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11.11.2026 08:14:03

EQS-News: LAIQON stellt mit Doppel-CEO-Struktur die Weichen für die nächste Wachstumsphase

LAIQON
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EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Personalie
LAIQON stellt mit Doppel-CEO-Struktur die Weichen für die nächste Wachstumsphase

11.11.2026 / 08:14 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

LAIQON stellt mit Doppel-CEO-Struktur die Weichen für die nächste Wachstumsphase

  • Achim Plate und Axel Hörger führen LAIQON künftig gemeinsam als CEOs
  • Doppel-CEO-Struktur bündelt komplementäre Kompetenzen und stärkt die operative Umsetzungskraft
  • Vorstand soll innerhalb des kommenden Jahres 2027 weiter verstärkt werden
  • Fokus auf konsequente Umsetzung und Skalierung von GROWTH 28

Hamburg, 11. November 2026 – Der Aufsichtsrat der LAIQON AG (WKN: A12UP2) stellt die Führungsstruktur des Unternehmens für die nächste Wachstumsphase neu auf. Achim Plate und Axel Hörger werden die LAIQON AG künftig gemeinsam als CEOs führen. Damit bündelt LAIQON die komplementären Kompetenzen beider Vorstände und stärkt die operative Umsetzung ihrer Wachstums- und Skalierungsstrategie GROWTH 28.

Dipl.-Ing. Achim Plate ist seit Januar 2020 als Chief Executive Officer (CEO) für den LAIQON-Konzern tätig und hat den Aufbau, die strategische Neuausrichtung und das Wachstum der Unternehmensgruppe massgeblich geprägt. Unter seiner Führung wurde LAIQON zu einem innovativen Asset- und Wealth Manager mit klassischen, digitalen und KI-basierten Investmentlösungen aufgebaut.

Axel Hörger gehört dem Vorstand seit Januar 2026 als Chief Strategy Officer (CSTRO) an. Seither arbeiten Achim Plate und Axel Hörger eng bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie GROWTH 28 zusammen. Die gemeinsame CEO-Struktur ist die konsequente Weiterentwicklung dieser bewährten Zusammenarbeit.

Im Rahmen der neuen Geschäftsverteilung verantwortet Achim Plate insbesondere das Geschäftssegment Digital Wealth mit den White Label Partnerschaften sowie die Konzernressorts Finanzen, Technology und Investor Relations/Corporate Communications. Axel Hörger verantwortet weiterhin die Geschäftssegmente Asset Management und Wealth Management sowie die Konzernressorts Internationalisierung und Nachhaltigkeit.

„Mit Achim Plate und Axel Hörger verfügt LAIQON über zwei erfahrene Führungspersönlichkeiten mit sich hervorragend ergänzenden Kompetenzen. Achim Plate hat den Aufbau und die Transformation der LAIQON-Gruppe seit 2020 mit grosser unternehmerischer Kraft vorangetrieben und das Unternehmen strategisch neu aufgebaut. Axel Hörger bringt langjährige internationale Führungserfahrung sowie umfassende Expertise im Asset- und Wealth Management ein. Mit der Doppel-CEO-Struktur stärken wir die operative Führung und schaffen die Voraussetzungen, um die nächste Wachstums- und Skalierungsphase von LAIQON konsequent umzusetzen“, sagt Dr. Stefan Rindfleisch, Vorsitzender des Aufsichtsrats der LAIQON AG.

Vorstand soll weiter verstärkt werden

Im Zuge der weiteren Unternehmensentwicklung beabsichtigt der Aufsichtsrat, den Vorstand der LAIQON AG innerhalb des Jahres 2027 um eine weitere Führungspersönlichkeit zu ergänzen. Dabei kommen sowohl interne als auch externe Kandidaten in Betracht.

„LAIQON hat sich in den vergangenen Jahren strategisch, technologisch und operativ grundlegend weiterentwickelt. Mit der Doppel-CEO-Struktur bündeln wir unsere Erfahrungen und Kompetenzen noch stärker. Gemeinsam mit Axel Hörger und dem gesamten LAIQON-Team wollen wir unser Investmentangebot im Asset Management gezielt weiterentwickeln und im Wealth Management die ganzheitliche Betreuung unserer Kunden stärken. Zugleich wollen wir unsere digitalen und KI-basierten Lösungen weiter skalieren und unsere GROWTH-Strategie damit beschleunigen“, sagt Achim Plate, CEO der LAIQON AG.

Fokus auf Wachstum und Skalierung

Mit GROWTH 28 positioniert sich LAIQON als AI-fokussierter Asset- und Wealth Manager. Das Unternehmen verbindet klassisches Asset Management und Wealth Management sowie KI-basierte digitale Investmentlösungen mit hoher Nutzerzentrierung auf einer skalierbaren Plattform.

Im Rahmen von GROWTH 28 will LAIQON die Assets under Management bis 2028(e) auf mehr als 15 Mrd. Euro steigern. Dazu will das Unternehmen seine klar skalierbare Plattformarchitektur und insbesondere sein hoch wettbewerbsfähiges KI-Kompetenzprofil im europäischen Wealth Management konsequent weiter ausbauen. Zugleich sollen die Stärken der drei Geschäftssegmente noch enger miteinander verzahnt und damit zusätzliche Wachstums- und Skalierungspotenziale erschlossen werden.

Die internationale Expansion konzentriert sich zunächst auf ausgewählte europäische Kernmärkte. In den Benelux-Ländern und Frankreich verfügt LAIQON bereits über etablierte Vertriebskanäle; weitere Marktzugänge bestehen in Italien und Spanien. Zugleich wird die Expansion in der Schweiz konsequent vorangetrieben. Auf dieser Grundlage will LAIQON seine geografische Reichweite ausbauen und seine Kompetenzen schrittweise in weiteren europäischen Märkten etablieren.

„Ich freue mich auf die noch engere Zusammenarbeit mit Achim Plate und dem gesamten LAIQON-Team. Gemeinsam wollen wir die Stärken der LAIQON noch deutlicher miteinander verbinden, unsere Markt- und Kundennähe weiter erhöhen und die Wachstumsstrategie GROWTH 28 konsequent umsetzen“, sagt Axel Hörger, CEO der LAIQON AG.

Über die LAIQON AG

Der Premium-Wealth-Spezialist LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Asset- und Wealth Manager mit Fokus auf weitsichtige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein treuhänderisch verwaltetes Vermögen von 11,61 Mrd. EUR (Stand: 30.09.2026).

Das 1995 gegründete bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (WKN: A12UP2) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Hauptbüros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein breites Portfolio nachhaltiger Produkte und Lösungen. Dazu zählen aktiv und KI-basiert gemanagte Publikums- und Spezialfonds, ETFs, standardisierte und ganzheitliche Vermögensverwaltung, Wealth-Management-Kooperationen sowie Beratung zur strategischen Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC® zählt mit dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® zu den Vorreitern für künstliche Intelligenz im Wealth Management.

In ihren Prozessen und im Datenmanagement setzt die LAIQON-Gruppe auf modernste Plattformtechnologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) bildet sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital ab. Dadurch kann die LAIQON-Gruppe hohe Volumina skalieren und ihre Produkte und Services Dritten im White-Label-Modell zur Verfügung stellen.

Mit seiner Strategie GROWTH 28 positioniert sich die LAIQON AG als eines der führenden KI-Mid-Cap-Unternehmen im europäischen Wealth Management.

Kontakt:

LAIQON AG
Hendrik Duncker
IR/PR
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel: +49-40-325678-145
Mail: ir@laiqon.com

11.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: LAIQON AG
An der Alster 42
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Fax: +49 (0)40 32 56 78-99
E-Mail: info@laiqon.com
Internet: https://laiqon.com
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