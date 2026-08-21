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21.08.2026 08:30:03

EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Herausragendes Halbjahresergebnis 2026, Geschäft mit strukturierten Produkten weiter stark

Lang & Schwarz Wertpapierhandelsbank
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EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis
Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Herausragendes Halbjahresergebnis 2026, Geschäft mit strukturierten Produkten weiter stark

21.08.2026 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

  • Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EUR 71,7 Mio. im ersten Halbjahr 2026 (Vorjahr: EUR 39,7 Mio.)
  • Konzernüberschuss EUR 48,4 Mio. im ersten Halbjahr 2026 – ohne Sondereffekte EUR 49,1 Mio. (Vorjahr: EUR 26,5 Mio. – ohne Sondereffekte EUR 27,2 Mio.)
  • Ergebnis je Aktie EUR 5,13 im ersten Halbjahr 2026 – ohne Sondereffekte EUR 5,20 (Vorjahr: EUR 2,81 – ohne Sondereffekte EUR 2,88)
  • Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EUR 23,5 Mio. im zweiten Quartal 2026 (zweites Quartal 2025: EUR 13,7 Mio.)
  • Konzernergebnis EUR 15,9 Mio. im zweiten Quartal 2026 – ohne Sondereffekte EUR 16,2 Mio. (zweites Quartal 2025: EUR 9,2 Mio. – ohne Sondereffekte EUR 9,5 Mio.)
  • Ergebnis je Aktie EUR 1,68 im zweiten Quartal 2026 – ohne Sondereffekte EUR 1,72 (zweites Quartal 2025: EUR 0,97 – ohne Sondereffekte EUR 1,00)
  • Strategische Weiterentwicklung wird konsequent vorangetrieben

 

Düsseldorf, 21. August 2026 – „Nach einem ausserordentlich starken ersten Quartal 2026 haben wir auch im zweiten Quartal mit einem Handelsvolumen von EUR 75,8 Mrd. herausragende Gesamtumsätze über alle Segmente erzielt. Hieraus haben wir erneut ein sehr positives Ergebnis aus der Handelstätigkeit in Höhe von EUR 34,8 Mio. erreicht.

 

Im ersten Halbjahr 2026 erzielten wir Handelsumsätze von insgesamt EUR 174,1 Mrd. gegenüber EUR 164,3 Mrd. im Vorjahreszeitraum – ein Zuwachs von rund 6%. Die Anzahl der Trades ist mit 54,8 Millionen gegenüber 54,9 Millionen im Vorjahr konstant geblieben. Insgesamt weisen wir im ersten Halbjahr 2026 ein herausragendes Ergebnis aus der Handelstätigkeit von EUR 98,6 Mio. aus – ein Plus gegenüber dem bereits hervorragenden Vorjahr von 54%. Wir konnten im ersten Halbjahr 2026 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von EUR 71,7 Mio. und einen Konzernüberschuss von EUR 48,4 Mio. erzielen.

 

Die Trade Republic hat Anfang Juli 2026 bekanntgegeben, eine eigene Handelstechnologie zu betreiben. In der Folge verläuft das dritte Quartal 2026 im Market Making deutlich schwächer, während wir im Bereich strukturierte Produkte weiterhin hohe Handelsaktivitäten unserer Kunden beobachten. Wir sehen uns trotz der Herausforderungen im Market Making in einer insgesamt guten operativen Ausgangsposition: Unsere Organisation ist solide aufgestellt, wir verfügen über eine breite Kundenbasis und arbeiten mit hoher Priorität daran, unsere strategischen Kooperationen mit unseren starken Partnern zu vertiefen und unser neues Handelsmodell an den Start zu bringen. Darüber hinaus reagieren wir auf die veränderte Situation, indem wir unsere Kostenbasis reduzieren,“ führt der Vorstand aus.

 

Der Lang & Schwarz Konzern erzielt im ersten Halbjahr 2026 ein herausragendes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von EUR 71,7 Mio. nach EUR 39,7 Mio. im Vorjahr. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich im zweiten Quartal 2026 auf EUR 23,5 Mio. nach EUR 13,7 Mio. im Vorjahresquartal.

 

Das Ergebnis aus der Handelstätigkeit (Zinsergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis) beträgt im ersten Halbjahr 2026 EUR 98,6 Mio. (Vorjahr: EUR 64,0 Mio.) – das entspricht einem Anstieg von über 54% gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres. Das Zinsergebnis (ohne Sondereffekte) trägt hierzu EUR 2,0 Mio. (Vorjahr: EUR 1,6 Mio.) bei. Im zweiten Quartal 2026 beträgt das Ergebnis aus der Handelstätigkeit EUR 34,8 Mio. (Vorjahresquartal: EUR 25,0 Mio.).

 

Der Konzernüberschuss des ersten Halbjahres 2026 beläuft sich auf EUR 48,4 Mio. nach EUR 26,5 Mio. im Vorjahr. Im zweiten Quartal 2026 beträgt dieser EUR 15,9 Mio. (Vorjahresquartal: EUR 9,2 Mio.). Ohne Sondereffekte beträgt der Konzernüberschuss im ersten Halbjahr 2026 EUR 49,1 Mio. (Vorjahr: EUR 27,2 Mio.). Sondereffekte in Höhe von EUR -0,6 Mio. betreffen im ersten Halbjahr 2026 die Risikovorsorge für Zinsen nach der Abgabenordnung. Dieser Sondereffekt ist nicht dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zuzurechnen.

 

Die Verwaltungsaufwendungen (Personalaufwendungen zzgl. sonstige betriebliche Aufwendungen) belaufen sich im ersten Halbjahr 2026 auf EUR 25,8 Mio. nach EUR 23,6 Mio. im Vorjahr. Auf die Personalaufwendungen entfallen EUR 12,3 Mio. (Vorjahr: EUR 14,6 Mio.). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen EUR 13,5 Mio. (Vorjahr: EUR 9,0 Mio.); der Anstieg betrifft insbesondere projektbezogene Beratungsleistungen.

 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betragen für das erste Halbjahr 2026 in Abhängigkeit vom Ergebnis EUR 22,6 Mio. (Vorjahr: EUR 12,5 Mio.).

 

Die Konzernmitarbeiteranzahl zum 30. Juni 2026 beträgt 108 (31. Dezember 2025: 95). Nach dem 30. Juni 2026 wurden bereits Massnahmen ergriffen, um die Mitarbeiterzahl im Konzern um mehr als 10% zu reduzieren.

 

Das Konzernergebnis je Aktie (mit Sondereffekten) beträgt im ersten Halbjahr 2026 EUR 5,13 (Vorjahr: EUR 2,81). Ohne Sondereffekte liegt das Konzernergebnis je Aktie für das erste Halbjahr 2026 bei EUR 5,20 (Vorjahr: EUR 2,88).

 

Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft weist zum 30. Juni 2026 nach den vorläufigen Zahlen bilanzielle Konzerneigenmittel einschliesslich des Fonds für allgemeine Bankrisiken in Höhe von EUR 207,0 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 158,5 Mio.) aus.

 

Die in den vergangenen Jahren deutlich gestärkte Kapital- und Liquiditätsbasis ermöglicht Lang & Schwarz, regulatorische und operative Anforderungen zuverlässig zu erfüllen und gleichzeitig gezielt in die Weiterentwicklung des Konzerns zu investieren.

 

Der Vorstand sieht darin einen wesentlichen strategischen Vorteil. Die vorhandene finanzielle Stärke schafft die Voraussetzungen, bestehende Geschäftsfelder auszubauen, technologische Innovationen voranzutreiben und sich bietende Wachstumschancen aus eigener Kraft wahrzunehmen.

 

Mit der seit dem 1. Juli 2026 veränderten Rechtlage bezüglich des Payment for Orderflow haben sich die Rahmenbedingungen im Retail-Wertpapierhandel deutlich verändert. Lang & Schwarz nutzt diese Veränderungen, um die bereits eingeleitete Diversifizierung des Geschäftsmodells konsequent zu beschleunigen.

 

Market Making und Strukturierte Produkte bleiben die beiden Kernkompetenzen des Konzerns. Beide Geschäftsbereiche sollen technologisch weiterentwickelt und gezielt ausgebaut werden.

 

Im Market Making verfolgt Lang & Schwarz mehrere strategische Ansatzpunkte. Dazu zählen zusätzliche Handelsplätze, vertiefte Kooperationen mit starken Partnern sowie die Umsetzung eines weiteren Handelsmodells auf Basis eines Multi-Market-Maker-Ansatzes. Ziel ist es, die Marktposition von Lang & Schwarz weiter auszubauen und die Kunden- und Ertragsbasis langfristig breiter aufzustellen.

 

Parallel dazu wird Lang & Schwarz den Ausbau des Geschäfts mit strukturierten Produkten weiter forcieren und neue Ertragspotenziale in technologie- und kapitalmarktnahen Geschäftsfeldern prüfen.

 

„Lang & Schwarz verfügt über langjährige Kapitalmarktexpertise, leistungsfähige Technologie, zwei profitable Kerngeschäftsfelder und eine starke Bilanz. Diese Kombination bietet uns eine sehr gute Ausgangsbasis für die nächsten Entwicklungsschritte. Unser Anspruch ist es, aus den Veränderungen im Markt neue Chancen zu entwickeln und Lang & Schwarz strategisch breiter, technologisch stärker und langfristig widerstandsfähiger aufzustellen“, so der Handelsvorstand Andreas Fleischmann.

 

Die Zahlen zum 30. Juni 2026 sind ungeprüft und keiner prüferischen Durchsicht unterzogen worden.

 

 

Datenübersicht, Angaben in Mio. € 1. Q 2. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Jahr   Jahr  
vor Sondereffekten 2026 2026 2025 2025 2025 2025 2025   2024  
Ergebnis aus der Handelstätigkeit 1) 63,8 34,8 39,0 25,0 33,3 48,3 145,5   109,2  
Verwaltungsaufwendungen 2) -14,5 -11,3 -12,2 -11,4 -9,1 -11,5 -44,2   -37,1  
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 48,2 23,5 26,0 13,7 24,0 36,6 100,2   71,3  
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -15,3 -7,3 -8,3 -4,2 -7,5 -11,3 -31,3   -22,2  
Konzernergebnis vor Sondereffekten 32,9 16,2 17,7 9,5 16,5 25,3 68,9   49,0  
                     
Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten
(in €; Basis 9.438.000 Aktien) 		3,48 1,72 1,87 1,00 1,74 2,68 7,30   5,19  
                     
Sondereffekte                    
- Ergebnis aus dem Fonds für allgemeine Bankrisiken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,2 -19,2   -17,3  
- Zinsaufwand wg. Zinsen nach der Abgabenordnung -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -1,3   -5,2  
- Steuer w/ Untersuchungen Dividendengeschäfte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   -4,4  
Konzernergebnis nach Sondereffekten 32,6 15,9 17,4 9,2 16,1 5,8 48,4   22,1  
                     
Ergebnis je Aktie nach Sondereffekten (in €; Basis 9.438.000 Aktien) 3,45 1,68 1,84 0,97 1,71 0,61 5,13   2,34  
                     
Dividende (Basis 9.438.000 Aktien) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2,00 4) 1,75  
Bilanzielles Konzerneigenkapital
inkl. Fonds für allgem. Bankrisiken		 191,1 207,0 124,4 133,9 133,6 158,5 158,5   107,0  
Anzahl Konzernmitarbeiter 102 108 86 89 93 95 95   81  
                     
TradeCenter                    
- Handelsvolumen (in Mio. €) 97.454 75.111 78.505 84.712 83.917 84.556 331.690   153.219  
- Anzahl Trades (Tausend Stück) 32.568 21.809 27.630 26.959 26.642 26.547 107.778   60.276  
- Ergebnis aus der Handelstätigkeit 1) 45,9 20,4 28,0 16,4 19,8 26,3 90,5   78,4  
Strukturierte Produkte                    
- Handelsvolumen (in Mio. €) 849 682 522 511 725 804 2.562   1.554  
- Anzahl Trades (Tausend Stück) 223 174 151 139 179 194 663   497  
- Ergebnis aus der Handelstätigkeit 1) 3) 17,8 14,5 11,0 8,6 13,4 21,9 54,9   30,6  
Insgesamt                    
- Handelsvolumen (in Mio. €) 98.303 75.793 79.027 85.223 84.642 85.360 334.252   154.773  
- Anzahl Trades (Tausend Stück) 32.791 21.983 27.781 27.098 26.821 26.741 108.441   60.773  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1) Zinsergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis
 
 

 
 
 
2) Personalaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen
 
 

 
 
 
3) einschl. Zinsergebnis Treasury
 
 

 
 
 
4) geplant
 
 
 
 
                       

 

Über die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Lang & Schwarz wurde 1996 gegründet und ist an der Frankfurter Börse notiert. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft emittiert Hebelprodukte, Themen- und wikifolio-Zertifikate. Handelbar sind diese an der Börse Stuttgart (EUWAX) und der BX Swiss (DeriBX) sowie ausserbörslich. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft fungiert als operative Konzernholding. Schwerpunkt der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG ist der börsliche und ausserbörsliche Handel mit Wertpapieren. Sie ist Market Maker auf XETRA, an der LS Exchange, der Wiener Börse, der Börse Stuttgart und der BX Swiss. Mit mehr als 50.000 quotierten Produkten ist die Gesellschaft mit über 20 Handelspartnern, Millionen von Retailkunden und langen Handelszeiten in Deutschland Marktführer auch im ausserbörslichen Handel.


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Unternehmen: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft
Breite Strasse 34
40213 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: 0211-13840-0
Fax: 0211-13840-842
E-Mail: investor-relations@LS-D.de
Internet: www.LS-D.de
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2386546  21.08.2026 CET/CEST

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