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LAIQON Aktie 25479515 / DE000A12UP29

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20.10.2026 12:45:53

EQS-News: LAIQON: WealthTech LAIC erreicht 1 Mrd.-EUR-Marke in Q3 2026

LAIQON
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EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Sonstiges
LAIQON: WealthTech LAIC erreicht 1 Mrd.-EUR-Marke in Q3 2026

20.10.2026 / 12:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 LAIQON: WealthTech LAIC erreicht 1 Mrd.-EUR-Marke in Q3 2026

  • Konzern-AuM steigen bis Ende Q3 2026 um 14,3 % auf 11,61 Mrd. EUR (Q3 2025: 10,16 Mrd. EUR)
  • AuM im Digital Wealth steigen bis Ende Q3 2026 um 123,3 % auf 1,63 Mrd. EUR (Q3 2025: 0,73 Mrd. EUR)
  • Konzern-AuM aktuell zum 15.10.2026 bei 11,7 Mrd. EUR (+17% YTD 2026)

 

Hamburg, 20. Oktober 2026

Konzern-AuM steigen bis Ende Q3 2026 um 14,3 % auf 11,61 Mrd. EUR (Q3 2025: 10,16 Mrd. EUR)

Der Premium-Wealth-Spezialist LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A12UP29) veröffentlicht heute mit der Entwicklung der Assets under Management (AuM) erste Top-KPIs für das Q3 2026.

Die positive Entwicklung der Top-KPIs gegenüber dem Vorjahresquartal unterstreicht die operative Umsetzung der Wachstumsstrategie GROWTH 28.

Zum 30. September 2026 stiegen die Gesamt-AuM der drei Geschäftssegmente des LAIQON-Konzerns auf rund 11,61 Mrd. EUR (Q3 2025: 10,16 Mrd. EUR). Dies entspricht einem Zuwachs von 14,3 % bzw. 1,45 Mrd. EUR gegenüber dem Vorjahresquartal.

Davon entfielen folgende AuM auf die drei Segmente:

  • 8,42 Mrd. EUR auf Asset Management (Q3 2025: 7,79 Mrd. EUR),
  • 1,56 Mrd. EUR auf Wealth Management (Q3 2025: 1,64 Mrd. EUR) sowie
  • 1,63 Mrd. EUR auf Digital Wealth (Q3 2025: 0,73 Mrd. EUR).

Im Segment Asset Management erhöhten sich die AuM im Vorjahresvergleich um 0,63 Mrd. EUR beziehungsweise 8,1 % auf rund 8,42 Mrd. EUR. Neben der Berücksichtigung des im August 2025 übernommenen MainFirst-Portfolios trug dessen positive Wertentwicklung zum Wachstum bei. Zugleich wurde der Wegfall eines einzelnen institutionellen Mandats im vierten Quartal 2025 vollständig kompensiert. Mit der im August 2026 gegründeten Luxemburger LAIQON SICAV wurde die Integration der MainFirst-Transaktion im Q3 2026 erfolgreich abgeschlossen und die Grundlage für die weitere Internationalisierung des Fondsgeschäfts gestärkt. Damit erweitert das Asset Management das Leistungsangebot und unterstützt die Skalierung der gruppenweiten Plattform.

Nach der strategischen Bereinigung der Kundenstruktur im ersten Halbjahr 2026, die zu Mittelabflüssen führte, greift die Wachstumsstrategie im Segment Wealth Management: Der seit Juli 2026 umgesetzte deutliche Ausbau der Beraterkapazitäten und der bundesweiten Präsenz führte im Q3 2026 bereits zu organischen AuM-Zuflüssen von rund 184 Mio. EUR. Für das Q4 2026 werden weitere deutliche Zuflüsse erwartet.

AuM im Digital Wealth steigen bis Ende Q3 2026 um 123,3 % auf 1,63 Mrd. EUR (Q3 2025: 0,73 Mrd. EUR)

Das Segment Digital Wealth leistete im Q3 2026 einen massgeblichen Beitrag zum konzernweiten AuM-Wachstum: Von dem gesamten AuM-Zuwachs des Konzerns von 1,45 Mrd. EUR entfielen 0,90 Mrd. EUR beziehungsweise rund 62 % auf Digital Wealth. Gegenüber dem Vorjahresquartal stiegen die AuM des Segments um 123,3 % auf rund 1,63 Mrd. EUR.

Mit AuM von rund 1,02 Mrd. EUR hat das WealthTech LAIC im Q3 2026 wie angekündigt die 1-Mrd.-EUR-Marke erreicht. Gegenüber rund 230 Mio. EUR im Q3 2025 entspricht dies einem Zuwachs von rund 0,79 Mrd. EUR beziehungsweise rund 343 %. Damit haben sich die AuM innerhalb eines Jahres mehr als vervierfacht.

Getragen wurde dieser exponentielle AuM-Zuwachs insbesondere vom dynamischen Wachstum der White-Label-Partnerschaften im genossenschaftlichen Finanzverbund sowie von der positiven Entwicklung der LAIQON AI-Fonds. Im Q3 2026 startete zudem das gemeinsam mit Amundi, dem grössten europäischen Vermögensverwalter, entwickelte innovative LAIQON - Next.Generation AI ETF-Angebot sehr erfolgreich: Der LAIQON - EU AI ETF stiess seit seinem Börsenlisting am 18. August 2026 auf hohes Anlegerinteresse und erreichte innerhalb von sechs Handelswochen bereits ein Fondsvolumen von rund 59 Mio. EUR. Als nächster Baustein des gemeinsam mit Amundi entwickelten Angebots steht der LAIQON - US AI ETF kurz vor dem Marktstart.

Auch growney setzte seinen Wachstumspfad fort und steigerte seine AuM im Q3 2026 auf 0,61 Mrd. EUR. Gegenüber rund 500 Mio. EUR im Q3 2025 entspricht dies einem Zuwachs von rund 22 %.

Konzern-AuM aktuell zum 15.10.2026 bei 11,7 Mrd. EUR (+17% YTD 2026)

Das dynamische Wachstum der AuM hat sich auch im laufenden Q4 2026 fortgesetzt. Zum 15.10.2026 stiegen die Gesamt-AuM der drei Geschäftssegmente des LAIQON-Konzerns auf rund 11,7 Mrd. EUR und damit organisch um 17 % im laufenden Jahr 2026.

Insbesondere das Wealth Tech LAIC erreichte mit 1,1 Mrd. EUR einen neuen Hochstand an AuM.

 

Über die LAIQON AG:

Der Premium-Wealth-Spezialist LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Asset- und Wealth Manager mit Fokus auf weitsichtige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein treuhänderisch verwaltetes Vermögen von 11,61 Mrd. EUR (Stand: 30.09.2026).

Das 1995 gegründete bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Haupt-Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein breites Portfolio nachhaltiger Produkte und Lösungen. Dazu zählen aktiv und KI-basiert gemanagte Publikums- und Spezialfonds, ETFs, standardisierte und ganzheitliche Vermögensverwaltung, Wealth-Management-Kooperationen sowie Beratung zur strategischen Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC® zählt mit dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® zu den Vorreitern für künstliche Intelligenz im Wealth Management.

In ihren Prozessen und im Datenmanagement setzt die LAIQON-Gruppe auf modernste Plattformtechnologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) bildet sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital ab. Dadurch kann die LAIQON-Gruppe hohe Volumina skalieren und ihre Produkte und Services Dritten im White-Label-Modell zur Verfügung stellen.

Mit seiner Strategie GROWTH 28 positioniert sich die LAIQON AG als eines der führenden KI-Mid-Cap-Unternehmen im europäischen Wealth Management.

Kontakt:

LAIQON AG
Hendrik Duncker
IR/PR
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel: +49-40-325678-145
Mail: ir@laiqon.com

20.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 32 56 78-0
Fax: +49 (0)40 32 56 78-99
E-Mail: info@laiqon.com
Internet: https://laiqon.com
ISIN: DE000A12UP29
WKN: A12UP2
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200MMIN9EPH3GOD16
EQS News ID: 2418782

 
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2418782  20.10.2026 CET/CEST

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