Q 2. Q 3. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Jahr   Jahr  
vor Sondereffekten 2026 2026 2026 2025 2025 2025 2025 2025   2024  
Ergebnis aus der Handelstätigkeit 1) 63,8 34,8 11,9 39,0 25,0 33,3 48,3 145,5   109,2  
Verwaltungsaufwendungen 2) -14,5 -11,3 -10,4 -12,2 -11,4 -9,1 -11,5 -44,2   -37,1  
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 48,2 23,5 1,1 26,0 13,7 24,0 36,6 100,2   71,3  
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -15,3 -7,3 -0,4 -8,3 -4,2 -7,5 -11,3 -31,3   -22,2  
Konzernergebnis vor Sondereffekten 32,9 16,2 0,7 17,7 9,5 16,5 25,3 68,9   49,0  
                       
Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten
(in €; Basis 9.438.000 Aktien) 		3,48 1,72 0,08 1,87 1,00 1,74 2,68 7,30   5,19  
                       
Sondereffekte                      
- Ergebnis aus dem Fonds für allgemeine Bankrisiken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,2 -19,2   -17,3  
- Zinsaufwand wg. Zinsen nach der Abgabenordnung -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -1,3   -5,2  
- Steuer w/ Untersuchungen Dividendengeschäfte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   -4,4  
Konzernergebnis nach Sondereffekten 32,6 15,9 0,4 17,4 9,2 16,1 5,8 48,4   22,1  
                       
Ergebnis je Aktie nach Sondereffekten (in €; Basis 9.438.000 Aktien) 3,45 1,68 0,04 1,84 0,97 1,71 0,61 5,13   2,34  
                       
Dividende (Basis 9.438.000 Aktien) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2,00   1,75  
Bilanzielles Konzerneigenkapital
inkl. Fonds für allgem. Bankrisiken		 191,1 207,0 187,5 124,4 133,9 133,6 158,5 158,5   107,0  
Anzahl Konzernmitarbeiter 102 108 101 86 89 93 95 95   81  
                       
TradeCenter                      
- Handelsvolumen (in Mio. €) 97.454 75.111 17.126 78.505 84.712 83.917 84.556 331.690   153.219  
- Anzahl Trades (Tausend Stück) 32.568 21.809 2.580 27.630 26.959 26.642 26.547 107.778   60.276  
- Ergebnis aus der Handelstätigkeit 1) 45,9 20,4 0,5 28,0 16,4 19,8 26,3 90,5   78,4  
Strukturierte Produkte                      
- Handelsvolumen (in Mio. €) 849 682 458 522 511 725 804 2.562   1.554  
- Anzahl Trades (Tausend Stück) 223 174 121 151 139 179 194 663   497  
- Ergebnis aus der Handelstätigkeit 1) 3) 17,8 14,5 11,4 11,0 8,6 13,4 21,9 54,9   30,6  
Insgesamt                      
- Handelsvolumen (in Mio. €) 98.303 75.793 17.584 79.027 85.223 84.642 85.360 334.252   154.773  
- Anzahl Trades (Tausend Stück) 32.791 21.983 2.701 27.781 27.098 26.821 26.741 108.441   60.773  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1) Zinsergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis
 
 

 
 
 
2) Personalaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen
 
 

 
 
 
3) einschl. Zinsergebnis Treasury
 
 
 
 
                           

 

Über die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Lang & Schwarz wurde 1996 gegründet und ist an der Frankfurter Börse notiert. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft emittiert Hebelprodukte, Themen- und wikifolio-Zertifikate. Handelbar sind diese an der Börse Stuttgart (EUWAX) und der BX Swiss (DeriBX) sowie ausserbörslich. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft fungiert als operative Konzernholding. Schwerpunkt der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG ist der börsliche und ausserbörsliche Handel mit Wertpapieren. Sie ist Market Maker auf XETRA, an der LS Exchange, der Wiener Börse, der Börse Stuttgart und der BX Swiss. Mit mehr als 50.000 quotierten Produkten ist die Gesellschaft mit über 20 Handelspartnern, Millionen von Retailkunden und langen Handelszeiten in Deutschland Marktführer auch im ausserbörslichen Handel.


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Long 14’437.06 19.30 SGWFBU
Long 14’116.36 13.77 S3BFPU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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